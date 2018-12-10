Санкт-Петербург 6 декабря принял официальные делегации из постсоветских республик, прибывшие на саммиты ЕАЭС и СНГ. Главные вопросы рассматривались на уровне президентов строящегося союза, а не полумёртвого содружества. Ключевую проблему обозначил Александр Лукашенко: российский газ для Белоруссии должен стоить столько же, сколько и для российских регионов. Обсуждение вылилось в полемику, из-за которой саммит евразийских лидеров стал едва ли не самым скандальным за всю недолгую историю ЕАЭС.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко и Владимир Путин

Выступая 6 декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, Лукашенко напомнил, что «мы концептуально и конкретно подписались» к 2025 году создать общие рынки газа, нефти и нефтепродуктов. Он вновь обострил вопрос о «равных условиях хозяйствования» — то есть предоставления Белоруссии российских углеводородов по внутрироссийским ценам. В противном случае, признал он, белорусские предприятия будут неконкурентоспособны.

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«Если таких равных условий нет, то нет и союза», — заявил Лукашенко. Эти слова прозвучали как вызов, они вполне могли быть расценены как брошенная перчатка. Тем более что накануне перспектива развала ЕАЭС была озвучена на уровне Минфина Белоруссии.

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Джон Петти. Начало ссоры

Любопытно, что одновременно с резкими заявлениями, фактически — ультиматумом, Лукашенко констатировал: «Ни у кого не должно возникать сомнений в том, что ЕАЭС — это эффективный совместный проект, нацеленный на повышение уровня экономического благосостояния всех государств-членов».

Возможно, комплимент в адрес союза был ритуальным официозом, подготовленным спичрайтерами. Не таким уж и плохим официозом, если адекватно оценивать реальный потенциал Белоруссии и её место в мировой экономике. Однако президенту России было что ответить на снова озвученный минский ультиматум.

Владимир Путин обратил внимание белорусского лидера на цену российского газа — «сегодня у Белоруссии 129 долларов за тысячу кубов, в следующем году будет 127, а в ФРГ — 250». Он также отметил: «Но если бы Белоруссия не имела преимуществ, связанных с интеграцией, а формировали бы цену на рыночных принципах, это было бы не 129 и не 127, а 200 — вот в чём разница».

«Владимир Владимирович, но это у Вас неправильные расчёты. Мы имеем худшие условия, чем Германия, я уже об этом не единожды говорил. Вроде воевали против Германии вместе, а наши люди, ещё не умершие после войны, имеют такую ситуацию. Они имеют 200 долларов, а мы, допустим 130, потому что туда ещё три тысячи километров качать надо», — возразил Лукашенко.

Расчёты расстояния от Белоруссии до Германии от Лукашенко сразу же стали объектом сатиры в социальных сетях. Скрывать было бесполезно: «ещё три тысячи километров» растиражировали телеканалы и другие СМИ. Однако таким владением вопросом трудно было смутить Путина, знающего о Германии не понаслышке и демонстрировавшего невозмутимость в куда более интересных ситуациях.

«Хотя, конечно, мы должны стремиться к полной унификации. Но для этого нужно время и другой уровень интеграции между нашими странами. Но это предмет разговоров, переговоров. Мы к этому процессу готовы», — вполне ясно обозначил Путин позицию России.

Kremlin.ru Владимир Путин

Готов ли Лукашенко к такой степени интеграции — не такой уж и большой вопрос. Уместно напомнить, что несколькими годами ранее именно Лукашенко наложил вето на реализацию всего лишь пяти интеграционных белорусско-российских промышленных проектов (объединение МАЗ и КамАЗ в «Росбелавто» и др.). Ещё ранее он же заявлял, что если Белоруссия воссоединится с Россией, то Кремлю следует готовиться к ещё более жёсткому сопротивлению, чем было в Чечне при Дудаеве и Масхадове.

«Как русский, как советский человек он не может не понимать временный и случайный характер возникновения Республики Беларусь. Как и то, что белорусы и русские — это часть одного большого народа. И возвращение к единству будет благом и для них самих, и для русского мира», — считает уважаемый Пётр Акопов, вероятно, выдавая желаемое за действительное. В противном случае не было бы форсированного нациестроительства, перманентных репрессий сторонников белорусско-российского единства и других, явно не вписывающихся в такую картину фактов и заданных процессов.

После полемики на заседании ВЕЭС представители официального Минска начали корректировать свою позицию. Так, 7 декабря вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко заявил: «Мы считаем, что это не компенсация, а сохранение тех базовых условий, которые Россия нам предложила, с которыми мы согласились, и в одностороннем порядке менять правила игры в рамках союзнических отношений и в рамках Евразийского экономического союза мы считаем неправильным».

Он напомнил, что в 2014 году Россия и Белоруссия в связи с подписанием договора о ЕАЭС подписали ещё два соглашения, которые «выравнивали условия для нефтяных отраслей двух стран в частности и в целом для социально-экономического развития Белоруссии и России». По первому соглашению Россия обязалась поставлять в Белоруссию 24 млн тонн нефти ежегодно, а по второму — оставлять в госбюджете Белоруссии все экспортные таможенные пошлины на нефть и нефтепродукты.

«Эта цифра выравнивания фактически составляла $1,5 млрд ежегодно, — цитировало Петришенко госинформагентство «БелТА». — С 2015 года Россия ввела так называемый налоговый маневр — снижение уровня экспортной пошлины и увеличение налога на добычу полезных ископаемых. Эта дельта постоянно уменьшалась, и Беларусь с 2015 по 2018 год, по нашим расчетам, недополучила порядка $3,4 млрд экспортных пошлин».

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

Зампред Совмина заявил также, что у правительства нет возможности предоставить белорусским НПЗ компенсацию, аналогичную той, которую получат российские заводы от правительства РФ. Петришенко также подтвердил сумму «потерь» Белоруссии от изменения российского налогового законодательства в нефтяной сфере, сообщив, что «фактически, по нашим предварительным расчетам, до формирования единого рынка нефти и нефтепродуктов в ЕАЭС до 2025 года мы будем терять где-то до $10 млрд ».

Вечером того же дня, 7 декабря по государственному телевидению выступила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт с разъяснениями позиции своего шефа на заседании ВЕЭС в Санкт-Петербурге. Между прочим она заявила, что из-за российского налогового манёвра в нефтяной сфере руководство Белоруссии с 2015 года недополучило $3,6 млрд и «за предстоящие четыре года мы недополучим почти $11 млрд ».

Осталось непонятным, чьим оценкам следует верить и каким образом в Минске происходит столь занимательная калькуляция. Несколько сот миллионов долларов туда-сюда в течение нескольких часов, почти миллиард долларов сверху к вечеру — такими деньгами не бросаются даже арабские шейхи.

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Известно, что в 2018 году российский газ поступал в Белоруссию по $129 за 1 тыс. кубометров. Затем в ценообразование вмешивалось министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), и цена для промышленных потребителей вырастала до $275 (с учётом перекрёстного субсидирования). В белорусское ценообразование Газпром не вмешивался — как и правительство РФ, как и Кремль.

Лукашенко считает возможным и нужным вмешиваться в вопросы российского налогового законодательства и ставить ультиматумы, шантажировать и требовать неких «компенсаций». Или уже не компенсаций, судя по новым разъяснениям новоиспечённого зампреда белорусского Совмина с компетенциями в экономической сфере примерно такими же, как и у президентского пресс-секретаря. России приходится иметь дело с такими людьми в руководстве союзной Белоруссии, и это реальная хроническая проблема.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

На протяжении всего постсоветского периода пресловутой тысячелетней истории белорусской государственности Россия оказывала так называемую «поддержку» Белоруссии, которую до сих пор не в состоянии точно подсчитать ни в РФ, ни в МВФ. В различных докладах эксперты и международные организации ограничиваются калькуляцией скидок по поставкам российских нефти и газа, достигших $100 млрд за период 2001—2017 годов.

По школьной программе известен фундаментальный закон гидростатики — закон сообщающихся сосудов, вполне применимый и к другим сферам анализа. Если официальный Минск получил от Москвы $100 млрд, то вполне очевидно, что эту же сумму недополучили российские регионы. Не построена Приморская АЭС, сотни мостов и заводов, других объектов по всей России потому, что в Белоруссии прибавилось. Как в Минске распорядились этими деньгами — отдельный вопрос.

«Пускай небогатые, но люди живут — довольные и так далее и тому подобное», — заверил недавно Лукашенко подданного британской королевы. Может быть, он прав, а почти миллион трудовых мигрантов из Белоруссии, осевших преимущественно в «олигархической России», ошибаются и бегают от своего счастья.

Факт в том, что Россия снимает Белоруссию с дотаций и переводит, как призывал Михаил Горбачёв во время «перестройки», на хозрасчёт и самофинансирование. Времена, когда почти четверть ВВП «сильной и независимой Белоруссии» формировалась за счёт российской «поддержки», безнадёжно канули в Лету. Придётся жить по средствам, и это очень беспокоит руководство формально союзной республики.

Россия, видимо, не оставит Белоруссию без преференций и кредитов, но льготы сильно урежет, а коррупционные схемы с «интеграционными» ценами на стратегическое сырьё ликвидирует вовсе. В итоге может остаться так называемый межбюджетный трансфер — прямое перечисление денег из российского бюджета в белорусский. Однако и с ним могут происходить задержки в случае плохого поведения содержанки.

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По итогам заседания Высшего экономического совета Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге президент России сообщил журналистам: «Согласованы масштабные программы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов».

Лукашенко рассказал журналистам о договоренностях с Путиным в ином ключе: «Мы договорились, что в понедельник-вторник в российском правительстве на уровне Козак-Ляшенко обсуждаются проблемные вопросы. Прежде всего по налоговому маневру. В четверг — заседание союзного Совмина под председательством Дмитрия Медведева. Они также рассматривают эти вопросы. А на следующей неделе мы встречаемся с президентом России и расставим все точки над «i», чтобы нам в очередной раз не войти с нерешенными проблемами в новый год. Это то, о чем мы, помимо всего прочего, договорились».

President.gov.by Александр Лукашенко

Он также добавил: «Мы неожиданно чуть ли не провели заседание ОДКБ. И в принципе решили проблему назначения генерального секретаря». По словам Лукашенко, генеральным секретарем ОДКБ будет назначен белорусский представитель. И это ещё один скандал, учитывая причины и обстоятельства, по которым отменённый саммит военного блока был перенесён на 2019 год.

В целом можно констатировать, что в Санкт-Петербурге не был решён ни один из ключевых вопросов ни ЕАЭС, ни СНГ, ни тем более ОДКБ. Каждый остался при своём с той лишь особенностью, что Россия, пока что, со своими деньгами и своими углеводородами. Надолго ли — вопрос, который глава российского государства решит в ближайшее время.