В московском законе о реновации допущена «очень большая ошибка»

Калининград, , 12:16 — REGNUM Московское законодательство о реновации забыло о таком понятии, как публичное обсуждение. Об этом сегодня, 18 мая, заявила депутат Госдумы Галина Хованская, выступая на общероссийском форуме «Среда для жизни: всё о жилье», передает корреспондент ИА REGNUM с места события — драмтеатра в Калининграде.

Депутат уточнила, что «в моей сумке лежит проект закона о реновации жилищного фонда в Российской Федерации».

«Законопроект может быть внесен уже на следующей неделе, однако его держит отсутствие конкретной редакции, — продолжила Хованская. — Я обращаюсь сегодня к архитекторами и градостроителям с просьбой о помощи, поскольку закон тесно связан с жилищными правами граждан и нанимателей жилья».

По словам депутата, у закона о реновации должно быть два закона-спутника.

«Первый — дополнения к Градостроительному кодексу. Второй — дополнения в КоАП РФ, — отметила Хованская. — Всё это касается нарушений градостроительных норм в процессе реновации. Дело в том, что московский вариант реновации предусматривает только снос. В нашем проект — это и снос, и реконструкция. После того как я побывала в Калужской области и увидела, что они делают из старых домов, я поняла что сносить — это очень большая ошибка».

По словам депутата, используемые нанотехнологии в реконструкции жилья позволяют, например, на 30−40% сократить расходы граждан на коммунальные услуги.

«Второе принципиальное отличие нашего закона от московского — мы очень серьезное значение придаем публичным обсуждениям. К сожаление, в столичном законе это было забыто», — продолжила Хаванская.

И третье отличие связано с программой переселения из аварийного фонда.

«В основном это федеральные деньги, но когда мы говорим о реновации, то там может появиться интерес инвестора. Например, такие идеи сегодня предлагает Севастополь. Поэтому наш проект посвящен тому, чтобы в России не возобновлялся аварийный фонд», — подытожила Галина Хованская.

Напомним, градостроительный форум организован АО «Дом.РФ» совместно с Минстроем России. В Калининград прибыли порядка 700 экспертов из российских регионов, а также иностранные урбанисты.