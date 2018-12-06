Путин: В ЕАЭС будет единый рынок газа, нефти и нефтепродуктов

Санкт-Петербург, , 18:08 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что лидеры страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) смогли согласовать программы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Об этом он заявил журналистам сегодня, 6 декабря, по итогам заседания Высшего экономического совета Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге.

«Согласованы масштабные программы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов», — сказал Путин.

Также российский лидер сообщил, что на заседании в узком составе обсуждалось взаимодействие в освоении космоса.

Напомним, что на заседании Высшего экономического совета ЕАЭС произошла публичная полемика между президентами России и Белоруссии.

Александр Лукашенко начал сетовать на то, что Россия продает Белоруссии газ не по внутрироссийским ценам. Так, в Смоленской области для потребителей газ стоит $70 за тысячу кубометров, а в Белоруссии — почти $130 за тысячу кубометров.

На это российский лидер отметил, что Белоруссия и так получает российский газ со скидкой, если бы цена была рыночной, то российский газ для Минска стоил бы минимум $200. Также Путин привел в пример Германию, которая вообще покупает российский газ по $250 за тысячу кубометров

Тем не менее Лукашенко не унимался и начал давить на историческую память, мол Россия и Белоруссия вместе воевали против Германии, а теперь, как же так, но белорусским потребителям приходится покупать российский газ не по внутрироссийским ценам.

Путин предложил Лукашенко обсудить эту тему в честно и откровенно в закрытом режиме.

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