Собянин рассказал о планах «эволюции» метро Москвы к 2023 году

Москва, , 01:23 — REGNUM Метро Москвы пройдёт к 2023 году «большую эволюцию», заявил 2 декабря мэр Москвы Сергей Собянин.

«К 2023 году московское метро пройдет большую эволюцию. Мы планируем построить 35 станций, все участки БКЛ (Большой кольцевой линии Московского метрополитена, — прим. ИА REGNUM ), продлить Калининско-Солнцевскую линию до [аэропорта] Внуково, а Люблинско-Дмитровскую — до поселка Северный. Откроется новая Коммунарская ветка с десятью станциями», — написал Собянин в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября после сбоя восстановилось движение на Московской канатной дороге. Её торжественно открыли 26 ноября, но уже 28 ноября дорога не работала. Как объяснил мэр Москвы Сергей Собянин, на объект инфраструктуры совершена хакерская атака, а мы с вами живём в «век киберугроз».