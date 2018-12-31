В Москве 2018 год получился богатым на события в сфере градостроительства. Зашумел и зашевелился гигантский проект реновации, город плотнее охватывает инфраструктурная сеть. А тем временем всё слышнее голоса недовольных, тех, кого уже московские будни и ритм устраивают, а уплотнение и дальнейшая урбанизация пугают.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Собянин

Московская реновация

Проект сноса пятиэтажных домов в столице и переселения их обитателей в новостройки появился в 2017 году, но в активную фазу перешёл в 2018-м. Были подобраны стартовые площадки под строительство домов (более 300 к концу года) и даже кое-где начался переезд, а в августе снесли первую «хрущёвку» в районе Северное Измайлово.

Всего программа охватывает около миллиона москвичей. Конечно, все они взбудоражены, встревожены и ищут информацию о том, как изменится их уклад жизни. Но большого диалога, общественных обсуждений, да и просто подробностей долгое время не было, что вызвало немало вопросов к власти. Главный: зачем вообще нужна реновация? Далеко не все жители пятиэтажек недовольны своим жильём. Их устраивают качество, готовый ремонт, сделанный по их вкусу, привычные связи с соседями, а также просторные придомовые территории. Кроме того, квартиры — это частная собственность, и право распоряжаться ей принадлежит владельцу, а не посторонним людям. Не каждому по нраву было и явное уплотнение застройки, и высотные дома-«скворечники».

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР Снос

В общем, как отметил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, реновация в Москве пока получается «непростой». И это уже учитывают при распространении проекта на остальную территорию России.

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Рекорды за чужой счёт

В 2018 году Москва возводила объекты транспортной инфраструктуры большими объёмами. Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в начале декабря, показатели являются рекордными.

«В этом году рекордные вводы по количеству станций метрополитена, дорог, мостов, развязок», — заявил главе правительства Собянин, подводя итоги 2018 года.

Отдельно он упомянул относительно небольшую долю инвестиций в эти объекты со стороны города. По его словам, Москва потратила на это «около 2 трлн в год — всего лишь 23% по этому году».

«Это значит, что на каждый рубль, вложенный городом, мы получаем около 5 рублей инвестиций. Это неплохая цифра», — пояснил мэр.

Mos.ru Дмитрий Медведев и Сергей Собянин

Он рассказал, что появление инфраструктуры «оживляет» отдалённые и тихие районы столицы.

Зачем инвесторы оплачивают инфраструктуру и не расплачиваются ли за это власти землёй и возможностью строить там, где ещё вчера было нельзя, широкой публике не известно. Подробности наполнения адресно-инвестиционной программы Москвы обсуждать не принято.

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Год метро в Москве

Мэрия Москвы объявила 2018 год годом метро. Объём строительства, запланированный на год — 25 станций. Планку взять не удалось, возвели 17 станций. Это тоже весомо — прежний рекорд в Москве был 13 станций — в 1935 году, когда родилась Сокольническая линия метро.

Центральное место в строительстве метро отводится Большой кольцевой линии. В 2018 построен её первый участок, замкнуться ось должна в 2023 году. Тогда в ней будет 35 станций.

Mos.ru Открытие станции «Беломорская» Замоскворецкой линии Московского метрополитена

Помогает строить Московский метрополитен China Railway Construction Corporation (CRCC) — вторая по размеру строительная госкомпания Китая. В своей стране она построила 65% всех линий подземки. Кстати, в декабре все СМИ облетела новость, что CRCC построила на юго-западе Китая мост с самым длинным в мире пролетом.

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Благоустройство переулков

Продолжились масштабные работы по благоустройству Москвы. Особенно заметен результат в ЦАО, где расширялись тротуары, перекладывалась плитка и прихорашивались фасады. Стоит признать, Москве удалось навести лоск к чемпионату мира по футболу в России. Особенно впечатлила пешеходная улица Никольская со светящимся «неводом» над головами пёстрой публики со всего мира.

Дарья Антонова ИА REGNUM Никольская улица во время чемпионата мира по футболу

«Мы завершили благоустройство основных улиц центра», — написал в блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

В 2018 году власти зашли во дворы и закоулки центра. Например, благоустраивали кварталы между Мясницкой и Солянкой. Спрятали провода, установили фонари, торшеры, лавочки.

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Кунцевская «революция»

Рядовая ситуация с переселением пятиэтажек в районе Кунцево совершенно законно доросла до места среди главных градостроительных событий года. Проект замены старых домов новостройками существовал ещё с лужковской Москвы. Однако был найден серьёзный и решительный инвестор, и некоторые жители кварталов осознали реальность расселения, лишь когда на зелёном «пятачке» попытались соорудить ограждение и сообщали о планах по возведению 26-этажного дома.

Будущая стройплощадка буквально примыкала к стенам двух домов, и людям это не понравилось. Они ставили пикеты, ругались с охранниками застройщика и даже соорудили палаточный городок, где организовали дежурство. Власть и не пыталась поговорить с людьми, лишь продавливала свои решения в суде и с помощью полиции. В итоге со всей Москвы на помощь жителям стали съезжаться активисты, конфликт стал интересен СМИ, и само слово «Кунцево» приобрело для столичной власти некий посыл печати, обличающей их подход к разрешению споров. Это стало примером и нарицательным обозначением градостроительной политики, где люди не на первом плане.

Черкасский Андрей ИА REGNUM Пятиэтажка в Москве

Стало понятно — команда Сергея Собянина не умеет и не хочет разговаривать, проявлять гибкость. У неё стратегия танка, одетого в броню и наблюдающего за миром сквозь смотровые щели. И теперь Кунцево стало центром недовольных «градостроительным произволом», как там называют во многом полезные программы по строительству домов в Москве.

Строительная катастрофа Urban Group

В 2018 году крупнейший застройщик Подмосковья Urban Group потерпел крах. В мае 2018 Росреестр приостановил регистрацию договоров. В июне владелец Urban Group Александр Долгин заявил, что готов продать компанию за один рубль. Сразу в пяти компаниях группы — ООО «Ваш город», ООО «Ивастрой», ООО «Хайгейт», АО «Континент проект», ООО «Экоквартал» — было введено конкурсное управление по решению Арбитражного суда Московской области, принятому 9 июля 2018.

Группа возводила несколько крупных жилищных комплексов: «Город-событие Лайково», «Видный город», «Солнечная система», «Митино О2» и «Опалиха О3». И хотя все они находились на территории области, вкладывались в квартиры либо москвичи, либо жители Подмосковья, ориентированные на столицу.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Стройка

Сейчас разработана дорожная карта для завершения строительства, а правительство РФ достало деньги из Резервного фонда. В реестре требований о передаче жилых помещений внесены 14 тысяч дольщиков.

Власти считают причиной случившегося плохую работу менеджмента и вывод денег.

«Мы занимались Urban Group, мы видим механизмы вывода денег. Это, конечно, и некачественный менеджмент, но и вывод нецелевым образом денег. Просто вымывание. Завышенные расценки и прочее», — рассказал в сентябре вице-премьер Виталий Мутко, выступая в Совете Федерации РФ.

В отношении бывшего гендиректора и совладельца группы Андрея Пучкова возбуждены уголовные дела, он объявлен в розыск.

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