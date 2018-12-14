Нижегородский губернатор определился ещё с одним заместителем

Нижний Новгород, , 10:31 — REGNUM Интрига вокруг того, кто займёт кресло Сергея Шевченко, ушедшего с поста заместителя нижегородского губернатора, курирующего социальную политику, здравоохранение и образование, разрешилась. На эту должность был назначен министр социального развития Андрей Гнеушев, входивший в резерв управленческих кадров, формируемый на региональном уровне. К своим новым обязанностям коренной нижегородец Гнеушев приступил 14 декабря 2018 года, а кто станет министром вместо него, пока неизвестно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Вы коренной нижегородец, сейчас возглавляете министерство социальной политики, при этом тесно взаимодействуете с министерствами здравоохранения и образования. Я считаю, что ваши компетенции, знания и ответственное отношение к работе позволят решать комплексные задачи. Предлагаю занять должность заместителя губернатора по социальной политике», — отметил Глеб Никитин своему новому подчинённому.

Работать в статусе исполняющего обязанности замгубернатора Андрей Гнеушев будет вплоть до утверждения его кандидатуры Заксобранием.

На встрече с губернатором он пообещал оправдать доверие и «работать во благо нижегородцев». Глеб Никитин также напомнил, что «главная задача — формировать постоянный диалог с людьми, а также готовить системные предложения, которые позволят сделать прорыв во всех отраслях, которые вам вверены».

Напомним, бытует мнение, что Сергей Шевченко распрощался с должностью, которую занимал всего десять месяцев, как раз из-за неумения одного из заместителей министра здравоохранения области, Ольги Ермиловой, находить диалог с населением. Вместо того, чтобы принять представителей стоматологических клиник, у которых возникли вопросы по распределению квот, она заперлась в кабинете, а подчинённые с подачи замминистра начали вызывать посетительницам полицию и психиатрическую помощь, хотя оснований для этого не было. Конфликт длился несколько часов, но Ермилова к посетителям не вышла. Когда о ситуации стало известно широкой общественности, губернатор поручил провести служебную проверку в отношении замминистра. Результатом стало увольнение.

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Новый и. о. замгубернатора, 39-летний Андрей Гнеушев, окончил Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского по специальностям «финансы и кредит» и «юриспруденция». Он в разные года работал на руководящих должностях в УФНС РФ по Нижегородской области, министерстве имущественных отношений области, управлении государственного финансового контроля, министерстве инвестиционной политики, а в 2016—2017 году был гендиректором компании «Нижегородский ипотечный корпоративный альянс». С 22 марта 2017 года и до назначения заместителем Никитина он работал в должности областного министра социальной политики.