Ультиматум Минска Москве: компенсация за нефть или выход из ЕАЭС

Минск, , 01:02 — REGNUM Правительство РФ не может не выделить Белоруссии компенсацию за изменение российского налогового законодательства в нефтяной сфере — в противном случае официальный Минск поставит вопрос о существовании ЕАЭС. Из-за реализации этого манёвра Белоруссия может потерять около $10 млрд в течение шести лет и сократить импорт российской нефти. Об этом 29 ноября в Минске во время панельной дискуссии на форуме для иностранных инвесторов Belarus Crossway'18 заявил заместитель министра финансов Белоруссии Андрей Белковец.

Комментируя ход межправительственных переговоров о компенсации правительству Белоруссии упускаемой прибыли при осуществлении правительством России так называемого «большого налогового манёвра в нефтяной сфере», Белковец сообщил, что официальный Минск исходит из наличия двух основных сценариев: «Сценарии различные, но глобально их два: будет компенсация и не будет компенсации. Если будет компенсация, о чём правительства сегодня ведут переговоры и, насколько я понимаю, понимание со стороны российской стороны есть в этой части — что не может быть просто такое одностороннее решение — «налоговый манёвр» без всяких учётов интересов Белоруссии. Вопрос, как он будет реализован — это то, что сейчас в моменте самых жёстких обсуждений (может быть, не жёстких, а активных)».

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«В бюджет 2019 года мы компенсацию не закладывали сразу, понимая, что процесс этот не быстрый и вряд ли решение будет принято в течение ближайших недель. Но решение должно быть принято, все стороны это понимают, — сообщил Белковец. — Если говорить про сценарий самый негативный — то есть когда никакого решения не достигнуто, все разошлись по своим комнатам и смотрят друг на друга, то мы начинаем, конечно, нести определенные убытки — как со стороны бюджета в виде выпадающих таможенных пошлин на экспорт нефти и нефтепродуктов, так и в виде ухудшения экономики двух нефтеперерабатывающих заводов».

При этом он напомнил, что один из белорусских НПЗ (в Мозыре) почти наполовину принадлежит российскому собственнику. Поэтому, по его словам, в такой ситуации возможны «уже не только потери Белоруссии».

«Переработка нефти становится убыточной — с точки зрения нефтезаводов. То есть уже нет смысла в таких объёмах перерабатывать, — сказал замглавы белорусского Минфина. — Ну тогда и нет смысла ввозить 24 млн тонн, которые могут быть переработаны этими заводами. Для обеспечения внутреннего рынка достаточно 6 млн тонн нефти, 1,5 млн тонн Белоруссия сама в принципе добывает, как ни странно».

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«То есть глобальные потери, если ничего не менять и «налоговый манёвр», то в течение 6 лет реализации этого налогового маневра, который будет проходить по планам вашего правительства (Правительства РФ, — прим. Ред.), глобальные потери — порядка $10 млрд, из них $3 млрд — это выпадающие доходы бюджета, $6 млрд — это доходы от ухудшения экономики заводов нефтеперерабатывающих. Но это если ничего не менять. Соответственно, такого не будет — будут вводиться определённые компенсационные меры», — пояснил Белковец.

Белорусские НПЗ рискуют сократить переработку российской нефти, отметил чиновник. Он также отметил: «Потери доходов бюджета тоже будут каким-то образом компенсированы — за счет, в том числе, дальнейшего сокращения наших расходов».

По словам замглавы белорусского Минфина, «в принципе нет» нет существенного источника доходов, который мог бы сдержать меры экономии. Он также напомнил, что с 1 января будет введён в действие забракованный Александром Лукашенконовый Налоговый кодекс, по которому будет объявлен трёхлетний мораторий на введение новых налогов и увеличение применяемых ставок. Существует риск того, что при повышении фискальной нагрузки часть белорусского бизнеса «будет уходить или в Смоленск, или в некую серую или тёмную область».

«Ситуация — да, тяжёлая. И источника, который бы заместил эти доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов, его в моменте сейчас нет. Поэтому как бы споры и обсуждения с Российской Федерацией — они будут продолжаться и позицию Белоруссия будет занимать самую жёсткую», — признал замглавы Минфина Белоруссии

«Но реально мы сегодня видим понимание с российской стороны. Обсуждаем механизм и тот коэффициент этого возмещения или компенсации определённой, который будет в него заложен, — продолжил замминистра финансов Белоруссии. — Но вообще как бы такое действие правительства Российской Федерации — оно в определенной степени противоречат самой сути создания Единого экономического пространства, которое предполагало вообще единый рынок энергоносителей и так далее. Фактически все эти договорённости будут дезавуированы и смысла такого союза, в котором одна сторона как бы считает только свои интересы отстаивать, а другие фактически должны с этим согласиться — такого не будет. Вернёмся к вопросу о вообще целесообразности нахождения Белоруссии в таком союзе, его дальнейшего существования».

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Напомним, 27 ноября в Минске Александр Лукашенко, выступая перед главами правительств государств — членов Евразийского экономического союза, заявил, что ключевым элементом ЕАЭС является создание общих энергетических рынков, что позволит Белоруссии приобретать российские углеводороды по внутрироссийским ценам. Официальный Минск также настаивает на доступе к российским трубопроводам с едиными тарифами, что позволит осуществлять транзитные поставки углеводородов. Он сообщил также: «Субъекты хозяйствования ожидают, что через десять дней в Питере главы государств поставят наконец свои подписи под программами формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов — о чём мы договаривались.

Также напомним, что в середине ноября посол Белоруссии в России Владимир Семашко (который ещё летом вёл переговоры с Москвой по нефти и газу в статусе вице-премьера) заявил, что обсуждения компенсации «идут непросто» и запланировано к 15 декабря предоставить алгоритм действий по российскому «налоговому маневру». Основными потребителями нефтепродуктов, выработанных в Белоруссии из российской нефти, являются Великобритания и Украина.