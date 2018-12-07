«Врачей не сократили»: власти Ямала пояснили оптимизацию медработников

Салехард, , 18:30 — REGNUM Оптимизация штата в учреждениях здравоохранения Ямала коснулась 295,5 ставок. Однако фактическое сокращение затронет 22 человека. Данная оптимизация не скажется отрицательно на качестве и доступности оказания медицинской помощи в ЯНАО и высвободит финансы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте здравоохранения автономного округа.

Как поясняют в департаменте, оптимизация проходит в рамках национального проекта «Здравоохранение», а также в соответствие с протоколом заседания рабочей группы по совершенствованию правового положения и эффективности деятельности государственных учреждений здравоохранения Ямала с 1 января 2019 года.

На протяжении нескольких лет почти 250 штатных единиц в больницах ЯНАО оставались вакантными. Именно они в первую очередь пошли «под нож», и составляют 84,5% от числа сокращаемых ставок.

При оптимизации, как уверяют в департаменте, учтены требования профессиональных стандартов, утвержденных приказами Минтруда и соцзащиты РФ. Кроме того, штатное расписание приведено в соответствие современным порядкам оказания отдельных видов медицинской помощи. К примеру, исключён круглосуточный режим работы по отдельным направлениям оказания медицинской помощи.

«Фактическое сокращение будет не раньше марта-апреля следующего года. Мы не сократили ни одной ставки врача, из среднего персонала сокращены единицы. Оптимизация коснулась в основном прочего персонала», — отметил в интервью газете «Красный Север» директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.

Напомним, в регионе бушуют страсти по поводу проекта постановления правительства региона об оптимизации штатной численности медучреждений. Депутат Заксобрания ЯНАО Елена Кукушкина заявила о готовящемся митинге против сокращения бюджетников.

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