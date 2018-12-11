В Китае построен железнодорожный мост с самым длинным в мире пролетом

Куньмин, Китай, , 05:39 — REGNUM Железнодорожный мост через реку Нуцзян в провинции Юньнань на юго-западе Китая с самым длинным в мире пролетом построен, сообщает 10 декабря агентство Синьхуа.

Длина моста составляет 1024 метра, а ширина — почти 25 метров. Длина одного пролета составляет 490 метров, что позволяет уместить на нём четыре поезда одновременно, отметил проектный директор компании China Railway Construction Corporation Юй Чанбинь.

«Поскольку мост расположен на плато Юньнань-Гуйчжоу, где традиционно фиксируется высокая сейсмическая активность, от моста требуется большая ширина и несущая способность, нежели от обычных железнодорожных мостов», — заявил Юй, отметив, что проект является беспрецедентным в своем роде.

Отметим, что мост является ключевым проектом в рамках 220-километровой железной дороги Дали — Жуйли, которая, в свою очередь является ключевой секцией международного железнодорожного коридора Китай — Мьянма, соединяющего столицу китайской провинции Юньнань город Куньмин с столицей Мьянмы городом Янгоном. По завершению проекта Дали — Жуйли, время путешествия между двумя городами сократится с шести часов до двух.

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