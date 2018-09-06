Угрозы повторных взрывов на заводе в Дзержинске больше нет

Дзержинск, Нижегородская область, , 22:49 — REGNUM Угрозы повторных взрывов на заводе имени Свердлова больше нет. Об этом заявил врио главы Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с жителями Дзержинска.

«Сейчас опасности повторения ситуации нет, все последствия были устранены», — цитирует руководителя региона РИА «Время Н».

Также Никитин посетил пострадавших при взрыве в больнице скорой медицинской помощи Дзержинска, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

«Я был сегодня в больнице скорой медицинской помощи, посетил пострадавших. Они чувствуют себя хорошо, их состояние стабильное. Еще одна пострадавшая доставлена в ожоговый центр, там ситуация достаточно тяжелая. Обязательно будем поддерживать и помогать тем, кто попал в эту беду», — заверил Никитин.

По данным минздрава Нижегородской области, состояние троих пострадавших, которые находятся на лечении в Дзержинске, оценивается как стабильно удовлетворительное с положительной динамикой. Еще одна пострадавшая, доставленная в ожоговый центр в Нижнем Новгороде, уже несколько дней находится в сознании и постепенно отходит от состояния шока.

При этом ранее отказавшийся от госпитализации пострадавший повторно обратился в дзержинскую больницу и был оставлен в стационаре.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, взрыв и пожар произошли на заводе имени Свердлова 31 августа утром. В результате происшествия погибли пять человек, семеро пострадали.

Взрыв произошел при проведении работ по утилизации пехотных мин. Часть мин взрывом разбросало по территории предприятия, был проведен комплекс мероприятий по их поиску и обезвреживанию.

По факту происшествия проводилась доследственная проверка, по результатам которой возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Глава Ростехнадзора Алексей Алешин говорил, что не исключает повторных взрывов на заводе.

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