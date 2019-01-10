Петербургу разрешили построить новые станции метро на линии, которой нет

Санкт-Петербург, , 17:10 — REGNUM Главгосэкспертиза России дала своё положительное заключение по итогам рассмотрения материалов обоснования инвестиций на строительство участка новой Красносельско-Калининской (шестой, или коричневой) линии Петербургского метрополитена.

Речь идет об участке новой линии от перспективной станции «Обводный канал-2» до перспективной станции «Полюстровский проспект-1». Этот 7-километровый двухпутный участок должен стать продолжением линии, которой много лет безуспешно дожидаются жители как на юго-западе, так и на северо-востоке Санкт-Петербурга.

В настоящее время коричневая линия строится от станции «Путиловская» до станции «Казаковская». Проектируется участок линии от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал-2».

Согласно рассмотренным госэкспертизой материалам, на участке от станции «Обводный канал-2» предполагается возведение станций «Лиговский проспект-2, «Знаменская», «Суворовская-1», «Смольный», «Полюстровский проспект-1».

Со станции «Лиговский проспект-2 будет организована пересадка на станцию «Лиговский проспект» четвертой линии, со станции «Знаменская» — на станции «Площадь Восстания» первой линии и «Маяковская» третьей линии. Станции «Суворовская-1» и «Полюстровский проспект-1» получат пересадочные узлы на станции других перспективных линий метрополитена, которых тоже еще нет.

Как предполагается, на коричневой линии будут курсировать удлиненные восьмивагонные составы, как на красной, самой загруженной, линии городского метро.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря 2018 года в Санкт-Петербурге была согласована новая отраслевая схема развития метрополитена. В нее внесены проектируемые новые линии и станции, включая альтернативные варианты, а также будущие вторые вестибюли действующих станций и элементы инфраструктуры метрополитена.

Ранее стало известно о переносе сроков сдачи трех станций Фрунзенского радиуса (пятая линия) и электродепо «Южное» с декабря 2018 года на конец мая 2019 года.

Напомним, в ходе принятия бюджета Петербурга на 2019 год расходы на метростроение были урезаны примерно на 10 млрд рублей, с 28 до 18 млрд рублей. В Смольном это объяснили неготовностью «Метростроя» освоить ранее запланированные средства.

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