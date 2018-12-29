Станции Фрунзенского радиуса в Петербурге откроют к Дню города

Санкт-Петербург, , 15:22 — REGNUM Станции метро Фрунзенского радиуса на юге Петербурга планируют открыть для пассажиров с опозданием почти на полгода. Это следует из ответа комитета по развитию транспортной инфраструктуры помощнику депутата ЗакСа Павлу Швецу.

«Плановый срок ввода Фрунзенского радиуса за станцию «Международная» до станции «Южная» 27.05.2018», — написали чиновники.

Очевидно, и здесь с петербургским метро произошла неприятная оказия, имелся в виду 2019 год. Таким образом, станции «Проспект Славы», «Дунайская», «Шушары» и электродепо «Южное» заработают не в декабре текущего года, как полагалось по контракту, а в День города.

КРТИ в очередной раз указал, что срыв сдачи произошел по вине генерального подрядчика ОАО «Метрострой», который получил аванс почти в 2 млрд рублей, а работы не выполнил. Между тем сама компания неоднократно утверждала обратное: работы сделаны, но не оплачены.

Напомним, в декабре стало известно, что откладывается и срок сдачи станции «Горный институт» — минимум на год.