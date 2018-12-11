



Иван Шилов ИА REGNUM Нижний Новгород

Главным событием недели в Нижегородской области стал визит министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и координационный совет по промышленности по теме «Развитие экспортного потенциала и несырьевого неэнергетического экспорта российских предприятий», в ходе которого Минпромторг РФ, областное правительство и группа «ГАЗ» подписали специальный инвестиционный контракт о создании производств новых моделей легких коммерческих автомобилей, грузовиков и локализации современного легкого дизельного двигателя для LCV. Объем инвестиций по этому проекту превысит 20 млрд рублей, а число новых рабочих мест на предприятиях компании будет более 1,8 тысяч. Также по итогам визита Мантурова принято решение о выделении 100 млн рублей из федерального и регионального Фондов развития промышленности нижегородскому заводу «Красный якорь», где будет создано импортозамещающее производство комплектующих для якорных цепей, морских нефтегазодобывающих платформ и горно-шахтного оборудования.

В рамках заседания совета также стало известно, что Нижегородская область одной из первых подала заявку на включение в список пилотных регионов по внедрению нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Само заседание губернатор Глеб Никитин назвал «эпохальным событием».

Kremlin.ru Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

В нижегородском правительстве продолжились кадровые рокировки, в рамках которых почти полностью сменились кадры бывшего губернатора Валерия Шанцева на команду Никитина. Политобозреватель Андрей Вовк отметил, что «за год Глеб Никитин наполовину обновил правительство», и почти все «из шанцевской команды были корректно удалены». Он также напомнил, что «Валерий Шанцев тоже в начале своего правления наполнил кремль варягами, некоторые из которых потом были фигурантами уголовных дел», а «здесь нужно сохранять баланс местных и пришлых». Следом за замгубернатора Никитой Никитиным в отставку ушёл курировавший медицину, образование и соцполитику СергейШевченко, чей уход прогнозировался месяц назад. Его сменил на посту министр соцполитики Андрей Гнеушев, который является коренным нижегородцем. Место социального министра временно отдали Алексею Исаеву — первому заместителю Гнеушева. Поговаривают, что всё ещё вакантное кресло ответственного за внутреннюю политику, на которое одно время прочили бывшую главу администрации Нижнего Новгорода, замспикера думы города Елизавету Солонченко, могут вовсе ликвидировать. За ненадобностью. Ведь эти полномочия уже больше года делят между собой сам губернатор, и два его заместителя — Евгений Люлин и Роман Любарский. К слову, всех свеженазначенных членов правительства, пока еще носящих приставку «и. о.», депутаты Заксобрания утвердят на сессии 20 декабря 2018 года.

Мусорная реформа с пробуксовкой идёт и в Нижегородской области. Депутаты обсудили готовность региона к мусорной реформе. До сих пор в области не утверждены тарифы на вывоз мусора, но областные власти уверяют, что они «точно не будут в разы выше», но пока не готовы ответить, как будет сформирован тариф — с человека или квадратного метра жилья. Тариф обещают утвердить 20 декабря. Сложившийся расклад народных избранников не устроил и эмоций во время встречи с и. о. заместителя губернатора Андреем Хариным они не сдерживали. Депутат Николай Шумилков заявил, что «будет скандал!», так как, судя по тарифным заявкам, жители Сормовского района Нижнего Новгорода, чьи отходы будут возить на полигон в Балахну, могут платить вдвое больше, чем жители соседнего Московского района. А экс-глава Автозаводского района Владимир Солдатенков и вовсе предположил, что с 1 января в столице области может начаться мусорный коллапс. Коммунист Роман Кабешев назвал вводимую плату «мусорным налогом» и раскритиковал подготовку к реформе, а его коллега Александр Шаронов отметил, что власть снова решила провести эксперимент над народом по принципу: «Давайте в это ввяжемся, а потом посмотрим, что получится», — причем ясности за две недели до начала эксперимента нет. Эксперты, комментируя ситуацию, отмечают, что «версии ходят самые разные», но «ясно одно — большой тариф выгоден в первую очередь региональным операторам, которые с 1 января и займутся вывозом ТКО», и вопрошают, «вмешается ли власть, сможет ли умерить аппетиты бизнеса?» Лаконичен вывод коммуниста Владимира Буланова: «…Сушим хворост для народного гнева».

Ilya Plekhanov Мусоровоз

Активно обсуждается благое дело по ремонту палат терапевтического отделения районной больницы, начатое местным пенсионером. Нижегородцы интересуются, не стыдно ли чиновникам от медицины, что их работу сделал простой житель и добровольцы, вложившиеся в ремонт. 76-летнему пенсионеру Василию Найденко, побывавшему в местной больнице, где в палатах уже 35 лет не было ремонта, просто надоело ждать, пока власть займётся своими обязанностями, и, получив чиновничью отписку, он вспомнил о своей пенсии, пенсии жены и «запасе на похороны». Позднее неравнодушные граждане, которых набралось около 150 человек, понесли и свои накопления. На прошедшей неделе была сдана в работу 20-я, последняя палата, «перерезать ленточку» на которой приехал и министр здравоохранения Антон Шаклунов, заявивший, что в ремонт больницы до того, как подключился Найденко, было вложено почти 20 млн рублей. Министр добавил, что «опыт Василия Найденко надо интегрировать», потому что он «не просто вкладывает средства, а как настоящий меценат контролирует работы, которые на эти средства выполняются», а «это и есть настоящий народный контроль». Жители региона, комментируя ситуацию, отмечают, что «это позор» для страны, когда работу чиновников делает кто-то другой.

В сфере экономики среди важных событий — подготовительные работы к строительству низконапорного гидроузла, призванного возродить судоходство на участке Волги. Министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов на совещании отметил, что важно в полной мере предусмотреть мероприятия, минимизирующие негативное воздействие от строительства гидроузла.

Тем временем не утихают страсти по вопросу организации детского питания, теперь уже в детсадах Нижнего Новгорода. ФАС нашла нарушения при закупке еды для дошколят на сумму 1,2 млрд рублей: документы содержат инструкцию по заполнению заявок на конкурс, которая вводит в заблуждение потенциальных участников торгов, а сам порядок оценки предложений противоречит закону о контрактной системе.

Есть и позитивные новости в сфере экономики: Нижегородская область получит около 2,5 млрд рублей из федерального бюджета на поддержку бизнеса в 2019—2024 годах, для стадиона «Нижний Новгород» к концу года разработают бизнес-план по зарабатыванию денег, а на реализацию нацпроектов в 2019—2021 годах в регионе направят около 65 млрд рублей, в том числе 59,4 млрд рублей федеральных средств.

Продолжается подготовка к главному событию для Нижнего Новгорода — его 800-летию, которое состоится в 2021 году. Вопрос празднования юбилея губернатор обсудил во время командировки в Москву с министром культуры РФ Владимиром Мединским. Среди вопросов, которые будет курировать Минкульт РФ, — реконструкция Нижегородского кремля и его развитие, музеефикация башен, воссоздание фуникулера, формирование новых общественных пространств. Помимо этого, к юбилею планируют восстановить около 70-ти объектов культурного наследия. Осталось найти деньги. Например, комплекс мукомольной мельницы торгового дома «Емельян Башкиров с сыновьями» к юбилею планируют реконструировать за счёт инвестора. Архитектор, разработавший эскизный проект развития территории, заявил, что «сама по себе территория депрессивная», но её планируют вернуть «в городскую «ткань». Нижегородские СМИ проанализировали, что же обещали горожанам к юбилею, и оказалось, что многое из обещаний может быть не выполнено, ведь официально подготовка к празднику начата ещё в феврале 2017 года, то есть при старом губернаторе Валерии Шанцеве, а сделано так мало. Например, анонсированные станции метро «Оперный театр» и «Сенная площадь» в бюджете на 2019 год и плановый период 2020—2021 года не предусмотрены, в туристический маршрут «Золотое кольцо России» Нижний Новгород так и не включили, хотя минкульт области в январе 2018 года говорил о намерении подготовить заявку на это, а планируемый к строительству ледовый дворец на Стрелке за 6 млрд рублей вызывает уже сейчас массу споров и заявлений, что это лишь усугубит «градостроительную ошибку», связанную со строительством стадиона к чемпионату мира по футболу — 2018. Кое-кто даже сравнил спортобъект с архитектурным монстром. И ещё один важный нюанс, на котором акцентируют внимание местные СМИ, — отсутствие проектов федерального масштаба к юбилею, так как в утвержденном плане основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 800-летия со дня основания Нижнего Новгорода на 2017−2021 годы не говорится ни о каких масштабных работах и крупных мероприятиях.

Стадион. Нижний Новгород

Вокруг хоккейной школы клуба «Торпедо», где занимаются 490 воспитанников, на прошлой неделе разгорелся скандал. Родители воспитанников опубликовали открытое обращение к губернатору Нижегородской области, в котором выражали опасения возможного закрытия школы и просили не допустить этого. В соцсетях разгорелась жаркая дискуссия. От властей последовала официальная реакция, из которой следовало, что школу никогда и не планировали закрывать, так как по действующему регламенту КХЛ у хоккейного клуба должны быть в структуре школа и молодёжная команда. Правда, опровергать тот факт, что имелись проблемы с финансированием, не стали, уточнив, что вопрос на сегодня решён, а проблемы были связаны с проблемами основного клуба, из которого шло финансирование школы. С первого квартала 2019 года областные власти планируют перевести школу на прямое финансирование из областной казны. Всего на эти цели требуется 100 млн рублей, а вот денег на хоккейную форму и инвентарь в бюджете не предусмотрено.

Депутаты Богородска на прошлой неделе попали в зону внимания прокуратуры. Они приняли нормативный акт, в котором предусмотрели для себя компенсацию за расходы, связанные с командировками, транспортные расходы, а также планы получать раз в год в декабре материальное обеспечение за счет средств местного бюджета. Но вот ведь незадача — подобные выплаты не предусмотрены федеральными и региональными нормами, поэтому надзорное ведомство выступило против «новогодних» выплат для депутатов.

Эхо трагедии — взрыва в цехе дзержинского завода имени Свердлова, случившегося 31 августа 2018 года, при котором погибли шестеро человек, — прогремело в регионе. Главный технолог цеха Вера Е. покончила с собой. Руководство предприятия опровергло причастность погибшей к взрыву, заявив, что она «не рассматривалась как лицо, виновное в случившемся, так как во время проведения в цехе работ по переупаковке с 16 по 29 августа она была в отпуске».

"Эпохальное событие»

Главный событием недели для Нижегородской области можно назвать визит министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова и состоявшееся с его участием заседание координационного совета по промышленности, которое губернатор Глеб Никитин назвал «эпохальным событием».

Рабочий визит Мантурова начался 10 декабря. Он вместе с главой региона Глебом Никитиным посетил завод «Красный якорь» и ЦНИИ «Буревестник». С заводом накануне его посещения федеральный Фонд развития промышленности подписал договор на предоставление совместного с региональным фондом займа на сумму 100 млн рублей по льготной ставке 1% годовых на первые три года реализации проекта и 5% на последующие два года. Общая стоимость проекта — 268 млн рублей. В 2019 году на заводе появится новый кузнечно-прессовый цех и предприятие серьезно расширит перечень выпускаемой продукции, поработав на импортозамещение сразу в трех сегментах рынка комплектующих: для якорных цепей, морских нефтегазодобывающих платформ и горно-шахтного оборудования. Завод начнет выпускать полную линейку продукции для подземной добычи угля — не только цепи, но и крюки, скребки, соединительные элементы.

«Сегодня импорт занимает 91% рынка этих изделий в России. В якорных комплектующих зарубежные поставщики занимают порядка 56% отечественного рынка. А комплектующие для цепей добывающих платформ в России вообще не производятся. «Завод Красный Якорь» планирует потеснить импортеров и увеличить долю своего экспорта с 11% до 30%», — сообщили в правительстве области.

Redanchor.ru Производство цепей

Компанию «Буревестник» высокий гость посетил также неспроста. Нижегородская область привлечет 725,5 млн рублей из Фонда развития промышленности на уникальный проект производства мусоросортировочного оборудования на ЦНИИ «Буревестник». Это будет первое в стране производство мусоросортировочных комплексов с использованием роботизированных технологий.

В тот же день, 10 декабря, в Нижнем Новгороде состоялось заседание координационного совета Минпромторга РФ по развитию промышленного экспорта. В рамках него министерство, нижегородское правительство и группа «ГАЗ» подписали специальный инвестиционный контракт о создании производств новых колесных транспортных средств. Группа в течение десяти лет проинвестирует более 20 млрд рублей в локализацию таких ключевых компонентов и технологий, как двигатель, коробка перемены передач и система управления. Объем инвестиций по этому проекту превысит 20 млрд рублей, а число новых рабочих мест на предприятиях компании будет более 1,8 тысяч.

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В рамках заседания Глеб Никитин также заявил, что Нижегородская область планирует удвоить несырьевой неэнергетический экспорт с 3 до 6 млрд долларов в год.

«Сейчас в промышленной политике России переломный момент, когда многое происходит впервые. Формируются новые правила и форматы работы. Например, недавно было принято решение о переподчинении торговых представительств за рубежом от Минэкономразвития к Минпромторгу, и формат работы торгпредств тоже меняется. Сегодня впервые в истории проводим координационный совет по развитию промышленности с участием торговых представителей», — отметил он.

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Помимо этого, стало известно, что регион одним из первых подал заявку на включение в список пилотных регионов по внедрению нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

«Нижегородская область одной из первых подала заявку на включение в список пилотных регионов по внедрению регионального экспортного стандарта и по реализации нового стратегического инструмента — Национального проекта «Международная кооперация и экспорт». На повестке сегодняшнего дня стоит также обсуждение важнейшей задачи для страны — удвоение объемов несырьевого неэнергетического экспорта. Что касается нашего региона, думаю, мы в этом плане на верном пути», — сообщил Глеб Никитин.

Угроза мусорного коллапса

С 1 января 2019 года в Нижегородской области, как и везде по стране, стартует мусорная реформа, вот только общественность и депутаты волнуются, а не случится ли мусорный коллапс, ведь к реформе на первый взгляд регион готов не до конца. Например, тарифы на вывоз мусора утвердят лишь 20 декабря, а ведь ещё нужно заключить договоры, а для этого провести разъяснения населению, убедить их на договорные отношения. Данный вопрос был поднят на встрече депутатов Заксобрания Нижегородской области с и. о. заместителя губернатора Андреем Хариным, который заявил, что в области сознательно не спешили с установлением тарифов на вывоз мусора, но они «точно не будут в разы выше».

"Как будет сформирован тариф для нижегородцев, с человека или квадратного метра жилья, в правительстве области также пока не определились. Депутаты, усомнившись, что регион готов к федеральной реформе, эмоций не сдерживали», — пишет газета «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

Депутат Николай Шумилков заявил, что, исходя из тарифных заявок, жители Сормовского района Нижнего Новгорода, чьи отходы будут возить в Балахну, могут платить вдвое больше, чем жители соседнего Московского района, а «это будет скандал!» В то же время экс-глава Автозаводского района Владимир Солдатенков предположил, что с 1 января в городе может начаться мусорный коллапс.

Коммунист Роман Кабешев назвал вводимый платёж «мусорным налогом» и раскритиковал подготовку к реформе, отметив, что региональная территориальная схема по обращению с ТКО была составлена с ошибками.

На это и. о. министра экологии области Наталья Мочалина пояснила, что схему начнут корректировать и выносить на суд общественности в первом квартале 2019 года.

Депутат Александр Шаронов посетовал, что власть снова решила провести эксперимент над народом по принципу: «Давайте в это ввяжемся, а потом посмотрим, что получится», — причем ясности за две недели до начала эксперимента нет.

Ещё более резок был во мнении депутат-коммунист Владимир Буланов: «НДС вырастет, бензин и коммуналка дорожают, сейчас еще цена за мусор вверх рванет. Мне кажется, мы сушим хворост для народного гнева».

Эксперты, комментируя ситуацию, отмечают, что «версии ходят самые разные», но «ясно одно — большой тариф выгоден в первую очередь региональным операторам, которые с 1 января и займутся вывозом ТКО».

"Вмешается ли власть, сможет ли умерить аппетиты бизнеса? Явно Глеб Никитин в теме, но пока никаких публичных заявлений не делал. А 20 декабря принятие бюджета области на 2019 год и прямая линия президента. Из-за этого новость РСТ про тарифы может затеряться, но когда в феврале люди получат квитанции — народ может прорвать (мы же помним историю на автозаводе с перекрытием дороги из-за высоких тарифов)», — пишет политобозреватель Андрей Вовк.

Напомним, тарифы на вывоз мусора до сих пор не приняты не только в Нижегородской области. Схожая ситуация в соседней Татарии, где оператор одной зоны соответствующую заявку уже подал, а второй — нет. Здесь эксперты также опасаются мусорного коллапса в январе.

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Кадровые кульбиты

Продолжается формирование команды губернатора Глеба Никитина. На прошлой неделе ушёл в отставку замгубернатора, курировавший медицину, соцполитику и образование. На этом посту Сергей Шевченко отработал меньше года, его место занял министр социальной политики, коренной нижегородец Андрей Гнеушев.

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«Вы коренной нижегородец, сейчас возглавляете министерство социальной политики, при этом тесно взаимодействуете с министерствами здравоохранения и образования. Я считаю, что ваши компетенции, знания и ответственное отношение к работе позволят решать комплексные задачи», — заявил Глеб Никитин на встрече с новым подчинённым.

На место Гнеушева временно назначили его первого заместителя Алексея Исаева, о кандидатуре нового министра пока не сообщалось, возможно, что его будут выбирать на конкурсе, как было с министром культуры и происходит сейчас с министром экологии и природных ресурсов.

«За год Глеб Никитин наполовину обновил правительство. Из заместителей остался только близкий к Сергею Кириенко Евгений Люлин, все остальные из шанцевской команды были корректно удалены: Байер — во Владимир, Сватковский — в Госдуму, Антонов и Аверин — официально в бизнес. На их место пришли молодые технократы из Москвы, Казани, Питера. Валерий Шанцев тоже в начале своего правления наполнил кремль варягами, некоторые из которых потом были фигурантами уголовных дел. Здесь нужно сохранять баланс местных и пришлых», — отметил на своей странице в соцсетях нижегородский политобозреватель Андрей Вовк, добавив, что вакантную на сегодня должность заместителя губернатора по внутренней политике могут вовсе убрать из структуры.

«Что будет с замом по внутренней политике — пока непонятно. Может, эту должность вовсе уберут из структуры. Так как сейчас фактически эти обязанности на троих выполняют Глеб Никитин, Евгений Люлин и Роман Любарский как старший министр блока», — добавил эксперт.

Иван Шилов ИА REGNUM Назначение

К слову, кресло вице-губернатора по внутренней политике одно время прочили зампредседателя городской думы Нижнего Новгорода, экс-главе администрации города Елизавете Солонченко.

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Всех новоиспечённых членов правительства, пока еще носящих приставку «и. о.», депутаты Заксобрания утвердят на сессии 20 декабря 2018 года.

«Пожертвую я свою пенсию»: как пенсионер чинил палаты больничные

Несколько лет назад, после того как побывал в качестве пациента в палатах районной больницы, пенсионер из Красных Баков Василий Найденко озаботился вопросом их состояния.

«Лежу в палате и вижу — из шва на потолке сыплется штукатурка, стены на метр сгнили, на полах заплаты негде ставить. Тридцать пять лет не было ремонта! Я и подумал — да елки-палки, пожертвую я свою пенсию, да еще у жены есть пенсия, да и запас на похороны есть», — рассказал он в интервью изданию «Нижний Новгород. Онлайн».

Официальные власти, тогда ещё министр здравоохранения Ирина Переслегина, в письме пообещала выделить деньги на ремонт больницы, но обещаний не сдержала, а после ее и вовсе сняли с должности. Ждать следующей отписки 76-летний пенсионер не стал, и начал сбор средств по знакомым, обращался к бизнесменам, неравнодушным согражданам, сам покупал материалы и привозил в больницу, контролируя как идёт ход работ. И вот на прошлой неделе 20-я, последняя палата в отделении была завершена и сдана.

Жители региона, узнав о такой инициативе пожилого жителя села, искренне восхитились им и негодовали на то, а где же были в это время чиновники:

«Молодец! А чиновникам и т. д. позор…», «Вы — герой нашего времени», «Герой! Настоящий человек! Чиновникам позор!!! Надеюсь, они возместят потраченные деньги!!!», «Браво, восхищен вашей работой! Дай бог вам всего хорошего, а чиновникам мозгов…», «А вот такая ситуация это позор для этой страны».

Больница коридор

Сам Василий Найденко на это отвечает своим подписчикам в соцсетях, что «мы, жители, видим, что еще не скоро придет время ремонта терапевтического отделения, вот и решили возродить забытое меценатство в районе и это делали для себя, так как в хороших условиях намного лучше себя чувствуешь».

"Но мы не были богатыми и не стали нищими, а заниматься критикой ума не надо, а спросить с себя слабо: «А что я лично сделал в этой жизни бескорыстно на безвозмездной основе для того места, где живу?» Когда здравоохранение находилось в районном бюджете, то финансировалось по остаточному принципу, вот и дофинансировались, что получили такой печальный итог», — добавляет он.

13 декабря 2018 года министр здравоохранения Нижегородской области Антон Шаклунов посетил Краснобаковскую центральную районную больницу, где была торжественно открыта последняя палата терапевтического отделения, отремонтированная за счет средств, собранных жителями. Приехал Шаклунов по приглашению Василия Найденко, который отмечает, что пригласил его «не столько показать положительное, как все то, что требует бюджетных вливаний для капремонта». Визит министра имел положительные последствия, по словам Найденко: «На многое получили гарантии выделения средств, и министру мое уважение».

По словам Антона Шаклунова, с 2014 года на ремонт больницы из областного и местного бюджетов было выделено почти 20 млн рублей.

«Василий Петрович подключился к работе в 2016 году — вложил собственные средства и привлек еще около 100 инициативных жителей, которые вложили в ремонт больницы почти 1 млн рублей», — сказал министр, добавив, что «опыт Василия Найденко надо интегрировать», потому что «Василий Петрович не просто вкладывает средства, а, как настоящий меценат, контролирует работы, которые на эти средства выполняются», и «это и есть настоящий народный контроль».

Всего в акции «Делай добро» приняли участие 152 человека, среди которых немало пенсионеров и 13 коллективов района. Антон Шаклунов вручил Василию Найденко благодарственное письмо министерства здравоохранения области и рассказал, что больница на 2019 год включена в план капремонта и ей будет выделено порядка 5 млн рублей.

Экономика недели

Снова тема строительства низконапорного гидроузла в региональной повестке. 14 декабря замруководителя федерального агентства морского и речного транспорта Виктор Вовк обсудил вопросы будущего строительства низконапорного гидроузла с правительством региона, проектировщиками и представителями администрации муниципалитетов, которых затронет реализация проекта. Министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов отметил, что важно в полной мере предусмотреть мероприятия, минимизирующие негативное воздействие от строительства гидроузла: это мелиорационные работы, компенсационные посадки деревьев, расчистка малых рек, протекающих поблизости, дополнительную очистку воды.

Напомним, из-за непроектной отметки Чебоксарского водохранилища — 63 метра вместо 68 — на участке лимитируется пропускная способность и затрудняется судоходство. Гидроэнергетики и власти Чувашии настаивают на необходимости поднять отметку до 68 метров, мотивируя тем, что альтернатива «поможет в решении только одной проблемы — судового хода, и то лишь на небольшой период времени». Нижегородские власти против, аргументируя тем, что есть риск затопления территорий. В качестве альтернативы они называют низконапорный гидроузел, работы по которому должны начать в области в 2019 году. Предварительная стоимость проекта — свыше 40 млрд рублей.

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Не утихают в Нижнем Новгороде споры вокруг того, как правильно кормить городских детишек. В этот раз у Федеральной антимонопольной службы претензии возникли по закупке питания для детсадов. Нарушения были выявлены на тендерах на сумму 1,2 млрд рублей.

«Документы содержат инструкцию по заполнению заявок на конкурс, которая вводит в заблуждение потенциальных участников торгов. Также в документах указан порядок оценки предложений, противоречащий закону о контрактной системе, поскольку объектом закупки является поставка продуктов питания, а не выполнение работ или оказание услуг», — пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на главу правления подавшего жалобу РОО «СТОПкартель» Александра Кулакова.

Нижний Новгород. Судоходство

По мнению Кулакова, конкурсная документация специально была подготовлена под конкретного поставщика — МП «Единый центр муниципального заказа». ФАС предписала исправить нарушения в конкурсной документации.

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О том, как заработать наследию ЧМ-2018 по футболу — стадиону «Нижний Новгород», должны решить до конца года. К этому времени ему подготовят бизнес-план операционной деятельности. 14 декабря 2018 года окончательная редакция документа представлена в Министерство спорта РФ.

«На следующей неделе предполагается провести совместное обсуждение бизнес-плана с федеральным ведомством. После получения согласования от Минспорта РФ документ будет утвержден. У нас есть пятилетний период, в течение которого планируется поддержка со стороны федерального бюджета. Параллельно будем загружать стадион различными событиями, чтобы выйти на самоокупаемость», — рассказал Глеб Никитин.

В числе позитивных новостей экономики также то, что Нижегородская область получит около 2,5 млрд рублей из федерального бюджета на поддержку бизнеса в 2019—2024 годах.

«Мы станем единственным регионом в России, где появятся несколько бизнес-инкубаторов для социально ориентированных предпринимателей, то есть тех, кто оказывает особенно значимые для общества услуги, например, специализированные программы обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, разработку инновационных средств реабилитации и другие. Такие бизнес-инкубаторы, кроме Нижнего Новгорода, планируется открыть в Выксе и Павлове», — рассказал губернатор.

Помимо того, на реализацию нацпроектов в регионе в 2019—2021 годах будет направлено порядка 65 млрд рублей, в том числе 59,4 млрд рублей федеральных средств.

Нижегородский юбилей

В 2021 году Нижний Новгород будет отмечать свой 800-й юбилей. Указ о праздновании был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 22 сентября 2015 года, оргкомитет создали в январе 2016 года, а подготовка к торжествам началась официально в феврале 2017 года, то есть ещё при прошлом губернаторе Валерии Шанцеве. Первоначальная сумма, выделенная региону на праздник, была 826 млн рублей. Этих денег, по признанию областных властей, не хватит на все планы, поэтому несколько месяцев назад Глеб Никитин обратился к федеральным властям с просьбой увеличить финансирование, так как его «недостаточно».

14 декабря 2018 года в Москве Никитин на встрече с министром культуры РФ Владимиром Мединским обсудил подготовку к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. Минкульт РФ будет курировать часть мероприятий к юбилею, среди них — реконструкция Нижегородского кремля и его развитие, музеефикация башен, воссоздание фуникулера, формирование новых общественных пространств.

«Также в рамках подготовки к юбилею мы хотели бы восстановить около 70-ти объектов культурного наследия. Идет проработка вопроса по выделению необходимого объема финансирования по линии правительства РФ. Сегодня со стороны министра была заявлена полная поддержка нашим предложениям», — уточнил губернатор по итогам встречи с Мединским.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Мединский

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Известно также о планах к юбилею реконструировать объект культурного наследия (ОКН) — комплекс мукомольной мельницы торгового дома «Емельян Башкиров с сыновьями». Средства в объёме около 2 млрд рублей на эти цели должен выделить инвестор-собственник — ОАО «Нижегородский комбинат хлебопродуктов».

Представитель архитектурной мастерской, разрабатывавшей по заказу собственника концепцию развития территории, Алексей Пушкарёв отметил, что планируется реставрация объекта, в том числе реконструкция железобетонных элеваторов под размещение офисных, административных, жилых помещений.

«Обследование показало, что здание жизнеспособно. Общая площадь зданий — около 45 тысяч кв. м, планируемый объем инвестиций — около 2 млрд рублей. Сама по себе территория депрессивная, и мы планируем вернуть её в городскую «ткань», — уточнил Пушкарёв.

Проект зон охраны объекта культурного наследия областные власти ждут в 2019 году.

«Мы рассчитываем, что инвестор восстановит комплекс мукомольной мельницы к 800-летию Нижнего Новгорода в 2021 году. Определенная активность собственника есть, но она недостаточная. Со своей стороны мы готовы содействовать инвестору в ускорении прохождения необходимых бюрократических процедур», — заявил министр имущественных и земельных отношений региона Сергей Баринов в ходе выездного заседания межведомственный комиссии.

Одно из нижегородских изданий проанализировало обещания властей к предстоящему юбилею, и оказалось, что далеко не все из них в итоге, вероятнее всего, будут реализованы.

Вот, к примеру, проекты станций метро «Оперный театр» и «Сенная площадь» были представлены еще в ноябре 2012 года, предполагалось, что строить их начнут после завершения работ на станции «Стрелка», что была сдана в июне 2018 года. На обе станции изначально заявлялась цена 27 млрд рублей. Ещё в июне 2016 года глава МКУ «Главное управление по строительству метрополитена, мостов и дорог Нижнего Новгорода» Юрий Гаранин говорил, что «неплохо было бы в честь этого праздника подарить нижегородцам две новые станции метро», и добавлял, что «они вполне реальны: проектная документация сделана, на нее получены положительные заключения госэкспертизы».

"В июне 2018 года министр строительства Нижегородской области Алексей Сыров пообещал, что станции «Оперный театр» и «Сенная» будут построены к 800-летию при условии софинансирования из федерального бюджета. Стоимость работ, по оценкам регионального правительства, составляет 23 млрд рублей. Переговоры по выделению средств из федерального бюджета велись как минимум с весны 2018 года. Однако до сих пор нет информации о готовности федерации софинансировать строительство метро в Нижнем Новгороде», — пишет издание newsnn.ru, добавляя, что в проекте бюджета на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов, как выяснилось, не заложено средств на строительство новых станций метро.

Алексей Белобородов Нижний Новгород. Станция метро «Парк Культуры»

Следующее обещание — это включение Нижнего Новгорода в туристический маршрут «Золотое кольцо России». Добиться этого намеревался ещё бывший губернатор Шанцев, сделавший соответствующее заявление в мае 2017 года.

«Когда маршрут формировался, Нижний Новгород был закрыт для посещения. Его не включили в «Золотое кольцо» не потому, что здесь нечего было посмотреть, а потому, что его нельзя было показывать. Слава богу, это время прошло. Я считаю, что Нижний Новгород в «Золотом кольце» будет самым главным бриллиантом», — заявил он на одном из заседаний оргкомитета по подготовке Нижнего Новгорода к 800-летию.

По данным издания, еще в январе 2018 года областной минкульт региона сообщал, что готовит документы для подачи заявки на включение Нижнего Новгорода в «Золотое кольцо России», но «до сих пор этого сделано не было».

Не без скандалов проходит и реализация проекта Ледового дворца на «Стрелке», что должен стать подарком городу в честь юбилея.

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Напомним, в начале ноября 2018 года была одобрена заявка ГКУ «Нижегородстройзаказчик» на предоставление участка под ледовый дворец. Объект, в который планируется инвестировать порядка 6 млрд рублей, займёт участок около 115 тыс. кв. метров. Реализовать инициативу планируют за три года. В ледовом дворце будет предусмотрен круглогодичный режим работы, а его характеристики должны позволить проводить международные соревнования по хоккею. В комплексе предусмотрено 12 тыс. зрительских мест, ориентировочная площадь застройки — 2,84 га, а само здание будет до семи этажей. Проектировать здание должна московская компания «Арена», победившая на торгах. Эта грандиозная стройка между тем далеко не всем по душе.

Архитектурный критик Марина Игнатушко в комментариях нижегородскому изданию отметила, что строительство дворца «лишь усугубит «градостроительную ошибку», связанную со строительством стадиона к ЧМ на Стрелке». Масса вопросов к проекту возникла и у депутатов. На заседании комитета по бюджету Законодательного собрания обсуждался вопрос о выделении в 2019 году 230 млн рублей на разработку проектно-сметной документации для арены, и закончилось всё тем, что депутаты усомнились в целесообразности строительства, но пока от стройки не отказываются.

«Мы не предлагаем исключить саму идею строительства. Мы предлагаем перенести выделение этих средств на 2020 год, а до этого времени получить документальные подтверждения об участии федерации в финансировании проекта», — цитирует вице-спикера Заксобрания Владислава Егорова газета «Коммерсантъ».

Усомнились депутаты и в выбранном месте под будущую арену. Александр Шаронов заявил, что необходимость «посадки» ледовой арены рядом с только что построенным стадионом «Нижний Новгород» вызывает большие сомнения у общественности, а его коллега Александр Табачников предположил возможные проблемы.

«Я говорю не о создании архитектурного монстра в одном из самых красивых мест Нижнего Новгорода, а в резкой концентрации человеческих потоков. Например, в том случае, если на стадионе и ледовой арене будет проходить два мероприятия одновременно», — добавил он.

В итоге депутаты решили сохранить в проекте бюджета расходы на разработку проектно-сметной документации и поддержали идею провести общественные слушания.

И, наконец, массу вопросов у общественности вызывает отсутствие проектов федерального масштаба к юбилею.

«В утвержденном плане основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 800-летия со дня основания Нижнего Новгорода на 2017−2021 годы, не говорится ни о каких масштабных работах и крупных мероприятиях», — уточняет издание newsnn.

Судьба хоккейной школы

В начале недели в социальных сетях появилось письмо родителей воспитанников СДЮШОР хоккейного клуба «Торпедо», адресованное главе Нижегородской области Глебу Никитину. В нём авторы просили «не допустить закрытия ледового дворца имени Виктора Коноваленко и рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работы действующего руководства хоккейного клуба «Торпедо». Жаловались родители воспитанников и на то, что команды «перестали обеспечиваться хоккейной формой и инвентарём, происходят задержки с оплатой выездных матчей», назвав своё обращение криком души.

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Напомним, в школе «Торпедо» на сегодня занимаются 490 хоккеистов, тренируются команды в Автозаводском районе во Дворце спорта имени Виктора Коноваленко, принадлежащем горьковскому автозаводу. Финансировалась школа из бюджета хоккейного клуба «Торпедо», который в последнее время испытывал проблемы. Содержание школы обходится в 100 млн рублей.

Zeerke Игрок ХК «Торпедо» Войтек Вольский забрасывает шайбу в ворота ХК «Локомотив» в серии буллитов

Возможное закрытие школы всколыхнуло народные массы, и в соцсетях начались эмоциональные диспуты.

«Футбол похоронили, так теперь за святое взялись… Куда Горький без детского хоккея???» — писали возмущённые горожане.

Когда волна недовольства выплеснулась в медиаповестку страны, последовал официальный комментарий нижегородских властей.

«Я видел обращение родителей воспитанников школы. Губернатор дал поручение разобраться в ситуации. Вопрос находится под моим личным контролем. Вопрос о закрытии СДЮШОР «Торпедо» никогда не стоял», — заявил и. о. заместителя губернатора Нижегородской области Александр Югов, пообещав в ближайшее время встретиться с родителями для разъяснения ситуации.

В самом хоккейном клубе «Торпедо» напомнили, что по регламенту КХЛ все российские клубы должны иметь свою школу и молодёжную команду.

«Финансовые проблемы у клуба, а соответственно, и у школы, так как она находится в структуре «Торпедо», были связаны в том числе с техническими моментами получения финансирования. Несмотря на это, вопрос о закрытии школы никогда не поднимался. Напротив, в настоящее время, благодаря правительству Нижегородской области, финансовые вопросы удалось решить, и ведется работа по развитию детской школы», — заявили в клубе.

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13 декабря на заседании комитета регионального парламента по бюджету и налогам Александр Югасов еще раз поднял вопрос по хоккейной школе.

«Сейчас детская школа, где занимается 450 детей, финансируется из бюджета ХК «Торпедо», а с первого квартала 2019 года мы переведем учреждение на прямое финансирование из областной казны», — цитирует Югова издание «АПН-Нижний Новгород».

По словам замгубернатора, региональное правительство пытается найти решение для экономии средств на содержание СДЮШОР без ущерба для ее воспитанников.

«Новогодний бонус»: прокуратура против

Областная прокуратура, проверив проект муниципального правового акта «О внесении изменения в Положение о статусе депутата Земского собрания и главы местного самоуправления Богородского муниципального района Нижегородской области», обнаружила в нём «признаки коррупционной направленности». Документ был подан для дачи заключения в Богородскую городскую прокуратуру в начале декабря 2018 года.

Vsemetri.com Форма прокурора

Данным документом депутаты предлагали установить для них возмещение транспортных расходов, связанных с командировкой, а также ввести материальное обеспечение, которое бы выплачивалось один раз в год в декабре за счет средств местного бюджета. Эдакий новогодний бонус.

«Вместе с тем ни федеральное, ни региональное законодательство, устанавливающее гарантии осуществления полномочий депутатов, возможность выплаты материального обеспечения депутатам за счет средств бюджета, предусмотренных сметой на содержание представительного органа, не закреплена», — отмечается в сообщении областной прокуратуры.

Прокурор Богородска в связи с этим дал отрицательное заключение на проект муниципального акта. На очередном заседании Земского собрания вопрос сняли с повестки, но надзорное ведомство держит ситуацию на контроле.

Эхо трагедии

31 августа 2018 года при проведении работ по утилизации пехотных мин на заводе имени Свердлова в Дзержинске произошёл взрыв и пожар. В результате ЧП шестеро человек погибли, еще шестеро пострадали, получив различные травмы. Во время взрыва часть мин взрывом разбросало по территории предприятия, был проведен комплекс мероприятий по их поиску и обезвреживанию. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

skeeze Пожарный

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14 декабря 2018 года в семье одной из работниц завода произошла трагедия — покончила с собой главный технолог цеха №19 дзержинского завода Вера Е. На заводе сразу же опровергли связь с делом о взрыве.

«Еремина не рассматривалась как лицо, виновное в случившемся, так как во время проведения в цехе работ по переупаковке с 16 по 29 августа она была в отпуске», — цитирует ответ завода на запрос издание NewsNN.

В ответе также уточняется, что председателю комиссии по расследованию несчастных случаев будет направлено письмо, чтобы тот обратился в следственные органы — «для приобщения к материалам технического расследования возможной информации, оставленной погибшей, из которой могут быть получены дополнительные сведения о произошедшем».