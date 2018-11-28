На Ямале мужчина схватился за топор, чтобы выяснить диагноз

Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 17:34 — REGNUM На Ямале мужчина пришёл разбираться с главным врачом больницы по поводу лечения своей супруги с топором в руках. Сейчас инцидент проверяется правоохранительными органами города Ноябрьска, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Информация о визите мужчины с топором появилась в паблике «Происшествия Ноябрьск». Сообщается, что жена «мужчины с топором» с мая 2018 года ходит в поликлинику и горбольницу Ноябрьска, но ей не могут установить чёткий диагноз. Женщина сдаёт анализы, ей становится хуже с каждым днём, а просвета не видно.

В полиции Ноябрьска журналистам подтвердили, что 19 ноября, действительно, в ЦГБ приходил мужчина с топором. Но вёл себя адекватно, угроз не высказывал.

Главный врач Центральной городской больницы Олег Шалаев заявил на пресс-конференции 27 ноября 2018 года, что пациентку отправляют 1 декабря 2018 года на обследование в Екатеринбург.

«На самом деле здесь требуется глубокий диагностический поиск — множество методов исследования, которые позволяют нам предположить, что это за заболевание. Поэтому ни о каком затягивании в постановке диагноза речи не идёт. Но по моей инициативе проходит служебное расследование. Мы постараемся максимально быстро разобраться в сложившейся ситуации. В случае чего, виновные будут наказаны», — передаёт пояснения Олега Шалаева «НоябрьскИнформ».