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Ереван опроверг слова Лукашенко о назначении генсека ОДКБ

Политика

«Как известно, заседания ОДКБ не было. Позиция Армении в этом вопросе не претерпела никаких изменений»

Ереван опроверг слова Лукашенко о назначении генсека ОДКБ
Иллюстрация:  primeminister.am
Никол Пашинян и Александр Лукашенко

Ереван, 6 декабря 2018, 22:04 — REGNUM  Официальный Ереван опроверг заявления Александра Лукашенко о том, что пост генсека ОДКБ займет представитель Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Армении Арман Егоян. Как пояснил он в беседе со Sputnik Армения, вопрос назначения генерального секретаря ОДКБ еще не решен.

Как сообщает БЕЛТА, президент Белоруссии Александр Лукашенко в кратком интервью журналистам на полях саммитов ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге заявил, что фактически удалось решить проблему назначения генерального секретаря ОДКБ.

«Мы неожиданно чуть ли не провели заседание ОДКБ. И в принципе решили проблему назначения генерального секретаря», — заявил Лукашенко.

Отвечая на уточняющий вопрос, Александр Лукашенко сообщил, что генеральным секретарем ОДКБ будет назначен белорусский представитель.

«Как когда-то Нурсултан Абишевич (президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. — ИА REGNUM) и говорил. Но мы договорились по схеме и по системе, как произойдет это назначение — индивидуальное собеседование с каждым руководителем в ОДКБ, и они подписывают это решение», — пояснил президент Белоруссии.

«Как известно, заседания ОДКБ не было. Позиция Армении в этом вопросе не претерпела никаких изменений», — сказал Арман Егоян в ответ на слова Лукашенко.

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