Глава Ямала об оптимизации медицины: «Переформатирование — это нормально»

Салехард, , 14:38 — REGNUM Оптимизация здравоохранения на Ямале породила нервозность среди населения. Жители автономного округа устали от бесконечных очередей в поликлиниках к терапевтам и узким специалистам. Надо приглашать врачей в регион, а не сокращать, считают ямальцы. С данными претензиями они обратились к губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову во время прямой линии 23 декабря 2018 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Глава региона признал, что оптимизация здравоохранения вызвала социальное напряжение, которое вылилось в соцсетях в гневные комментарии.

«На 90% вопрос связан с сокращением вакантных ставок. У нас в отрасли здравоохранения на Ямале занято свыше 15 тысяч работников, поэтому постоянные организационные изменения происходят, переформатирование, это нормально. Точно могу заверить, что ни у руководства департамента здравоохранения, ни у руководства больниц нет задачи что-то ухудшить. Мы ставим перед собой задачу улучшать качество здравоохранения. Мы будем строить новые объекты, улучшать качество уже существующих в плане ремонта, строительства, изменению подхода. Оптимизация не скажется на фактическом оказании услуг. Сохранятся врачи, которых почему-то кто-то увольняет», — пытался успокоить ямальцев Дмитрий Артюхов.

Что касается очередей в поликлиниках, то глава региона считает, что виной тому забюрократизированность медицинской отрасли в целом.

«К сожалению, у нас здравоохранение очень сильно зарегулировано. Об этом говорят все. Врачи, вместо того, чтобы заниматься основной деятельностью, заполняют какие-то формы, то же самое делает и средний персонал. От этого всё — медленно. У людей это вызывает недоумение: почему так? Более того, я уверен, что у нас не до конца отстроена цифровизация этого направления. Вроде как можно записаться через приложение, но спросишь людей — очень неудобно: что-то постоянно сбоит, что-то там вылетает. Над этим надо серьёзно поработать», — отметил губернатор ЯНАО.

Напомним, в начале 2019 года департамент здравоохранения планирует сократить 295,5 ставок. Из них 250 приходится на вакантные.

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