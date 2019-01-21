«Метрострой» Петербурга предупредил об угрозе техногенной катастрофы

Санкт-Петербург, , 19:11 — REGNUM На строительных объектах петербургского метрополитена может возникнуть угроза техногенной катастрофы. Об этом заявили в ОАО «Метрострой», комментируя решение Смольного о разрыве всех контрактов с этой строительной организацией, о чем стало известно 21 января, в день рождения «Метростроя».

По мнению представителей «Метростроя», Дирекция транспортного строительства Санкт-Петербурга (ДТС) и Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), являющиеся заказчиками объектов метро, просто не осознают тяжелых последствий, к которым неизбежно приведет расторжение контрактов.

«Нависнет угроза безопасности уже существующих подземных выработок и сооружений, расположенных на поверхности в зоне ведения подземных работ. Даже однодневный простой выработки без соответствующего содержания может привести к аварийной ситуации. Халатное отношение должностных лиц заказчика может привести к техногенной катастрофе и не понимать этого — недопустимо», — подчеркивается в заявлении «Метростроя».

Организация оставляет за собой право оспорить решение КРТИ и ДТС в суде. Ранее «Метрострой» уже подал ряд судебных исков к городским структурам.

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Как считают в «Метрострое», сегодняшний разрыв контрактов продиктован «некомпетентностью заказчика, который сделал всё для того чтобы завести ситуацию в тупик».

Как считают метростроители, КРТИ и ДТС неоднократно пытались с помощью претензий и судебных исков переложить ответственность за срывы сроков строительства метрополитена на генподрядчика. В связи с чем ОАО «Метрострой» в ответ также вынужден был обратиться за защитой своих интересов в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Петербурга приняли решение расторгнуть контракты на строительство городского метрополитена с ОАО «Метрострой» — компанией, которая была генеральным подрядчиком при возведении почти всех объектов городской подземки.

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