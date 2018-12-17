«Минниханов, верните доверие своего народа!»: неделя Татарии

Анастасия Степанова, , 12:53 — REGNUM

Традиционная для конца года тема о наименовании высшей должности в Татарии была поднята на прошедшей неделе. Снова представители политэлиты республики настаивают на том, чтобы сохранить «президентство» и после 2020 года — завершения срока Рустама Минниханова. По словам главы комитета Госсовета по законности Шакира Ягудина, «ничто не мешает, чтобы это наименование сохранялось и впредь, после 2020 года». Он добавил, что «дело за тем федеральным законом, который был принят и ограничивает республику насчет собственных традиций, своей истории». Ограничиваться лишь наименованием должности на пресс-конференции депутат не стал и заявил, что «есть государства самостоятельные», а «есть и государства в составе государств», например, республики в РФ, штаты в США, земли в Германии: «Государство в составе государства — это не трагедия». Некоторые пользователи соцсетей, комментируя заявления Ягудина, заявили, что тому, вероятно, «не даёт покоя советская ирония «все равны, но я ровнее» и добавили, что «глава республики — это вполне достойное определение».

А тем временем сам Минниханов в своём обращении по случаю 25-летия Конституции Российской Федерации отметил, что регион «в развитии своей правовой системы неукоснительно следует духу и букве главного правового документа нашей страны» и «только вместе народы России могут преодолевать современные трудности и вызовы, добиваться успехов в социально-экономическом развитии».

В Совете Федерации на прошлой неделе прошли Дни республики. Выступая перед сенаторами, глава Татарии заявил, что регион по прогнозам закончит 2018 год с показателем валового регионального продукта 2,4 трлн рублей, что почти на 300 млрд выше уровня 2017 года. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала республику — одним из лидеров, «регионом-образцом», добавив, что лучшие практики республики будут интересны другим субъектам Федерации, и вручила Рустаму Минниханову высшую награду Совета Федерации — почётный знак «За заслуги в развитии парламентаризма».

Спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, также выступавший перед сенаторами, попенял тем, что есть у них склонность уходить от рамочных законов к законам прямого действия.

«Думаю, излишняя детализация решения конкретных вопросов регионального значения мало соответствует статьям 72 и 73 Конституции РФ. Более того, способствует неоправданному сужению компетенций в субъектах. Больше бы доверия к субъектам в данной части — и мы могли бы у себя большие задачи решали через это доверие!» — заявил он.

В Москве Рустам Минниханов также отчитался перед Дмитрием Медведевым о социально-экономической ситуации в регионе, ключевых показателях развития экономики, а также реализации ряда республиканских программ. Правда, для широкой общественности подробности встречи не сообщались.

Там же, во время столичной командировки, Минниханов встретился с врио губернатора Забайкальского края Александром Осиповым, который заявил, что опыт республики «в части привлечения инвестиций, увеличения доходности, открытия новых производств был бы очень полезен Забайкальскому краю».

Инициатива Госсовета Татарии о поправках в закон о самообложении, позволяющих проводить референдумы на части территории, вызвала недовольство населения, а особенно напряглись жители Казани, представители мэрии которой с энтузиазмом восприняли инициативу, заявив, что она позволит крупным городам, подобным столице республики, «намного эффективнее решать вопросы местного значения». Как понимаете, решать их будут за счёт жителей. От горожан в соцсетях звучат предложения брать с тех, у кого большая зарплата, а с пенсионеров не брать, высказывается недовольство, что «прощаем миллиардные долги полмиру, кормим полмира, а с населения деньги собирают!» и даже с горечью, смешанной с сарказмом, звучит предложение «забрать на дороги и столбы всю мою будущую пенсию», «всё равно по статистике до неё не доживу теперь». Одновременно с этим в редакционную почту падают письма, похожие на сигнал SOS, которые сами авторы называют «криком души» и признаются, что «устали от поборов». Этот нарыв на фоне обнищания народа, застрявших в «лопнувших» банках Татарии деньгах вкладчиков, обманутых дольщиках, сидящих на фундаменте, зреет на теле республики давно и однажды может рвануть.

Одно из самых быстрых заседаний Казанской городской думы прошло на прошлой неделе. На нём был принят главный финансовый документ 2019 года. За 1,5 часа депутаты обсудили ряд вопросов и бездефицитный бюджет следующего года, о котором депутат-коммунист Алексей Серов заявил, что «в бухгалтерском смысле наш бюджет сверстан, конечно, хорошо, он бездефицитный, но концептуально по своей сути он все равно носит дефицитный характер» и добавил, что в сравнении с основными городами-миллионниками Казань — «в худшем положении». В итоге бюджет приняли с параметрами доходов и расходов — 23 млрд рублей. Помимо этого, на сессии депутаты фракции партии «Единая Россия» выбрали своего председателя взамен осужденного ранее Надыра Хайруллина. Фракцию возглавил директор зоопарка Фанис Нурмухаметов.

В сфере экономики на прошедшей неделе было несколько событий и ряд заявлений, одно из которых довольно странное. Глава «Водоканала» Казани, выступая перед республиканскими депутатами заявил, что вода из-под крана полезнее бутилированной: «Бутилированная — та же самая водопроводная вода, она очищена и законсервирована, что не есть полезно». Вот в такие заявления вылилось обсуждение качества воды в регионе.

Тем временем управление рационального использования топливно-энергетических ресурсов республики, проведя проверку, заявило, что в регионе «лишь 3,7%, или 69 из 1872, из отобранных в 2018 году на автозаправках проб моторного топлива не соответствовали техническим требованиям».

И ещё ряд событий: на «Казанькомпрессормаш» стартовало строительство нового производства по выпуску крупногабаритных компрессоров, спорный генеральный план Казани не примут в 2018 году, сроки сдвинуты из-за необходимости корректировок, на «финансовом» совещании в Казани, где принимал участие министр финансов РФ Антон Силуанов, самозанятых предложили освободить от проверок, уточнив, что «еще работать не начали, а людей уже начали пугать!». Прозвучало также предложение разработать программы мотивации для самозанятых.

В сфере обращения с отходами в республике назревает проблема — у регионального оператора всё ещё нет договоров на услуги по вывозу, а их можно заключить лишь после утверждения тарифа, а ни того, ни другого пока нет, и времени до января остается совсем мало. Казанские СМИ паникуют: «Без готовых договоров ни один регоператор не станет вывозить мусор, а использование старой схемы уже не предусматривается федеральным законом. Иначе говоря, вывозить мусор будет некому».

В Татарии определились с главным судебным приставом — им стал Игорь Безуевский, про которого казанские СМИ написали, что он «фактически руководил ведомством с начала года и за короткий срок прошел путь от темной лошадки к единственному кандидату на высокий пост».

Очередную годовщину ввода временной администрации в «лопнувшем» «Татфондбанке» его бывшие клиенты отметили митингом, требуя вернуть деньги и наказать виновных. Звучали призывы к главе республики — «Минниханов Р. Н, верните доверие своего народа!» и к правительству региона: «Правительство Татарстана ответственно за крах Татфондбанка и ИнтехБанка», «Акционер — республика! Ты закрывала глаза, когда выводили активы!!! Неси ответственность!». Долги перед кредиторами у ТФБ уже превысили 166 млрд рублей. А тем временем бывший глава ТФБ Роберт Мусин не смог отстоять дорогостоящие апартаменты в Казани, которые ранее подарил своим дочерям: конкурсный управляющий ТФБ обнаружил у четы Мусиных ещё и дом на 1,3 тыс. кв. метров в элитном коттеджном посёлке, и тем самым квартира лишилась статуса единственного жилья. Вкладчики требуют отнять у экс-банкира всё до последней копейки.

Прошедшая неделя в Татарии была богата на скандалы. Депутаты Госсовета РТ отказали в бесплатной парковке пенсионерам, студентам и ветеранам Великой Отечественной войны. Профильный комитет отклонил соответствующие поправки, а также не поддержал инициативу, которая давала бы возможность оставлять автомобиль на муниципальной парковки бесплатно после 19:00 и по субботам. На предложение освободить от оплаты парковки участников Великой отечественной войны представитель мэрии Казани и вовсе заявил, что этим правом будут «злоупотреблять» их «внуки, дети, друзья, знакомые».

Казанского имама заподозрили в даче взятки за получение диплома института, в Набережных Челнах развернулся скандал вокруг самой маленькой мечети мира, от которой пытаются откреститься и в Духовном управлении мусульман, и в мэрии, но которую пытаются спасти горожане. Мэр автограда выдал своим подчинённым «рекомендации» выезжать на новогодние праздники только с его разрешения — «никаких отлучек, командировок быть не должно».

Татария попала на второе место по России по числу возбужденных с начала года коррупционных уголовных дел. В республике было инициировано 459 антикоррупционных расследований.

Переименование главной должности…

Ежегодная тема о наименовании должности высшего должного лица снова попала в медиаповестку региона. На пресс-конференции на тему «25 лет Конституции Российской Федерации. Основной Закон России как фундамент и потенциал регионального развития» председатель комитета по законности и правопорядку Госсовета РТ Шакир Ягудин заявил, что наименование высшего должностного лица субъекта — это «исключительное полномочие субъекта».

Ягудин также добавил, что «президент Российской Федерации неоднократно говорил на встречах, пресс-конференциях «как вы решите, так и будет».

"Вопрос в Татарстане решен, дело за федеральным законом, который ограничивает республику в данном случае насчет собственных традиций, своей истории. До 2020 года, на мой взгляд, мы не можем менять наименование высшего должностного лица, поскольку на выборах президента РТ в 2015 году 94,4% избирателей проголосовали не только за Рустама Нургалиевича Минниханова как президента республики, но и за саму должность «президент», — заявил Ягудин, добавив, что «с конституционных позиций ничто не мешает, чтобы это наименование сохранялось и впредь, после 2020 года».

«Чтобы достичь этого, в федеративном государстве сначала должны быть согласительные процедуры. Полагаю, что это — важный потенциал российского федерализма», — уточнил он, заявив, что «есть государства самостоятельные», а «есть и государства в составе государств», например, республики в РФ, штаты в США, земли в Германии: «Государство в составе государства — это не трагедия».

Некоторые пользователи соцсетей, комментируя заявления Ягудина, заявили, что тому, вероятно, «не даёт покоя советская ирония «все равны, но я ровнее» и добавили, что «глава республики — это вполне достойное определение».

Сам глава Татарии Рустам Минниханов в своём обращении к 25-летию Конституции Российской Федерации отметил, что регион «в развитии своей правовой системы неукоснительно следует духу и букве главного правового документа нашей страны».

"В республике есть полное понимание того, что только вместе народы России могут преодолевать современные трудности и вызовы, добиваться успехов в социально-экономическом развитии», — уточнил он.

Напомним, на сессии Госсовета РТ в конце июля 2017 года депутаты обратились к Владимиру Путину с просьбой сохранить наименование должности для главы республики, звучащее как «президент». И хотя официальный ответ на это не поступил до сих пор, в августе 2017 года не был пролонгирован договор о разграничении полномочий между Москвой и Казанью, на котором базировались ряд норм регионального законодательства, а также название должности, но при этом в республике от старого наименования должности не отказались, настаивая, что имеют на это право.

Между тем ещё в 2010 году, когда официально был принят закон, который запрещал регионам именовать высшее должностное лицо «президентом», глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «в России только один государственный деятель имеет право называться президентом» и пора прекращать «парад региональных президентов». Срок для переименования всем был отведён до 1 января 2015 года, потом его продлили до 1 января 2016 года, хотя к тому моменту должность сохранялась лишь в Татарии. И на сегодня это единственный регион в России, где наименование должности так и не изменили.

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Дни Татарии в Совфеде и другие высокие встречи

На прошедшей неделе в Совете Федерации прошли Дни республики, которые посетила делегация Татарии. Рустам Минниханов, выступая с докладом перед сенаторами, рассказал, что по прогнозам республика 2018 год закончит с показателем валового регионального продукта 2,4 трлн рублей, что почти на 300 млрд выше уровня 2017 года.

«По итогам текущего года мы ожидаем объем валового регионального продукта на уровне не менее 2,4 трлн рублей, объем выпуска промышленной продукции составит более 2,7 трлн рублей. Одним из основных показателей является объем инвестиций в основной капитал. За последние 10 лет они составили 5,1 трлн рублей. На один рубль государственных инвестиций привлечено около 10 рублей частных вложений», — сообщил Минниханов, уточнив, в регионе работает стратегия социально-экономического развития, рассчитанная на срок до 2030 года, и по ней предполагается, что рост ВРП к 2030 году достигнет 5 трлн рублей.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что регион — «один из лидеров, регион-образец» и «лучшие практики республики будут интересны другим субъектам Федерации». Также Рустаму Минниханову была вручена высшая награда Совета Федерации — почётный знак «За заслуги в развитии парламентаризма».

«Важно, что в этом многонациональном регионе сохраняется межнациональный, межрелигиозный мир и согласие. Это основное условие для стабильности», — подчеркнула Матвиенко.

Не обошлось и без критики со стороны гостей из Татарии. Так спикер Госсовета республики Фарид Мухаметшин попенял сенаторам, что есть у них склонность уходить от рамочных законов к законам прямого действия.

«Думаю, излишняя детализация решения конкретных вопросов регионального значения мало соответствует статьям 72 и 73 Конституции РФ. Более того, способствует неоправданному сужению компетенций в субъектах. Больше бы доверия к субъектам в данной части — и мы могли бы у себя большие задачи решали через это доверие!» — заявил он.

Во время командировки в Москву глава Татарии также отчитался о своей работе перед премьер-министром Дмитрием Медведевым. Пресс-службы ведомств были немногословны и не щедры на детали этой встречи. Известно, что Рустам Минниханов доложил главе правительства России о социально-экономической ситуации в регионе, о ключевых показателях развития экономики, а также о реализации ряда республиканских программ, в том числе 12 нацпроектах, ходе реализации проекта «Иннополис» — в том числе о развитии инновационного города Иннополис, о текущей деятельности университета Иннополис.

Также во время московской командировки глава Татарии встретился с врио губернатора Забайкальского края Александром Осиповым.

Осипов отметил, что пока Забайкальский край по основным российским рейтингам не поднимается выше 70 места, но при этом у региона есть планы по привлечению инвестиций, проекты по созданию новых рабочих мест. Он также отметил, что опыт республики «в части привлечения инвестиций, увеличения доходности, открытия новых производств был бы очень полезен Забайкальскому краю». В ответ на это Рустам Минниханов заявил, что республика готова «делиться накопленным опытом, знаниями по самым различным направлениям экономики с другими субъектами федерации».

Самообложить население, которое против…

Тема самообложения для Татарии — тема давняя, самообложение используется в регионе с 2013 года, когда прошли первые референдумы. Районы очень активны в продвижении этой инициативы: ведь на каждый собранный с жителей рубль из бюджета республики добавляют четыре рубля. Например, за 2013−2018 год жителей самообложили на 800 млн рублей, а доплатили из казны региона 3 млрд 183 млн рублей. За 2017 год в карманах граждан было собрано 208,9 млн рублей, а добавлено межбюджетных трансфертов — 835,6 млн рублей. В 2018 году муниципалитеты получат около 899,7 млн рублей при собранных 224,9 млн рублей с граждан.

В текущем году референдумы прошли 18 ноября 2018 года в 844 поселениях 43 районов, не состоялись лишь в шести поселениях, где явка была ниже 50%. В 2017 году референдумы не состоявшимися признали в 14 сельских поселениях — там, где, к слову, работали наблюдатели.

На ноябрьских референдумах этого года к сбору предлагали от 300 рублей до 1 тыс. рублей. И несмотря на активное голосование «за», которое показывает местный ЦИК РТ по результатам референдумов, в регионе есть несколько крупных проблем — льготники и низкая собираемость. Последняя до 2016 года была столь низкой, что кабинет министров республики даже попытался «протащить» инициативу о введении штрафов за неуплату, но встретил активное сопротивление населения и убрал идею «под сукно» на многие годы. По итогам девяти месяцев 2018 года собираемость добровольного сбора по-прежнему не может похвастаться 100%, только 79,6% населения оплатили сбор, за который голосовали осенью 2017 года.

А что касается льгот, то тут всё просто — от добровольного взноса далеко не везде освобождают пенсионеров, ветеранов Великой Отечественной войны, малоимущих граждан, многодетные семьи и других сограждан, чей доход сравним с выживанием. При этом кое-где не забыли в ноябре 2018 года дать «льготу» осужденным преступникам, хотя благами, что планируется реализовать на средства самообложения, они вполне могут пользоваться по выходу из колонии.

Всё это популярности самообложению не добавляет, а тут ещё новая инициатива от депутатов Госсовета Татарии — проводить референдум на части территории населенного пункта, например, на одной улице, в одном квартале.

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Авторы инициативы обосновали свою задумку тем, что зачастую местные вопросы одного района жителям другого не интересны. Идею с энтузиазмом встретили представители мэрии Казани, заявив, что это позволит крупным городам, подобным столице республики, «намного эффективнее решать вопросы местного значения».

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«Такие изменения позволят использовать средства самообложения для нужд населения конкретной территории, граждане которой смогут реально оценить, на какие цели были направлены собранные средства», — заявил председатель комитета Госсовета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

Вокруг данного предложение от власти нищающее население, чьи доходы уже не первый год скатываются вниз на фоне роста цен, развило бурную дискуссию, не удержавшись от сарказма с нотой горечи.

«Предлагаю забрать на дороги и столбы всю мою будущую пенсию. Я всё равно по статистике до неё не доживу теперь. Не грабьте деревню, там и так никого кроме дачников скоро не останется», — пишет один из участников дискуссии.

Звучали предложения самооблагать только тех, у кого высокие зарплаты, а пенсионеров, а уж тем более ветеранов Великой Отечественной войны, освободить от этого сбора.

«Прощаем миллиардные долги полмиру, кормим полмира, а с населения деньги собирают!» — выражают протест жители республики, которых власти пытаются уговорить самообложиться сверх прямых и косвенных налогов.

В редакционную почту пришло письмо, где жители Татарии на условиях анонимности делятся «криком души», рассказывая, что «устали от поборов».

Этот нарыв на фоне обнищания народа, застрявших в лопнувших банках Татарии деньгах вкладчиков, обманутых дольщиках, сидящих на фундаменте того, что должно было стать их домом, зреет на теле республики давно и однажды может рвануть. А власть же пока занята примеркой того, какой «мундирчик» ей больше пойдёт, устраивая ежегодно споры и плачи «о президентстве». На деле, как не назовись, народ лучше от этого жить не станет…

Акценты экономики

На прошедшей неделе глава «Водоканала» Казани, депутат Госсовета Татарии Андрей Егоров признался, что пьёт только воду и-под крана. На заседании профильного комитета, где рассматривался вопрос реализации программы «Чистая вода», он сравнил воду из-под крана с бутилированной и добавил, что последняя менее полезна.

«Бутилированная — та же самая водопроводная вода, она очищена и законсервирована, что не есть полезно», — заявил он, предложив коллегам-депутатам взять водопроводную воду и бутилированную из магазина, открыть, сделать пару глотков и поставить на подоконник.

«С водопроводной водой что произойдет? Она через несколько дней зазеленеет. Это качество воды, потому что она живая вода. Та вода, которая бутилированная, она и год простоит», — цитирует издание «Коммерсантъ» депутата Егорова, утверждающего, что пьёт только воду из-под крана.

Вопросом качества, но теперь уже топлива, озаботились и в управлении рационального использования топливно-энергетических ресурсов региона.

Начальник ведомства Роберт Гилязиев заявил, что «некачественное моторное топливо выявляется в основном на независимых и ведомственных АЗС».

"В целом качество реализуемых моторных топлив в последние годы улучшается. В последние годы мы редко обнаруживаем превышение по смолам, почти не выявляем механических примесей, нарушений по температуре застывания», — цитирует Гилязиева издание «Девон».

Глава ведомства отметил, что в регионе «лишь 3,7%, или 69 из 1872, из отобранных за в 2018 году на автозаправках проб моторного топлива не соответствовали техническим требованиям».

А вот с генпланом Казани, вызвавшем множество споров со стороны жителей, вплоть до митингов и угроз взяться за вилы, вышла заминка. Принять его в 2018 году не смогут, придётся сдвинуть сроки на 2019 год. О причинах рассказала главный архитектор города Татьяна Прокофьева:

«Федеральный закон установил новые требования к разработке генеральных планов при выявлении наложения населенного пункта на землю лесного фонда. Сложность заключается в том, что границы лесного фонда не указаны в открытых источниках, в том числе отсутствуют кадастровые сведения о них, позиция федеральных органов по требованию генерального плана в полной мере не сформировалась, а информацию о границах лесного фонда от Россельхоза мы получили только в конце сентября. В связи с этим в настоящее время мы активно дорабатываем проект генерального плана по новым требованиям федерального агентства с учетом исключения из границ населенного пункта Казани земель лесного фонда. Это огромная работа».

Она добавила, что на сегодня на земли лесного фонда накладываются более двух тысяч участков.

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Из позитивных экономических новостей — на «Казанькомпрессормаш» состоялась церемония старта строительства нового производства по выпуску крупногабаритных компрессоров. В новом цехе планируется наладить выпуск компрессоров с мощностью привода более 25 МВт, что позволит оснащать строящиеся заводы сжиженного природного газа высокотехнологичным компрессорным оборудованием. Сборка первых компрессоров в новом цехе планируется к 2020 году.

В число обсуждаемых тем попал и пилотный проект по самозанятым, в котором участвует Татария. На «финансовом» совещании, где участие принял министр финансов России Антон Силуанов, звучали предложения разработать программы мотивации для самозанятых, а глава минфина предложил установить мораторий на проверки самозанятых контрольными органами.

«Поэтому, мне кажется, что для того, чтобы дать возможность легализоваться и возможность сохранить такой же уровень работы, статус… те проверки, которые сегодня есть, не должны распространяться на такого рода бизнес», — сказал он.

Рустам Минниханов высказал по поводу проверок, особенно производителей тортов из соцсетей, ещё более жёстко:

«Они работали и пусть работают. К этому надо аккуратно отнестись. Да и сам человек, когда легализуется, не захочет иметь какие-то проблемы, это будет его дисциплинировать. Мы еще работать не начали, а людей уже начали пугать!«

С инициативой о мотивации выступил глава управления федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин, среди таких инструментов назвавший допусловия получения займов и кредитов, а также подключение СМИ к пропаганде проекта.

Напомним, зарегистрироваться как самозанятые смогут граждане, которые работают «на себя», не имеют работодателя и наемных работников, получая доход от своей трудовой деятельности в пределах 2,4 млн рублей в год (200 тыс. рублей в месяц). Ставка налога для работающих с физлицами составит 4%, с юрлицами — 6%.

Для регистрации планируется использовать специальное мобильное приложение «Мой налог», в котором также и будет вестись учёт доходов через выдачу чеков. За неуплату налога с фискального чека самозанятому грозит штраф в 20% от суммы дохода, с которого он не уплатил налог. За повторное нарушение сумма составит 100% от полученного дохода.

В эксперименте кроме Татарии участвуют Москва, Московская и Калужская области.

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Экспресс-сессия думы Казани

Депутаты думы Казани 13 декабря собрались на последнюю в этом году сессию. В повестке было 11 вопросов, в том числе принятие бюджета 2019 года. Из 49 депутатов присутствовали 44, а само заседание заняло всего 1,5 часа.

В бюджет 2018 года на этой сессии внесли изменения, после которых общий объем бюджета по доходной части составит 25 млрд 520 млн рублей, по расходной — 27 млрд 6 млн рублей. Дефицит будет 1 млрд 486 млн рублей. Изменение доходной части произошло, в том числе и за счёт роста субсидий, выделяемых из бюджета республики — на 910 млн 600 тыс. рублей.

Бюджет 2019 года принят бездефицитным — 23 млрд 23 млн рублей, что на 1 млрд 415 млн рублей больше утвержденного бюджета 2018 года. При этом на налоговые и неналоговые доходы бюджета в следующем году будет приходиться 15 млрд 137 млн рублей, из которых 12 млрд 991 млн рублей — налоговые доходы, ещё 7,886 млрд рублей — это безвозмездные поступления из бюджета республики.

«Расходы бюджета города сформированы в рамках семи государственных программ и 15 муниципальных. Как и в предыдущие годы, большая часть расходов или 76% от общего объема приходится на социально-культурную сферу. Сюда входят расходы на образование — 15 млрд 11 млн рублей, социальную политику — 11 млрд 80 млн рублей, культуру — 680 млн рублей, физическую культуру и спорт — 491 млн рублей, молодежную политику — 289 млн рублей, здравоохранение — 19 млн рублей. Оставшиеся расходы распределены по разделам общегосударственных вопросов, национальной политики, ЖКХ и другим», — рассказал на сессии начальник финуправления Ирек Мухаметшин.

Мэр Казани Ильсур Метшин уточнил, что не все направления городского хозяйства обеспечены финансированием в полном объеме и «эти задачи предстоит решать по ходу исполнения бюджета».

В свою очередь депутат-коммунист Алексей Серов в своём выступлении покритиковал бюджет 2019 года.

«В бухгалтерском смысле наш бюджет сверстан, конечно, хорошо, он бездефицитный, но концептуально по своей сути он все равно носит дефицитный характер», — заявил он, добавив, что Казань по основным городам-миллионникам в худшем положении».

«Когда мы говорим, что бюджету Казани республика помогает, это очевидно, это мы знаем. Но когда мы сравниваем на языке цифр с бюджетами других городов, то мы видим, какой там разрыв. Это тоже та точка роста, которой нам всем необходимо заниматься», — цитирует Серова издание «Вечерняя Казань».

Депутат предложил внести в казанский бюджет специальный раздел под названием «бюджет развития», каковой существует в Перми и составляет 7 млрд рублей при объеме бюджета в 28 млрд рублей. На это мэр отметил, что «у каждого региона свои бюджетные правила» и то, какая конструкция выстроена в регионе, его как мэра Казани «абсолютно устраивает».

Помимо вопросов бюджета, на заседании думы фракция «Единой России» вместо осужденного за мошенничество Надыра Хауруллина выбрала нового лидера. Им стал директор зоопарка Фанис Нурмухаметов.

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«Мусорная» проблема

В Татарии складывается странная ситуация с вывозом мусора. Региональный оператор определён, но у него нет договоров на оказание услуг по вывозу твёрдых бытовых отходов. Подписать их можно лишь после установления тарифов.

«Ни того, ни другого пока нет, хотя времени до января остается совсем немного. Даже если утвердят тарифы, регоператоры не успеют заключить все договоры. На них должны стоять подписи не только юридических лиц, но и всех частных домовладельцев, а их в обеих зонах очень много, особенно в деревнях. Без готовых договоров ни один регоператор не станет вывозить мусор, а использование старой схемы уже не предусматривается федеральным законом. Иначе говоря, вывозить мусор будет некому», — пишет издание «Бизнес-онлайн».

Напомним, ранее Татарию называли в числе отстающих регионов по темпам реализации «мусорной» реформы, но на сегодня оба региональных оператора утверждены, а вот тарифы — всё ещё нет. Известно, что компания «ПЖКХ», являющаяся оператором Западной зоны, уже подала заявление в тарифный комитет Татарии об утверждении размера тарифа. Его принятие ожидается ближе к концу года, прогнозная «цена» услуги — около 110 рублей с человека. Оператор Восточной зоны — компания «Гринта» заявления пока не подавала, и что в итоге будет с тарифом не ясно.

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Автор материала про «спотыкания» мусорной реформы в Татарии отметил, что республика в этом плане может двинуться по ярославскому сценарию.

«Там местный регоператор «Хартия», вступивший в полномочия с 1 сентября, так и не успел в срок заключить все договоры на оказание услуг. На фоне областной избирательной кампании возник «мусорный» кризис, который сыграл на руку местной оппозиции. Властям пришлось спешно подставлять административное плечо незадачливым московским мусорщикам: создавать дополнительные площадки для заключения договоров и сгонять туда частных домовладельцев», — добавляет он.

К слову, в Татарии осенью 2019 года будут избирать Госсовет — всю сотню депутатов, и проблемы, дискредитирующие «партию власти», могут добавить очков оппозиции, как в своё время в Ярославле…

Главный пристав

В Татарии разрешилась интрига вокруг того, кто займёт должность главного судебного пристава республики. Им стал Игорь Безуевский, с января 2018 года являвшийся временным главой ведомства. Премьер-министр Татарии Алексей Песошин отметил, что сегодня перед ведомством стоят обширные задачи, включая взыскания налоговых недоимок, задолженности по оплате труда, алиментных выплат.

«Игорь Безуевский долгие годы работает в службе судебных приставов. Уверен, под его руководством ведомство выполнит все возложенные задачи», — добавил он.

В представлении нового руководителя ведомства принял участие замдиректора Федеральной службы судебных приставов — заместитель главного судебного пристава РФ Денис Фирстов.

Казанское издание «Бизнес-онлайн» отметило, что «Безуевский фактически руководил ведомством с начала года и за короткий срок прошел путь от темной лошадки к единственному кандидату на высокий пост». Должность главного пристава освободилась после перехода Радика Ильясова на пост главы аналогичного ведомства в Республике Алтай.

Для справки:

Игорь Безуевский родом из Казани, окончил Казанский химико-технологический институт по направлению холодильные и компрессорные установки (инженер-механик), а чуть позднее получил образование по специальности «правоведение» в юридическом институте МВД РФ.

С 1985 по 2003 год служил в органах МВД республики и управлении исполнения наказаний Минюста России. В УФССП по региону начал работать в 2004 году в должности и. о. заместителя главы ведомства. В июле 2013 года назначен на должность помощника руководителя УФССП по республике, с января 2014 года являлся заместителем главы службы.

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«Татфондбанк»: годовщина моратория

15 декабря 2018 года в Казани бывшие вкладчики «лопнувшего» «Татфондбанка» отметили очередную годовщину ввода временной администрации митингом.

Напомним, на момент появления финансовых проблем у ТФБ в ноябре 2016 года доля республики в нём превышала 40%. В середине декабря 2016 года ЦБ РФ ввёл в ТФБ временную администрацию. Предпринимаемые меры не помогли, и в начале марта 2017 года банк лишился лицензии, а Роберт Мусин своего поста председателя правления, став фигурантом ряда уголовных дел, связанных с выводом активов, мошенничеством.

В апреле 2017 года ТФБ стал банкротом, и к началу ноября 2018 года его долги перед свыше 18 тыс. кредиторами превысили 166,639 млрд рублей. С июля 2018 года Роберт Мусин является банкротом по инициативе конкурсного управляющего ТФБ. В судах на сегодня оспариваются сделки экс-банкира, чьи долги уже к концу декабря 2018 года могут превысить 23 млрд рублей. На 24 декабря назначено рассмотрение ходатайства ТФБ о включении в реестр 21,5 млрд рублей ущерба по четырём эпизодам уголовных дел, расследование которых завершено.

На прошлой неделе суд также признал недействительным дарение Мусиным своим дочерям квартиры в Казани общей площадью 520 кв.м.

Представитель конкурсного управляющего ТФБ Татьяна Ерохина в суде заявила, что «одновременно с отчуждением спорной квартиры был также отчужден жилой дом в поселке премиального класса Большие Ключи в непосредственной близости от Казани, и эта недвижимость, так же как и та, что находится на улице Тельмана, является элитным жильем».

"Получается, что сейчас семья Мусиных пользуется как квартирой на улице Тельмана, так и жилым домом в Больших Ключах. По первому адресу зарегистрирован сам должник, по второму — его супруга. Несмотря на то что эта недвижимость была оформлена на несовершеннолетних дочерей, по факту ею пользуются все члены семьи», — цитирует Ерохину издание «Бизнес-онлайн».

Она также уточнила, что, по мнению управляющего, семья экс-банкира предприняла этот шаг именно для того, чтобы получить имущественный иммунитет единственного жилья.

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А пока в деле Роберта Мусина формируют конкурсную массу, бывшие клиенты ТФБ вышли на митинг, чтобы напомнить о себе и своих проблемах. На митинг 15 декабря 2018 года пришлось несколько сотен человек, и за эти два года плакаты стали жёстче, а круг тех, кого вкладчики видят ответственными за события, шире. Звучали призывы к главе республики — «Минниханов Р. Н, верните доверие своего народа!» и к правительству региона: «Правительство Татарстана ответственно за крах Татфондбанка и ИнтехБанка», «Акционер — республика! Ты закрывала глаза, когда выводили активы!!! Неси ответственность!».

Активное обсуждение событий проходит и в соцсетях.

«Обманутых меньше не становится. Количество рано или поздно переходит в качество. Не хочется страшного и бессмысленного бунта…», «Митинги закончатся только тогда, когда людям вернут все их украденные деньги», «Безразличие властей к проблеме обманутых вкладчиков вот что обиднее всего. Не зря говорят, что сытый голодному не товарищ. Так что, вы митингуйте там сами по себе, а мы сами по себе», — отмечают жители Татарии.

Скандалы недели

В Набережных Челнах на прошлой неделе власти отличились дважды. Мэр Наиль Магдеев на совещании, говоря о предстоящих новогодних каникулах, заявил, что главы ведомств и подразделений должны быть в городе с 25 декабря по 20 января, а, если им требуется отлучиться, то должно быть согласие мэра.

«Никаких отлучек, командировок быть не должно. Понятно, что бывают разные обстоятельства. Но я прошу, чтобы отъезды осуществлялись только с моего согласия. А то начинаешь узнавать, а там 10-й заместитель, 15-й, а первый руководитель где-то в тёплых краях. Съездить отдохнуть можно и после 15 января. Здесь надо быть. У руководителя предприятия всегда здесь есть работа», — заявил Магдеев, и тут же получил от горожан обвинение в популизме и царских замашках.

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Также в автограде разворачивается скандал вокруг самой маленькой мечети в мире, отстроенной несколько лет назад на деньги пожертвователей и по инициативе ветерана Великой Отечественной войны. Миниатюрная копия одной из известных мечетей Кул Шарифа имеет внутреннюю площадь всего 10 кв. м, и в Книге рекордов Гиннесса числится как самая маленькая в мире. В зимний период не отапливаемое помещение начало промерзать, это заметили горожане и разместили открытое письмо к властям с просьбой «помочь существованию этой маленькой постройки». Из мэрии на это прилетело объяснение, что «имеется постановление северо-восточного казыята ДУМ РТ о том, что данное сооружение не представляет религиозной ценности и не может использоваться как мечеть».

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Прославились и депутаты Госсовета Татарии. Члены комитета по экономике отказали в льготах на парковку в Казани пенсионерам и студентам, отклонив поправки в закон о дорожной деятельности, которые позволяли бы оставить машину на муниципальных парковках бесплатно после 19:00 и по субботам. Также народные избранники отказались предоставлять скидки пенсионерам и студентам.

«А на предложение освободить от оплаты парковки участников Великой отечественной войны (ВОВ) представитель мэрии Казани заявил, что этим правом будут «злоупотреблять» их «внуки, дети, друзья, знакомые». Чиновники пояснили, что добиваются того, чтобы люди на парковках «не стояли», — пишет газета «Коммерсантъ».

Заместитель комитета исполкома по транспорту Марат Хисамутдинов заявил, что по субботам с парковок собирают по 130−140 тыс. рублей, в будние дни — 170−200 тыс. рублей, и добавил, что в перспективе чиновники, наоборот, рассматривают возможность увеличения платного времени работы парковок — после 21:00.

Имама из Казани подозревают в даче взятки в размере 60 тыс. рублей за диплом высшего учебного заведения.

«По версии силовиков, диплом мусульманского деятеля по специальности «Менеджмент» Татарского института переподготовки кадров агробизнеса (ТИПКА) был получен осенью 2017 года без обучения в данном вузе», — пишет издание «Реальное время» со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.

Издание уточнило, что данный факт стал известен в ходе расследования дела о продаже поддельных дипломов, возбуждённого в ноябре 2018 года.

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И, наконец, неприятное лидерство. Татария оказалась на втором месте в России по количеству коррупционных уголовных дел. В сообщении Следственного комитета уточняется, что всего за девять месяцев 2018 года в стране зарегистрировано 25 004 преступления коррупционной направленности, что на 0,6% больше, чем за 9 месяцев 2017 года.

«Увеличилось на 3% количество выявленных фактов взяточничества (ст. 290 — 291.2 УК РФ) (10 179 преступлений, 2017 г. — 9 886). Удельный вес преступлений коррупционной направленности от общего количества зарегистрированных преступлений также увеличился и составил 1,7% (2017 г. — 1,6%). Следователями СК России возбуждено 14 190 уголовных дел. Наибольшее количество уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности возбуждено в Самарской области (308), Уральском следственном управлении на транспорте (326), Московской (349) и Ростовской (353) областях, Краснодарском крае (372), городе Москве (421), Республике Татарстан (459) и Челябинской области (639)», — уточняется в сообщении.

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