Лукашенко провоцирует белорусские «жёлтые жилеты»

Сергей Артёменко, , 17:20 — REGNUM

Если правительство России не выплатит правительству Белоруссии «компенсацию» за изменение российского налогового законодательства, то государственный концерн «Белнефтехим» снова повысит цены на бензин и дизтопливо. Об этом посредством государственного информагентства «БелТА» предупредила белорусов зампред госконцерна Светлана Гурина.

«Белнефтехим» считает, что еженедельное увеличение цены на одну белорусскую копейку (примерно 30 российских копеек) — это наименее болезненное приближение розничной цены топлива к «экономически необходимому уровню в условиях очередного этапа налогового маневра». Видимо, Гурина ведёт речь об изменении налогового законодательства России — так называемом «большом налоговом манёвре в нефтяной сфере».

Важно отметить: Россия не вмешивается в налоговое законодательство Белоруссии и никогда не указывала, какие налоги белорусским властям вводить, какие и как изменять, а также никогда не требовала никаких «компенсаций» за изменение налогового законодательства Белоруссии. Налоговое законодательство — суверенное право каждой страны, о чём прекрасно осведомлены не только Гурина, но и Лукашенко.

Гурина обратила внимание, что сейчас топливо на белорусских АЗС дороже российской розницы — примерно на 7%. Ещё недавно цены были одинаковыми, и всех устраивала та маржа, которую получают все участники цепочки — от поставщиков нефти на НПЗ до чиновников, стригущих купоны налогов и акцизов.

«Но при отсутствии компенсаций белорусским переработчикам придется увеличивать разницу по цене с российским рынком, где стоимость топлива будет сохраняться низкой за счет бюджетных дотаций», — считает зампред концерна «Белнефтехим».

По её словам, изменение цены топлива на белорусском рынке будет происходить в зависимости от цены импортируемой нефти, курса белорусского рубля, а также налоговой составляющей, которая занимает сегодня около трети в цене топлива.

Важно отметить ещё одну особенность: Белоруссия не покупает российскую нефть по рыночной цене — всегда поставки в «братскую республику» шли с так называемым интеграционным дисконтом. Проще говоря, решениями в Кремле стоимость российской нефти занижали, чтобы стимулировать лояльность Александра Лукашенко.

Не секрет, что в Белоруссии авторитарный режим (как и во многих других постсоветских «республиках»). Поэтому почти всегда, когда речь идёт о Белоруссии, и всегда, когда речь идёт о руководстве Белоруссии, то подразумевается единственный белорусский политик.

«Нефтяные аппетиты Минска растут», констатировало недавно ИА REGNUM со ссылкой на Белстат. Россия поставляет в Белоруссии 24 млн тонн нефти — более чем в четыре раза больше, чем потребности собственно белорусского рынка. При этом тонна российской нефти обходится Белоруссии в среднем по $384,5, а на экспорт Белоруссия продаёт нефть по $500,1 за тонну. Из этих 24 млн тонн 6 млн тонн поставляются по схеме «перетаможки» — то есть 18 млн тонн перерабатываются в Белоруссии, а с 6 млн тонн правительство Белоруссии забирает себе в бюджет российские экспортные пошлины в качестве «компенсации» за то, что по льготным, опять же, ценам покупает российский газ.

И нефть, и газ, и нефтепродукты, и продукты переработки газа Белоруссия закупает по отнюдь не рыночным ценам, причём закупки эти наращивает — судя по данным белорусского государственного статистического комитета. На этом тоже делаются большие деньги. Например, выработанные из российской нефти нефтепродукты экспортируются в Евросоюз и на Украину, где продаются с очень неплохой прибылью. Дошло до того, что почти половина украинского рынка моторного топлива залита продукцией из Белоруссии и уже украинские олигархи умоляют Кабмин Украины хоть как-то ограничить эту экспансию.

Россия вообще никому ничего не должна выплачивать ни в качестве «компенсации», ни в качестве отступных, дани и тому подобного. Если есть у белорусских НПЗ интерес — они могут просить белорусский Совмин снизить налоговую нагрузку на них. Однако в процессе построения «рыночного социализма» в Белоруссии создана такая социально-экономическая модель, когда нефтепродукты и калийные удобрения остаются важнейшими статьями экспортной выручки, а следовательно — пополнения государственного бюджета. Впрочем, это уже сугубо белорусские проблемы, которые правительство РФ не должны особо волновать.

Республика Беларусь — суверенное и независимое государство? Если так, то пусть её руководство решает свои проблемы самостоятельно, без выпрашивания подачек и ультимативных требований «компенсации» за изменение налогового законодательства в другом суверенном и независимом государстве. Или Россия уже перестала быть таковым?

«Белнефтехим» с начала года почти 30 раз повышал цены на моторное топливо. Почти треть в цене топлива — налоговая составляющая, являющаяся резервом сдерживания цен на внутреннем рынке. Возможность снижения цен на белорусских АЗС есть.

Вместо этого правительство Белоруссии повышает цены и раскручивает инфляцию, указывая на Россию как на виновника проблемы. Попутно белорусов готовят к традиционной в подобных условиях девальвации. Александр Лукашенко никогда не стеснялся запустить в карман обывателя девальвационную пятерню, чтобы выгрести последние медяки и ими расплатиться за ошибки госуправления.

Тем временем во Франции «жёлтые жилеты» добились больших успехов, вынудив президента и правительство отказаться от повышения цен на топливо. Даже американский президент Дональд Трамп морально поддержал французское гражданское общество, возмущённое самодурством Эммануэля Макрона.

Несколько лет назад Лукашенко ввёл «налог на автовладельцев» — обошлось без массовых акций протеста. А до этого он повышал цены на моторное топливо, получив протестные акции «Стоп бензин». Он был так напуган, что пригрозил начальнику МВД сорвать погоны, если в Минске повторится нечто подобное, а чиновников пообещал пересадить (на велосипеды).

Сейчас история повторяется: Белоруссия снова в системном кризисе, снова денег на поддержание более-менее приемлемого уровня потребления нет — Россия сокращает дотации. Всем нелегко — не только «сильной процветающей», тратящей огромные деньги на «белорусизацию», преследование пророссийских публицистов и сближение с Западом.

Россия при этом, кстати, под санкциями и к ответным российским санкциям Белоруссия не присоединилась. Наоборот — Лукашенко в погоне за длинным долларом специально создал «белорусский продовольственный офшор», насыщающий российский рынок контрабандой и контрафактом.

Так кто кому должен выплатить компенсацию?