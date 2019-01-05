В Ямало-Ненецком округе в 2018 году было немало конфликтов. Большинство из них были связаны с безопасностью жизни и здоровья людей. Региональное здравоохранение начало штормить начиная с января.

Герб Ямало-Ненецкого автономного округа

Что главнее: ТФОМС или ОМС?

На Ямале в начале года на полтора месяца закрылся единственный в регионе центр микрохирургии глаза «Визус-1». Приём пациентов был прекращён в связи с задолженностью Территориального фонда обязательного медицинского образования (ТФОМС) 22,2 млн рублей по программе ОМС за проведенные операции в 2017 году по катаракте и глаукоме.

Открывшийся в 2016 году филиал тюменского офтальмологического центра «Визус-1» принимал пациентов по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). По словам администрации центра, в 2017 году план по приёму пациентов они исчерпали еще в октябре. Из-за перевыполнения плана и пострадали: страховая компания отказалась оплачивать сверх заданного объёма. Мало того, по словам руководителей центра, ТФОМС региона на 2018 год установил объём офтальмологической работы с управленческим коэффициентом, ниже которого нет ни в одном субъекте РФ. Приём офтальмолога, к примеру, был оценен в 635 рублей, тогда как его стоимость в два раза выше. Руководство центра выдвинуло два условия для продолжения работы с ТФОМС: оплата 22 млн рублей за прошлогодние страховые случаи и повышение управленческого коэффициента.

Заместитель директора по вопросам медицинского страхования ТФОМС Владимир Панюшев пояснил, что для оплаты сверх объемов необходимы веские причины — это экстренная и неотложная помощь. Центр представил к оплате случаи плановые. Для центра микрохирургии глаза «Визус-1» были утверждены объемы медицинской помощи в количестве 700 операций и 3200 амбулаторных посещений. Эти цифры в несколько раз превышают федеральные нормативы, уточнил Владимир Панюшев. Клиника перевыполнила заданное на 209 консультаций и 212 операций.

Медицинские инструменты

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По мнению Панюшева, руководство «Визус-1» создавало общественный резонанс с меркантильной целью. Клиника закрыла свои двери перед пациентами, тогда как могла по плану 2018 года прооперировать 700 пациентов и провести 4 000 операций. И тарифы на услуги микрохирургии на 15−44% выше, чем в ХМАО и Тюменской области, отнюдь не ниже всех региональных, заявили в ТФОМС ЯНАО.

Но, как говорится, не было счастья, да несчастье помогло. Выходом из конфликта стало оборудование в Салехардской окружной больнице специального отделения по замене хрусталика при катаракте. А центр «Визус-1» в столице Ямала был исключён из списка медицинских организаций, предоставляющих услуги по полисам ОМС. Клиника открылась, но стала для ямальцев уже исключительно платной.

Водная горячка

Жители ямальского посёлка Сеяха опасаются, что дноукрепительные работы в районе Сабетты нарушили экологическое равновесие. Они вынуждены периодически пить из-под крана солёную воду. Причём подобные вкусовые свойства она приобретает уже вторую зиму. Водозабор ведётся в местной реке Сеяха, которая считается пресной. Лабораторные же исследования показали превышение в воде по хлорид-иону. А местная водоочистка не приспособлена к морской воде. Опреснение же воды может вылиться в порядка 15 млн рублей, если строить специальный блок, считают специалисты «Ямалкоммунэнерго».

Власти региона, чтобы успокоить жителей Сеяхи, обратились к учёным Института водных и экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук из Барнаула для анализа явления солёной воды в пресной реке.

«Здоровью населения солёная вода, или по-научному повышенная минерализация, не угрожает. Содержание химических веществ и элементов находится в пределах пищевых потребностей. Как известно, многие минеральные воды, которые используют в лечебных целях, имеют минерализацию 2000 мг/л и более. Но вкусовые качества воды изменились, и с этим нужно что-то делать», — сообщил заведующий лабораторией водной экологии Института водных и экологических проблем СО РАН, кандидат биологических наук Владимир Кириллов.

Вероятными причинами минерализации могли стать подземные воды или водные массы Обской губы, смешанные с солёными водами Карского моря, считают учёные. Чтобы точно установить, повлияли ли дноуглубительные работы в Сабетте на минерализацию воды или существует иная причина, необходимо провести инженерно-экологическое обследование реки Сёяха и её водосборного бассейна, считают учёные. В целом по Ямалу вода очищается блочно-модульными очистными сооружениями.

AVRS Некачественная вода

По данным Роспотребнадзора, население ЯНАО было обеспечено чистой питьевой водой в 2017 году на 88%. Поверхностные водоисточники обеспечивают водой около 8,2% населения автономного округа, подземные — 89,8%. Однако город Лабытнанги остаётся единственным на Ямале, где нет очистных сооружений. Парадокс заключается в том, что здесь нет районов, где централизованное водоснабжение отсутствует. А 26 тысяч с лишним человек населения города живут от водовозки к водовозке каждую весну подряд по ряду причин.

«Водоснабжение города осуществляется от поверхностного водозабора на реке Ханмей. Водозабор представляет собой искусственный котлован в русле реки размером 20 на 120 м, глубиной 7 м. Русло реки перегораживается временной земляной плотиной. Весной под действием паводка плотина разрушается, и вода до осеннего периода забирается непосредственно из реки, что ведет к техническому разрушению берегов и склонов и ухудшению качественного состава воды», — поясняют в горадминистрации Лабытнанги.

Помимо водовозок, рассматривается четыре варианта обеспечения жителей Лабытнанги питьевой водой. В качестве источников рассматриваются реки Ханмей и Обь, скважины Вырчикского и Карантинного месторождений. Директор департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО Дмитрий Афанасьев пояснил, что строительство традиционной водоочистки обойдётся в 2,7 млрд рублей. Водовозки же обходятся по максимуму в 3,9 млн рублей. Ориентировочный сводный расчёт стоимости комплекса работ на Вырчикском месторождении рассчитан ЗАО «Недра» и составляет 34 млрд рублей. Об этом можно узнать в схеме водоснабжения города. Специалисты отмечают важный момент, что все четыре проекта не включают в себя перекладку внутренних систем водоснабжения города, что грозит вторичным загрязнением, и не факт, что на конечных участках сети получится вода питьевого качества. Местные жители, впрочем, уже потеряли надежду на воплощение любого варианта водоснабжения. И скандалы, связанные с «водоснабжением», возникают в Лабытнанги каждую весну.

Медицинская аномалия в Ноябрьске

Ямальский город Ноябрьск стал нарицательным, когда в автономном округе приводят пример отвратительного здравоохранения. В середине апреля здесь разгорелся скандал вокруг финансовой помощи тяжелобольному ребёнку. Мальчику с октября 2017 года местные врачи не могли поставить точный диагноз. Через полгода лишь стало ясно, что у него сложная форма эпилепсии и ему необходимо обследование за пределами ЯНАО. Московская клиника назвала стоимость своих услуг — 300 тыс. рублей. Мать одна воспитывает двух детей — у женщины нет таких денег. Обратилась к местным журналистам. Жители Ноябрьска, в котором насчитывается чуть более 100 тыс. человек и многие знают друг друга в лицо, прониклись к беде ребёнка и стали перечислять матери, у которой нет финансовой возможности отвезти сына на столь дорогостоящее обследование, деньги на карту.

Учитывая факт, что жители Ноябрьска не понаслышке знакомы с качеством оказания медицинских услуг в местной больнице, никто не счёл предосудительным помочь землякам. В пабликах города ежедневно публиковались отчёты о поступивших суммах.

Но в тех же социальных сетях появилась отповедь врача местной Центральной районной больницы, написавшей о плохом уходе за ребёнком со стороны матери и утверждающей, что мальчик прекрасно лечится на всём готовом и бесплатном в местной больнице. Что повергло в шок родных больного ребёнка. Мать в ответ предоставила всю цепочку отказов в федеральных клиниках, куда её посылали «неравнодушные» врачи местной больницы: то лечим только взрослых, то не занимаемся более данным направлением. Фактически одинокую мать с ребёнком активно посылали обследоваться «на деревню к дедушке». Женщина сообщила, что именно врач-невролог из больницы Ноябрьска отправил её с ребёнком на обследования в Тюмень и Екатеринбург, а те, в свою очередь, отправляют в Москву. Бесплатное обследование никто не предлагает.

Дарья Антонова ИА REGNUM Нет денег

Цинизм местного врача до глубины души возмутил ноябрян. «Дипломы ваши куплены, только деньги на нашем горе стрижёте», — комментировали ситуацию жители Ноябрьска в социальных сетях.

«Как вы можете писать такое, что контроля со стороны мамы не было, если бесплатное лекарство недавно только стали выдавать, от которых сыпь по всему лицу была, а до этого времени всё мама Юлиана старалась покупать за свой счёт, работала в школе. Ей постоянно во время работы звонили с детского садика и говорили, что у Юлиана приступ эпилепсии. Её уволили из-за того, что она легла с Юлианом в больницу. Денег категорически не хватает, алименты она не получает — отец детей не гражданин России. Как вы можете писать, что сбор средств на обследования Юлиану не нужен, если приступы постоянно происходят, никто чёткий диагноз не ставит. А ведь при каждом приступе эпилепсии умирают клетки мозга!» — написала самую вежливую из отповедей женщина, знакомая с ситуацией в семье больного ребёнка.

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Исправиться никогда не поздно. И 24 апреля мать мальчика встретилась с главным врачом больницы Ноябрьска Олегом Шалаевым.

«Юлиан будет обследоваться в одном из лучших федеральных центров страны. Обследование и лечение для него будет бесплатным за счет города и округа. Были недопонимания, мы сели, поговорили, инцидент исчерпан», — успокоил прессу Олег Шалаев.

Деньги, собранные на обследование Юлиана, мать ребёнка уже перевела в ямальский благотворительный фонд поддержки детей «Ямине».

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Но 19 ноября мужчина пришёл разбираться с главным врачом больницы Олегом Шалаевым по поводу лечения своей супруги с топором в руках. Его жене с мая 2018 года не могли установить чёткий диагноз. Женщина сдаёт анализы, ей становится хуже с каждым днём, а просвета не видно. Олег Шалаев заявил на пресс-конференции 27 ноября, что пациентку отправляют на обследование в Екатеринбург.

«На самом деле здесь требуется глубокий диагностический поиск — множество методов исследования, которые позволяют нам предположить, что это за заболевание. Поэтому ни о каком затягивании в постановке диагноза речи не идёт. Но по моей инициативе проходит служебное расследование. Мы постараемся максимально быстро разобраться в сложившейся ситуации. В случае чего виновные будут наказаны», — пояснил Шалаев.

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Другой скандал, связанный с медициной Ноябрьска, разразился в сентябре. Непривитых от кори детей не пускали в школы и детсады. Учитывая, что эпидемия началась в местной больнице. Жительница Ноябрьска с 10-месячным ребёнком отдыхала в крымском санатории. По возвращению у малыша была диагностирована корь. Ребёнок попал в инфекционное отделение центральной городской больницы, где заразил ещё двух юных пациентов. Матери заражённых детей в инкубационный период посетили магазины и общественные места. Остальных ноябрян Роспотребнадзором было рекомендовано без промедления привить от кори. Однако не все родители согласились на прививку: было 450 отказников. Тогда для гарантированной ликвидации вспышки кори перестали принимать в детсады и школы непривитых детей. Родители обратились в прокуратуру.

Надзорное ведомство подтвердило правильность действий сотрудников Роспотребнадзора, наложивших ограничения.

«Процедура принятия решения органами Роспотребнадзора о введении ограничительных мероприятий в городе Ноябрьске нарушена не была. Каждому случаю предшествовало эпидемиологическое расследование. Не просто так они приняли такое решение, а установили, с кем контактировал ребёнок, определили, что список очень большой», — пояснила прессе старший помощник прокурора ЯНАО Татьяна Трубицына.

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Осенью два надзорных ведомства развернули на Ямале войну законов и правил. Предметом раздора между Управлением Роспотребнадзора по ЯНАО и межрегиональным Управлением Россельхознадзора стало качество молочной продукции, поставляемой в социальные учреждения региона.

Россельхознадзор настаивал на том, что в школы, детсады, интернаты и больницы ЯНАО в 2018 году поступало 100% фальсификата цельного и сгущенного молока, 82% суррогатного сливочного масла, 67% сыра и 50% творога. Об этом ведомство сообщило 17 сентября. Сотрудниками Россельхознадзора в новосибирской лаборатории было исследовано 26 образцов молочной продукции «со стола» 12 социальных учреждений ЯНАО, из которых 22 (84,6%) не соответствовали требованиям технических регламентов Таможенного союза.

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«Молочка» по контрактам поступала по крайне заниженным ценам. В качестве примера приводился случай, когда в школы и детсады Нового Уренгоя поставлялось сливочное масло, произведённое в Санкт-Петербурге, по цене 129 рублей за килограмм, тогда как средняя стоимость данного продукта в регионе составляет от 600 до 700 рублей за килограмм. Лабораторные исследования подтвердили факт фальсификации масла от поставщика из Санкт-Петербурга. Кроме того, фирма-поставщик не ведёт производственной деятельности.

Chris Pelliccione Молоко

В управлении Роспотребнадзора по ЯНАО заявили, что сотрудники Россельхознадзора не правы. И с начала 2018 года в ямальских лабораториях проведено тысячи исследований молока и молочной продукции, из которых фальсификат обнаружен лишь в 1,7% проб.

Полемику между ведомствами необходимо было приводить к логичному знаменателю. В региональном правительстве инициировали разбирательство, где «чёрное», а где «белое» — какой из надзоров прав. Встречу 11 октября провела вице-губернатор ЯНАО Ирина Соколова. В обсуждении приняли участие руководители территориальных управлений надзорных ведомств, главы муниципалитетов и сотрудники прокуратуры.

«Мы не хотим сомневаться в качестве тех продуктов, которые едят дети. Мы не хотим, чтобы в этом сомневались их родители, жители автономного округа. Обеспечение учреждений бюджетной сферы продовольственной продукцией происходит в рамках исполнения государственных и муниципальных контрактов в соответствии с действующим законодательством. Одним из основных критериев оценки конкурсных заявок является цена контракта. В данных условиях учреждения не защищены на 100% от некачественных товаров», — констатировала вице-губернатор.

Руководитель Роспотребнадзора по региону Людмила Нечепуренко настаивала на выводах своих специалистов, отметив, что за последние три года от ямальцев в ведомство не поступило ни одной жалобы на молочную продукцию.

Начальник Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО Сергей Палевич в свою очередь считает, что нужно провести анализ государственных и муниципальных контрактов и заложить в требования к их выполнению технические условия, исключающие приобретение некачественных продуктов с безоговорочной компенсацией всех затрат и неустоек. Также, по его мнению, необходимо сформировать перечень организаций — добропорядочных поставщиков продукции для социальных учреждений, а также организовать объективный мониторинг качества «молочки».

Не оптимизация, а «переформатирование»?

Самый громкий скандал на Ямале в 2018 году был связан с оптимизацией здравоохранения в регионе. Тревоги среди медиков больниц небольших поселений автономного округа начались с сообщений об оптимизации районной больницы в ямальском посёлке Харп. Там численность населения чуть выше шести тысяч, при этом есть стационар, взрослая и детская поликлиники, отделение скорой помощи, неврологическое отделение и женская консультация. Харпская районная больница предполагает обслуживание населения в количестве до 100 тысяч человек, количество прикреплённого к больнице населения составляет 3970 человек. Медучреждение решили «оптимизировать» — присоединить к Аксарковской центральной районной больнице. Намерения регионального департамента здравоохранения взволновали жителей Харпа.

Заместитель главного врача Аксарковской центральной районной больницы Мансур Исхаков заверил, что жителям посёлка не нужно будет ездить в райцентр за медицинской помощью, то есть за 115 километров от дома. Медперсонал при реорганизации не урежут, как и стационарное отделение и число койко-мест. Произойдёт сокращение исключительно управленческого аппарата.

«Войдя в состав нашей больницы, вы не будете касаться вопросов лицензирования и торгов. Мы сможем при необходимости перераспределять оборудование и медикаменты, которых не хватает. Это улучшит оказание медпомощи. Будучи в единой системе, мы сможем добиться улучшения ситуации, к примеру, с ранним выявлением онкологии», — заверил Мансур Исхаков харповчан.

Также он пообещал, что в Харп будут приезжать из Аксарки бригады дефицитных узких специалистов, таких как лор, окулист, психиатр, инфекционист. А заместитель главы Приуральского района по социальным вопросам Вера Шлапакова пообещала 15 управленцам больницы, которым грозит сокращение, трудоустройство.

ValeryZatolochny Посёлок Харп

Как только стихли волнения в Харпе, в последний месяц уходящего года на официальном правительственном портале Ямала появился проект постановления, где конкретно указываются медучреждения, подлежащие оптимизации, и число сокращаемых ставок. В Салехардской окружной клинической больнице сократят 20 штатных единиц, в Ямало-Ненецком окружном противотуберкулёзном диспансере — 22, в Надымской районной больнице — 10, в больнице Лабытнанги — 57, в Тарко-Салинской — 54, Новоуренгойской — 81, Яр-Салинской — 46. Таковы масштабы оптимизационной «трагедии».

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Проект постановления вызвал нервозность среди населения. Однако в департаменте здравоохранения ЯНАО настаивают, что оптимизация штата в учреждениях здравоохранения фактически затронет затронет 22 человек. На протяжении нескольких лет почти 250 штатных единиц в больницах ЯНАО оставались вакантными. Именно они в первую очередь пошли «под нож» и составляют 84,5% от числа сокращаемых ставок. При оптимизации, как уверяют в департаменте, учтены требования профессиональных стандартов, утвержденных приказами Минтруда и соцзащиты РФ. Кроме того, штатное расписание приведено в соответствие современным порядкам оказания отдельных видов медицинской помощи. К примеру, исключён круглосуточный режим работы по отдельным направлениям оказания медицинской помощи.

«Мы не сократили ни одной ставки врача, из среднего персонала сокращены единицы. Оптимизация коснулась в основном прочего персонала», — пояснил директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.

Глава региона Дмитрий Артюхов на итоговой пресс-конференции признал, что оптимизация здравоохранения вызвала социальное напряжение.

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«На 90% вопрос связан с сокращением вакантных ставок. У нас в отрасли здравоохранения на Ямале занято свыше 15 тысяч работников, поэтому постоянные организационные изменения происходят, переформатирование — это нормально. Точно могу заверить, что ни у руководства департамента здравоохранения, ни у руководства больниц нет задачи что-то ухудшить», — успокаивает ямальцев Дмитрий Артюхов.

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