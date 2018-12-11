Нижегородская область планирует удвоить неэнергетический экспорт

Нижний Новгород, , 21:28 — REGNUM Нижегородская область к 2024 году планирует удвоить несырьевой неэнергетический экспорт с $3 до 6 млрд в год. Об этом заявил губернатор региона Глеб Никитин по итогам координационного совета по промышленности, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

По его словам, областные власти будут для этого активно взаимодействовать «со всеми федеральными ведомствами, институтами развития».

«Сейчас в промышленной политике России переломный момент, когда многое происходит впервые. Формируются новые правила и форматы работы. Например, недавно было принято решение о переподчинении торговых представительств за рубежом от Минэкономразвития к Минпромторгу, и формат работы торгпредств тоже меняется. Сегодня впервые в истории проводим координационный совет по развитию промышленности с участием торговых представителей», — отметил губернатор.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров подчеркнул, что Нижегородская область была выбрана местом проведения корсовета не случайно.

«Нижегородская область имеет огромный потенциал промышленного развития, экспортный потенциал. По итогам десяти месяцев этого года уже рост составил около 30%. Если честно, не каждый регион может похвастаться таким результатом», — добавил министр.

Гендиректор АО «Российский экспортный центр» Андрей Слепнев уточнил, что Нижегородская область занимает 11 место среди регионов России по объему экспорта, причем более 75% в структуре экспорта несырьевые неэнергетические товары.

Никитин сказал, что в рамках корсовета 60 предприятий представили свою продукцию торговым представителям из других регионов.

«Конечно, контракты еще не подписаны, но порядка 20 наших компаний уже наладили двусторонние связи, получили информацию о предприятиях, с которыми можно выходить на контакт», — уверен губернатор.

Напомним, также на координационном совете Минпромторга РФ обсуждался вопрос создания Единой системы продвижения российского экспорта. По словам Мантурова, координатором системы, в соответствии с федеральным проектом «Системные меры содействия международной кооперации и экспорту» национального проекта «Международная кооперация и экспорт», назначен Российский экспортный центр.

«Чтобы эта работа в полной мере отвечала интересам экспортеров, летом, на «Иннопроме», мы организовали встречу торгпредов с промышленниками. А в рамках корсовета в Нижнем Новгороде проведена «биржа контактов», где торговые представители предметно пообщались с региональными министрами и представителями предприятий. Это мероприятие было первым в рамках «Недели торговых представителей», которая продлится до 14 декабря, но важно, чтобы этот диалог стал постоянным», — убежден министр.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Министерство промышленности и торговли РФ, правительство Нижегородской области и группа «ГАЗ» подписали специальный инвестиционный контракт (СПИК) о создании производств новых колесных транспортных средств.

В рамках контракта в течение 10 лет ГАЗ направит 20 млрд рублей на локализацию ключевых компонентов и технологий: двигатель, коробка передач и система управления. В частности, планируется организация производства новых моделей легких коммерческих автомобилей и грузовиков, а также локализация современного легкого дизельного двигателя для LCV. Разработки новых моделей ведутся с учетом перспективных требований российского и экспортных рынков и в соответствии с современными тенденциями технологического развития международного автомобилестроения