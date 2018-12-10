Минпромторг и ГАЗ заключили специнвестконтракт по производству автомобилей

Нижний Новгород, , 23:09 — REGNUM Министерство промышленности и торговли РФ, правительство Нижегородской области и группа «ГАЗ» подписали специальный инвестиционный контракт (СПИК) о создании производств новых колесных транспортных средств. Подписи под документом поставили глава Минпромторга Денис Мантуров, губернатор региона Глеб Никитин и президент ГАЗ Вадим Сорокин, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

В рамках контракта в течение 10 лет ГАЗ направит 20 млрд рублей на локализацию ключевых компонентов и технологий: двигатель, коробка передач и система управления. В частности, планируется организация производства новых моделей легких коммерческих автомобилей и грузовиков, а также локализация современного легкого дизельного двигателя для LCV. Разработки новых моделей ведутся с учетом перспективных требований российского и экспортных рынков и в соответствии с современными тенденциями технологического развития международного автомобилестроения

«Такой подход полностью соответствует Стратегии развития автомобильной промышленности до 2025 года, одобренной правительством в апреле 2018 года», — отметил министр.

По словам Никитина, документ дает гарантию поддержки со стороны государства, что, в свою очередь, обеспечит стабильную работу многотысячного коллектива завода и работников компаний-партнеров.

«Могу назвать этот специнвестконтракт системообразующим… Предприятие уже является одним из лидеров экспортной деятельности в регионе и, благодаря контракту, это направление получит новый импульс», — подчеркнул губернатор и добавил, что это первый СПИК для Нижегородской области.

Президент группы «ГАЗ» добавил, что СПИК направлен на стимулирование развития собственной автокомпонентной отрасли в стране и создает базу для внедрения новых технологий в автопроме.

Новые проекты в рамках реализации специнвестконтракта дадут троекратный бюджетный эффект как на федеральном уровне, так и в регионах присутствия компании — в Нижегородской, Московской, Ярославской, Челябинской, Ульяновской областях. На предприятиях группы будет создано 1,8 тыс. новых высокотехнологичных рабочих мест.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в начале декабря вице-премьер Дмитрий Козак провел совещание с главами компаний-автопроизводителей, включая группу «ГАЗ». По его итогам он сказал, что достигнута договоренность о новых параметрах субсидирования автопрома.

В частности, Козак говорил, что теперь заключать СПИК смогут только компании, которые наращивают уровень своей локализации. При этом производители, которые заключили СПИК, смогут принимать участие в проекте «Международная кооперация и экспорт», в бюджете на проект заложено 420 млрд рублей до 2024 года. Кроме того, сохраняется компенсация утильсбора, независимо от уровня локализации.