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Собянин пристыдил мировые города за неухоженные переулки

Общество

«Часто в центре мировых городов можно увидеть, как нарядные парадные улицы соседствуют с темными и неухоженными переулками»

Собянин пристыдил мировые города за неухоженные переулки
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Сергей Собянин

Москва, 7 декабря 2018, 13:59 — REGNUM  В мировых городах можно встретить соседство нарядных улиц с тёмными и неухоженными переулками, заявил 7 декабря мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

«Часто в центре мировых городов можно увидеть, как нарядные парадные улицы соседствуют с темными и неухоженными переулками. Сворачивая с туристического маршрута, гости города словно оказываются в другом мире. В Москве так быть не должно», — написал мэр.

Он рассказал о планах благоустройства переулков в центре города и местах в столице, где такая работа уже была проведена — новом парке в Большом Спасоглинищевском переулке и кварталах между Мясницкой и Солянкой.

«Такими же красивыми и уютными должны стать и другие малые улицы и переулки исторического центра Москвы», — сказал глава столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Собянин не впервые сравнивает Москву с другими мировыми столицами. Недавно на бизнес-форуме «Трансформация» он рассказал о статистике, по которой 60% жителей российского города не хотят из него уезжать, что вдвое превышает показатель Нью-Йорка, а уступает лишь Лондону — всего 2%.

Читайте ранее в этом сюжете: Собянин сравнил Москву с Нью-Йорком и Лондоном

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