Собянин похвалился Медведеву таинственными рекордами Москвы

Москва, , 17:14 — REGNUM Москва достигла в 2018 году рекордных вводов по объектам инфраструктуры, заявил 7 декабря мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Стенограмма общения опубликована на официальном портале правительства России.

«В этом году рекордные вводы по количеству станций метрополитена, дорог, мостов, развязок», — сказал Собянин, подводя итоги 2018 года в столице.

Он особенно отметил небольшую долю города от общих инвестиций в инфраструктуру. Москва потратила на это «около 2 трлн в год — всего лишь 23% по этому году».

«Это значит, что на каждый рубль, вложенный городом, мы получаем около 5 рублей инвестиций. Это неплохая цифра», — сообщил он.

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Отметим, что о подробностях сотрудничества властей Москвы с инвесторами, кроме опубликованной Адресно-инвестиционной программы, где указан график возведения объектов и траты на него, известно мало. Особая нехватка информации о том, что предоставляет город в обмен на вложения в свои объекты.

Так, недавно появилась информация, что китайская компания вкладывает собственные деньги в строительство метрополитена в Москве, а в замен ей якобы могут позволить возвести высотные здания возле станции. В частности, речь шла о неутверждённом пока проекте ТПУ «Мичуринский проспект». О похожих переговорах с инвесторами рассказывал префект Западного административного округа столицы на встрече с жителями, один из которых записал слова чиновника на видео и выложил в сеть. Официальной же информации по сделкам не появляется.

Даже на запрос ИА REGNUM по этой теме в департаменте строительства Москвы ответили лишь частично — не подтвердив и не опровергнув данные о расчётах с метростроевцами из Поднебесной.

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