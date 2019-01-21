Смольный разрывает все контракты с «Метростроем» в день его рождения

Санкт-Петербург, , 18:27 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга приняли решение расторгнуть контракты на строительство городского метрополитена с ОАО «Метрострой» — компанией, которая до сих пор была генеральным подрядчиком при возведении почти всех объектов городской подземки, а также достраивала стадион на Крестовском острове, комплекс защиты Петербурга от наводнений и другие крупные объекты.

О расторжении отношений с «Метростроем» сообщил 21 января комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (КРТИ). Между тем, это сделано в день рождения ленинградского-петербургского Метростроя. 21 января 1941 года лет назад по решению народного комиссара путей сообщения Лазаря Кагановича в Ленинграде было создано Строительство № 5 НКПС, с которого началась история строительства метро в городе: оно было прервано войной, но успешно продолжилось в 1950-х годах.

Среди обвинений, предъявленных чиновниками Смольного в адрес строителей метро, значатся «грубое неисполнение <…> условий государственных контрактов и некачественное планирование выполнения производственных программ». Предприятие действительно оказалось перед лицом больших финансовых трудностей, однако рассчитывало на их преодоление.

«Компания не справится с исполнением заключенных госконтрактов даже при условии потенциальной докапитализации. Кроме того, ни одно кредитное учреждение не взяло на себя обязательств предоставить ОАО «Метрострой» дополнительные банковские гарантии и кредиты», — уточнили причины разрыва в КРТИ, назвав это решение «чрезвычайно сложным и болезненным».

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В КРТИ напомнили о более чем трехмесячной задержке ввода в эксплуатацию нового участка Невско-Василеостровской линии метрополитена (станции «Новокрестовская» и «Беговая») в 2018 году. «В ходе эксплуатации объекта были зафиксированы многочисленные замечания, которые в рамках гарантийных обязательств до настоящего момента не устранены в полном объеме», — заявляют в КРТИ.

Каплей, переполнившей чашу терпения чиновников и ускорившей разрыв с «Метростроем», стал срыв сроков строительства нового участка Фрунзенско-Приморской линии метро, так называемого Фрунзенского радиуса, который не был введен к концу декабря 2018 года, как планировалось. Сроки ввода были перенесены на май 2019 года, однако и это не является окончательной датой.

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«Отставание выполнения работ от графика на объекте составляет больше полугода. При плановых показателях 2504 квалифицированных рабочих, на объекте последние полгода трудятся не более 300 человек», — констатировали в КРТИ, добавив, что у «Метростроя» нет средств для закупки оборудования и материалов, необходимых для завершения строительства.

Как утверждают в КРТИ, власти города хотят сохранить квалифицированные рабочие и инженерные кадры метростроителей и достроить обещанные станции метро в кратчайшие сроки. Напомним, что метростроевцы — сотрудники субподрядных организаций «Метростроя» — в конце 2018 года столкнулись с массовыми задержками зарплаты. Для погашения части долгов потребовалось прямое вмешательство городских властей. Однако проблема в целом не снята с повестки дня.

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«Правительство Санкт-Петербурга беспокоит текущая ситуация в отрасли метростроения в целом <…> Город заинтересован в том, чтобы профессиональные работники регулярно получали достойную заработную плату вовремя, смотрели с уверенностью в завтрашний день и имели возможность реализовать свой потенциал», — заявил сегодня глава КРТИ Сергей Харлашкин.

По его мнению, развитие метрополитена в Петербурге не должно становиться заложником ситуации, сложившейся из-за финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Метрострой».

В Смольном обещают, строительство подземки не остановится: для выполнения строительно-монтажных работ будут привлекаться другие подрядные организации. Как утверждают власти, «такие компании на рынке имеются».

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