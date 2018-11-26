Трансфер в обмен на поцелуи или уже дань?

Сергей Артёменко, , 16:03 — REGNUM

Белорусский нефтегазовый офшор испытывает потрясения от изменения российского налогового законодательства, в частности — «большого налогового манёвра» в нефтяной отрасли. В связи с этим руководство Белоруссии неустанно говорит о «потерях» и требует возмещения будущих «убытков». Минск навязал Москве обсуждение вопроса о размерах и форме «компенсации», что весьма похоже на требование выкупа или ясака.

Правительство РФ считает нормальной саму постановку такого вопроса, что в корне противоречит мировой интеграционной практике. Ложный вопрос, вынесенный на повестку высшего руководства Белоруссии и России, был принципиально обсуждён во время летних сочинских встреч Александра Лукашенко с Владимиром Путиным и сейчас сводится к обсуждению принципов выплаты — натурой или деньгами.

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Ещё в начале месяца замглавы Минфина Белоруссии Дмитрий Кийко заявил, что достигнута принципиальная договорённость с Москвой по «компенсации» и обсуждается «два механизма компенсации выпадающих доходов белорусского бюджета». Первый — «межбюджетный трансферт» (прямые выплаты из российского бюджета в белорусский), а второй — «предоставление компенсации через цену на нефть».

При этом Минск рассчитывает получать «компенсацию» со всех 24 млн т ежегодно вплоть до 2025 года, когда заработает единый рынок нефти и нефтепродуктов ЕАЭС. Правительство Белоруссии оценило свои «потери» (упускаемую выгоду) в $300 млн только в 2019 году, составив график «потерь» на краткосрочную перспективу из расчёта ежегодных поставок в объёме 24 млн тонн (18 млн тонн для белорусских НПЗ и 6 млн тонн по странной схеме «перетаможки»).

Комментируя ситуацию, 21 ноября первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил журналистам, что «если будет принято решение о поддержке, то это будет трансферт». Очевидно, Россия желала ликвидировать контрабандные схемы и минимизировать коррупционные риски, связанные с занижением цен на нефть и нефтепродукты при экспорте в Белоруссию, откуда они по разным «схемам» поставлялись на Украину и в ЕС без уплаты платежей в российский бюджет. Трансферт из бюджета РФ в госбюджет РБ представлялся прозрачной схемой, позволявшей также вести учёт дотаций «сильной и процветающей Белоруссии».

До этого, 14 ноября, зампреды Белоруссии и России Игорь Ляшенко и Дмитрий Козак обсудили нефтегазовые вопросы. Затем 23 ноября представители министерств энергетики провели двустороннюю встречу «по обсуждению актуальных вопросов белорусско-российского сотрудничества в энергетической сфере», во время которой были «рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества в газовой сфере, в области межгосударственной передачи электрической энергии, а также в сфере нефтехимии», —сообщило Минэнерго Белоруссии.

Оно также проинформировало, что между этими двумя мероприятиями Александр Лукашенко провёл специальное совещание и поставил «цель — стопроцентная энергетическая независимость и безопасность». Речь шла о независимости от России, а точнее — российских поставок, что закреплено в соответствующем документе — «Концепции энергетической безопасности Республики Беларусь».

Таким образом, преимущественно непублично идёт кропотливая работа по решению поставленных руководством Белоруссии вопросов, и Москва должна определиться не по вопросу — платить или не платить, а сколько выплатить, как и когда. Теоретически, в сложившейся ситуации мнение российской общественности, особенно экспертов, что-то должно значить. Например, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько считает, что предоставлять официальному Минску очередной кредит — «это всё равно, что перед Евромайданом кредитовать Януковича» и гораздо лучше вложить средства в развитие любой из российских областей.

Мнение эксперта: Как «налоговый манёвр» России отразится на Белоруссии?

На самом деле Россия не должна никому и ничего выплачивать: недра России принадлежат народам России и больше никаким народам, никаким правительствам и никаким компаниям. Правительство РФ — лишь распорядитель общенародной собственности и обязано действовать исключительно в интересах российских граждан. Конституция РФ содержит соответствующие нормы, на которых выстроено национальное законодательство.

Белоруссия может претендовать на российскую нефть, российский газ, российское золото и прочие богатства только в том случае, если станет субъектом Российской Федерации. Только в таком случае у неё будут те же права, что и у Татарии, Башкирии и других субъектов Российской Федерации. Пока этого не произошло, экспорт в союзную республику может осуществляться на общих основаниях — без всяких льгот и скидок, способствующих контрабанде и коррупции.

Сегодня особые цены на российские углеводороды требует Минск, а завтра может затребовать Бишкек. Послезавтра компенсацию затребует Варшава, и деятели вроде доцента МГИМО Кирилла Коктыша предоставят соответствующие обоснования, расскажут, как руководство братской республики участвует в общем бизнесе и якобы «достаточно честно делится со своим населением», а лоббисты в Госдуме и других госорганах поддержат такие инициативы, к великой радости связанных с нефтяным бизнесом компаний. Пенсионный фонд, видимо, придётся наполнять словами о дружбе народов, а учителям и врачам выдавать надбавки славянофильскими лозунгами.

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Обоснования необходимости выплаты Белоруссии неких «компенсаций» не выдерживают никакой критики. Москва не обязана обсуждать с Минском, Вашингтоном, Улан-Батором или кем-либо ещё изменения в своём налоговом законодательстве. Так называемый «большой налоговый манёвр в нефтяной отрасли» — суверенное право России, и никто не в праве не то что требовать, но даже намекать на некие компенсации. Канада не требует ничего подобного от своего союзника США, Люксембург — от Нидерландов и т. д.

Основной аргумент требующих от России ограничить свой государственный бюджет — «равенство условий хозяйствования». В принципе, никто не против равенства условий хозяйствования, и белорусская госкомпания «Белоруснефть» на равных условиях с другими нефтедобывающими компаниями осуществляет хозяйственную деятельность в России, выкачивая российскую нефть из российских недр. В Белоруссии же интересы российских компаний, например частной «Ростсельмаш», не обеспечиваются на равных с белорусской госкомпанией «Госмсельмаш».

Ничто не мешало руководству союзной республики снизить НДС до российского уровня, о чём много лет умоляли белорусские предприниматели, а также провести ряд других выравнивающих условия хозяйствования мероприятий. Поэтому для начала требующим то «поддержки», то «компенсации», более похожей на дань, следовало бы навести порядок в своей вотчине. Однако даже после этого принцип равенства условий хозяйствования не подразумевает того, на чём настаивает Александр Лукашенко через своего агента Владимира Семашко, перемещённого из зампредов белорусского Совмина в кресло посла Белоруссии в России.

Россия и Белоруссия полностью обеспечивают свои внутренние рынки нефтепродуктами, в том числе и моторным топливом. Белорусскому госконцерну «Белнефтехим» более чем достаточно российской нефти — до такой степени, что добываемое в Белоруссии стратегическое сырьё экспортируется в сыром, а не переработанном виде. Стоило России перекрыть один из каналов вывоза российских нефти и нефтепродуктов на Украину через Белоруссию, как украинские СМИ стали мусолить тему «бензиновой войны».

"Президент РБ Александр Лукашенко уже поручил найти замену российской нефти за счет закупки этого топлива у других стран», — сообщило информагентство УНИАН хорошую для Кремля новость. Ведь это значит, что высвободившиеся от «братской» нагрузки объёмы российского «чёрного золота» будут проданы не по заниженным и беспошлинным «интеграционным», а рыночным ценам.

Крупный специалист по поиску политически «выгодной» нефти (и невыгодной экономически) Владимир Семашко может помочь не только двум белорусским НПЗ, но и выжившим в период «самостийности» украинским заводам загрузиться иранской, венесуэльской и азербайджанской нефтью. Маршруты через украинские и прибалтийские порты отработаны. Впрочем, учитывая стремление Минска сблизиться с Вашингтоном, с нефтью из Ирана может не сложиться.

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Вопрос о выплате Россией некоей «компенсации» Белоруссии не соответствует духу союзнических отношений и откровенно унижает официальный Минск, позиционируя отношения в рамках Союзного государства как сферу специфических услуг на платной основе. Роль содержанки и роль союзника, декларирующего построение самостоятельного государства, — совершенно разные роли.

Если руководство Белоруссии искренне желает строить суверенное и независимое государство, то оно должно само приложить максимум усилий для перехода на хозрасчёт и самофинансирование. Другое дело, как это желание руководства постсоветской республики коррелирует с интересами широких масс белорусов.

Нет никакой уверенности в том, что денежная компенсация, которую из бюджета России зачислят в бюджет Белоруссии, пойдёт на пользу российско-белорусским отношениям в целом, или в частности — русским в Белоруссии и простым белорусам, лояльным к России. Из этих средств могут быть профинансированы строительство очередного дворца для Лукашенко или вилл для его приближённых, пьянки пропагандистов в Вискулях или очередная русофобская кампания с политическими репрессиями в духе «дела регнумовцев».

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Если Россия не выплатит «компенсацию» — тогда что? Чем ответит Минск — истерикой в своём огороде, а дикторы Белтелерадиокомпании с перекошенными от злобы лицами будут проговаривать очередные лживые русофобские тезисы?

Российские обыватели перекроют дороги, если белорусская таможня наконец-то заблокирует поставки польских шампиньонов, бельгийских груш, немецких субпродуктов, а делегация официального Минска не проголосует на очередной сессии ПАСЕ против России? В реальности критично значимых экономических рычагов давления на Москву у Минска нет, политических — тоже нет. Хотя понаехавшие на российские телеканалы и дискуссионные площадки ЕЭК перекрасившиеся неоязычники и неонацисты намекают на обратное.

Российскому руководству есть о ком позаботиться — о гражданах Российской Федерации. Вся внутренняя и внешняя политика должна быть нацелена именно на это, и общественная экспертиза принимаемых решений, как показывает практика, не бывает лишней. При таком подходе к решению важнейших вопросов возможно избежать ошибок, многомиллиардных потерь и не создавать ситуаций, из которых потом с трудом придётся выпутываться.