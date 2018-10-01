«Фактически – фальсификат»: ответный удар Россельхознадзора на Ямале

Салехард, , 19:08 — REGNUM На Ямале продолжается противостояние Россельхознадзора и Роспотребнадзора по поводу качества молочной продукции, которая поступает в социальные учреждения автономного округа. С доказательствами верности своей позиции, что на столы детских садов, школ и больниц Ямала попадает некачественная «молочка» второй раз выступило Управление Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, специалисты межрегионального Россельхознадзора в ходе проверки выявили 100% фальсификата цельного и сгущенного молока, 82% суррогатного сливочного масла, 67% сыра, и 50% творога, которые поставляются в школы, больницы, детсады и интернаты Ямала. Об этом ведомство сообщило 17 сентября 2018 года.

Пояснялось, что было исследовано 26 образцов молочной продукции «со стола» социальных учреждений ЯНАО, из которых 22 (84,6%) не соответствовали требованиям Технических регламентов Таможенного Союза. Пробы исследовали в Новосибирске. Молочный брак, согласно документам, поставлялся из различных регионов страны. Россельхознадзор рекомендовал социальным учреждениям ЯНАО не заключать контракты с предприятиями-нарушителями.

В управлении Роспотребнадзора по ЯНАО вскоре заявили, что с начала 2018 года ведомством в свою очередь проведено около тысячи исследований молока и молочной продукции, из которых фальсификат обнаружен лишь в 1,7% проб. И за тридевять земель пробы возить не надо, ведь аккредитованная лаборатория находится в столице Ямала — в Салехарде. А выводы Россельхознадзора были названы в пресс-релизе от Роспотребнадзора «несоответствующими действительности».

Межрегиональный Россельхознадзор 1 октября 2018 года, пояснив свою позицию, нанёс ответный удар.

«Мониторинговые исследования проводились в социальных учреждениях (детских садах, школах, больницах, колледжах, социально — реабилитационных центрах), находящихся в городах Новый Уренгой, Надым, Губкинский, Лабытнанги, посёлке городского типа Пангоды, поселках Тазовский, Яр-Сале и других.

Продукция, не соответствующая требованиям Технических регламентов, была выявлена в 92% социальных учреждений ЯНАО, предоставивших образцы (11 из 12), что несопоставимо со статистическими показателями Управления Роспотребнадзора по ЯНАО. Исследования проводились ФГБУ «Новосибирская межобластная ветеринарная лаборатория», аккредитованном в национальной системе и имеющем международную аккредитацию в области лабораторных исследований пищевой продукции DANAK (Дания, рег. № 528)», — сообщается в ответном пресс-релизе межрегионального Управления Россельхознадзора.

И поясняется, что независимое исследование проходило по заявлению общественников Ямала, которые заподозрили, что мало того, что «молочка», которую поставляют в социальные учреждения автономного округа некачественная, но и закупаются молочные продукты по ценам, ниже оптовых. И поставка продукции на Ямал осуществляется не от производителей продукции, а даже через вторых, и третьих лиц.

К примеру, в Новый Уренгой поставлялось сливочное масло, произведённое в Санкт-Петербурге по цене 129 рублей за килограмм, тогда как средняя стоимость данного продукта в регионе составляет от 600 до 700 рублей за килограмм. Лабораторные исследования подтвердили факт фальсификата масла, обнаруженного в социальном учреждении. Мало того, фирма-поставщик не ведёт производственную деятельность: «дверь закрыта, вывеска отсутствует, декларации приостановлены».

В городе Тарко-Сале была отобрана проба масла сладко-сливочного «Крестьянское» от производителя из Красноярского края и поставщика ООО «Ямал». Здесь сливочное масло в бюджетное учреждение закупили по 303 рубля за килограмм. Лабораторные исследования показали фактический фальсификат.

«Согласно информации, предоставленной Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю за № МА-39 300 ООО «Филимоновский молочно-консервный комбинат» масло сливочное в адрес ООО «Ямал» не поставлял», — отметили в межрегиональном Россельхознадзоре.

Специалисты ведомства считают подозрительным и тот факт, что 14 муниципальных бюджетных детских образовательных учреждений ЯНАО отказались предоставить образцы молочной продукции для бесплатных исследований. Отказ пояснили так: «продукция с документами, в таре поставщика и проверяется по составу».

«При этом все отказы были написаны как «под копирку» (текст, смысл, содержание). Однако стоимость одного килограмма масла (массовая доля жира 72,5%) по 12 государственным контрактам составила 148,84 рубля, а по двум государственным контрактам на поставку масла с массовой долей жира 82,5% составила 252,00 рубля за один килограмм!», — восклицают в межрегиональном Россельхознадзоре.

При этом отмечают, что аналогичная ситуация наблюдается с другими молочными продуктами. И напоминают, что результаты проверок и исследований доведены до сведения Управления Роспотребнадзора по ЯНАО и до участников госзакупок.