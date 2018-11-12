



Татария

Первый визит нового полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова в Казань состоялся на прошлой неделе, но, по мнению экспертов, большой любви региону со стороны полпредства не принёс, а вот критика в адрес республиканских властей прозвучала. В частности, Комаров на совещании по вопросу реализации нацпроектов отметил высокую смертность в республике от рака — «самые большие показатели роста в округе». Он также добавил, что при этом «серьезные средства вкладываются в здравоохранение и закупку оборудования». Парадокс.

Прозвучало это напоминание, на взгляд экспертов, как предупреждение, ведь на этом же совещании Рустам Минниханов поднял вопрос о необходимости более четко прописать условия софинансирования нацпроектов федеральным центром и регионами. Полпред фактически напомнил, что в развитие региональной медицины, в частности борьбу с онкологией, в прошлые годы из федеральной казны были направлены «баснословные суммы, которые не обеспечили ожидаемой отдачи».

Еще одна проблема, по мнению полпреда Комарова, заключается в малом количестве мест в детских садах для детей до трёх лет, а особенно остро вопрос с яслями стоит в Казани и Набережных Челнах. На этом же совещании глава Татарии в свою очередь покритиковал правительство России за отсутствие четкого софинансирования национальных проектов, добавив, что «нужно четко расписать, чтобы вольностей не было», и напомнив, что «изначально федеральные органы власти обещали финансировать до 95% затрат в рамках национальных проектов и федеральных программ, но на практике вышло иначе».

Некоторые казанские издания по результатам визита полпреда отмечали, что «после большой любви с Михаилом Бабичем, который беспрестанно хвалил республику, Комаров в первый свой приезд в Казань подверг её жесткой критике» и «первый блин оказался комом взаимных обвинений».

Примечательно, что, комментируя итоги визита Игоря Комарова в Казань, голос Казанского кремля Лилия Галимова заявила, что никакой критики не слышала, а был «нормальный рабочий процесс», так как «собрались, не чтобы похвалить, а высказать предложения, чтобы они были учтены».

Tatarstan.ru Рустам Минниханов (слева) и Игорь Комаров (в центре) в медицинском центре

Кадровые перестановки в руководстве ряда основных подразделений Татарии продолжились на прошедшей неделе — государственный комитет по тарифам получил нового руководителя Александра Груничева, который с 2006 года руководил управлением Федеральной антимонопольной службы по РТ. Его место в антимонопольной службе временно, до согласования с полпредством, занял Айрат Шафигуллин. Перед этим его освободили от поста секретаря Совета безопасности РТ. Некоторые эксперты отметили, что «для Груничева этот переход скорее понижение, но зато теперь два ведомства будут работать в плотной связке».

В сфере экономики можно отметить ряд важных событий. Убыточному заводу минеральных удобрений республики «Аммоний» нашли инвесторов в Сингапуре. Ему подставили плечо Indorama Corporation, РФПИ и «Ядран-Ойл». Соглашение было подписано на полях встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Сингапура Ли Сянь Луна. В эти дни в Сингапуре проходил 13-й Восточноазиатский саммит и переговоры лидеров стран — членов АСЕАН.

Посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов впервые приехал в Казань. На встрече с властями Татарии были озвучены основные сферы взаимовыгодного сотрудничества — нефтехимия, машиностроение, автомобилестроение, энергетика, сельское хозяйство, информационные технологии. Казань также посетила делегация Ассоциации итальянских промышленников в России Confindustria Russia, включающая свыше 150 компаний, работающих на российском рынке. На встрече с республиканскими властями были рассмотрены вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между регионом и Италией в рамках российско-итальянских отношений. Участники обсудили условия, необходимые для увеличения объемов взаимной торговли, обозначили перспективные отрасли для более тесного взаимодействия компаний.

Делегация Татарии на прошедшей неделе совершила две крупные командировки — в Дагестан и Китай. С главой Дагестана Владимиром Васильевым глава Татарии Рустам Минниханов договорились о развитии сотрудничества, а в рамках IV заседания группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» регионы поделили национальную премию председателя группы, вручаемую различным деятелям за вклад в приумножение и распространение знаний об исламе, достижение взаимопонимания между народами России и гармонизацию государственно-конфессиональных отношений. В этом году победителей оказалось два — из Татарии и Дагестана. К слову, группу возглавляет Рустам Минниханов. На заседании он также выступил с инициативой создать академию молодых лидеров. Суть идеи в скоординированной подготовке высококвалифицированных молодых кадров, «чтобы сделать упор на вопросах синтеза современных технологий и традиционных ценностей, партнерства цивилизаций и вопросах управления в условиях многополярного мира».

Tatarstan.ru Визит в Китай

Визит в Китай имел экономический уклон. В Шэньчжэне состоялось подписание документов о сотрудничестве между Татарией и компанией Huawei, в китайской провинции Гуандун Рустам Минниханов встретился с автопроизводителями, где стороны рассмотрели различные варианты развития сотрудничества, в частности, в сфере развития рынка газомоторного топлива. А тем временем в Набережных Челнах готовятся уже в декабре начать сборку китайских автобусов под брендом Lotos.

С вице-губернатором провинции Гуандун Оуяном Вэймин власти республики обсудили перспективы межрегионального сотрудничества в сфере высоких технологий, машиностроении, электронике, энергетике, биомедицине, робототехнике. По словам Минниханова, «следует усилить работу и по гуманитарным направлениям, в частности, в образовании, научно-технической сфере, а также в области туризма».

Неделя не обошлась без печальных новостей. На 80-м году жизни после продолжительной болезни скончалась супруга первого главы Татарии Минтимера Шаймиева, мать двух долларовых миллиардеров — Сакина Шаймиева. Республиканские власти в официальном некрологе назвали ее уход тяжелой утратой для общественности.

На этой же неделе в Казани прошёл траурный митинг в память о жертвах крушения самолёта «Боинг-737». Тогда погибли 50 человек, в том числе — сын главы региона Рустама Минниханова.

В Казанском медицинском университете одним махом отчислили свыше 100 студентов. Причина — неуспеваемость. Самая масштабная чистка прошла на факультете педиатрии и лечебного дела, где многие младшекурсники во время сессии не смогли сдать анатомию. Студенты уже назвали это отчисление «беспрецедентным по масштабам».

Сразу в 844 сельских и городских поселениях Татарии в конце недели прошли референдумы по самообложению, явка превысила 67%, официально нарушения ЦИК РТ не подтвердил. Прошедший день эксперты назвали репетицией перед выборами в Госсовет РТ в 2019 году, «пробой пера» и «оценкой сил», раскритиковали оппозицию — «люди, которые отрицают всё, при этом сами не предлагая ничего», и добавили, что «если оппозиция не перейдет к конструктиву и добросовестной конкуренции, на что-то рассчитывать в 2019 году им нельзя». Тем временем единороссы Татарии перед «большими выборами» следующего года озаботились падением рейтинга, отметив в том числе причину — «рост социального недовольства» из-за пенсионной реформы. Глава Политической экспертной группы Константин Калачев отметил, что регион «несколько лет назад был одним из лидеров в России по социальному благополучию населения», но, «судя по выступлениям руководства республики, сейчас это не так», и он не исключил того, что «личный рейтинг Минниханова также снизился», что и объясняет озабоченность властей региона в преддверии больших выборов 2019 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Единая Россия

В Нижнекамске — скандал. Осужденный за взятку в конце 2016 года главный архитектор города Эмиль Сиразетдинов смог продолжить работу в должности. А мэр Айдар Метшин назвал приговор — «уроком», но заявил, что «ставить на нем крест и закрывать судьбу человека, талантливого, способного, нужного с точки зрения результата работы для большого количества людей, совсем неправильно».

Тем временем в регионе выросло число государственных служащих, которые были привлечены к ответственности за коррупцию. Таких «талантливых» чиновников стало на 20% больше.

Уполномоченная по правам детей в Татарии Гузель Удачина, комментируя вопрос сиротства в республике, поводом к которому стало исследование благотворительного фонда «Нужна помощь», назвала главной причиной неблагополучия в семье «алкоголизм родителей». Перед этим Госалкоинспекция республики сообщила о росте потребления алкоголя в столице республики — на 1% относительно 2017 года. Всего в Татарии за девять месяцев приобрели в розницу более 40 млн литров крепкого алкоголя, из которых в столице — свыше 15 млн литров.

Дело о махинациях в рамках многомиллионных тендеров на дорожную разметку завершилось в суде неожиданно — все четыре фигуранта были оправданы, хотя до этого провели под домашним арестом год, а обвинение требовало для них от 4,5 до пяти лет лишения свободы. На скамье подсудимых побывали бывший глава отдела муниципального заказа финуправления исполкома Казани, его тесть — экс-директор и учредитель компании-подрядчика, бывший замдиректора по экономическим вопросам в этой же фирме и глава отдела по благоустройству и работе с жилыми массивами Советского района. А ещё до заседания в разряд свидетелей перевели бывшего главу Советского района Рустема Гафарова, который на сегодня является первым заместителем руководителя исполкома Казани, и бывшего заместителя главы исполкома Казани Мансура Хафизова.

Первый визит полпреда в Казань: «Большой любви не будет»

Первый визит нового полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова был овеян критикой. На совещании в Доме правительства региона он раскритиковал руководство региона за высокий темп роста смертности населения от новообразований и рост показателя на 4%.

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«В Татарстане отмечается рост смертности от новообразований на 4%. Это серьезные, самые большие показатели роста в округе. Минздрав обращает внимание на этот факт, при том что серьезные средства вкладываются в здравоохранение и закупку оборудования», — цитирует полпреда издание «Реальное время».

Tatarstan.ru Медицинский центр

Игорь Комаров также добавил, что в регионе 25 населенных пунктов численностью до 100 человек находятся на расстоянии более 6 километров от ближайшего медицинского учреждения, заявив, что «жители данных деревень не должны остаться без медицинской помощи».

Досталось властям Татарии и за нехватку мест в детских садах для детей до трёх лет.

«В восьми из 45 муниципальных образований региона ситуация с обеспечением детей до трёх лет доступным образованием еще не решена. Наиболее острая потребность в Казани и Набережных Челнах», — уточнил полпред.

На это Рустам Минниханов отметил, что проблема кроется в свободной трактовке уровня софинансирования.

«Уровень софинансирования утверждается Правительством РФ, но он до конца не утвержден. Если взять уровень до 2019 года, то соотношение было 58 на 42%, сегодня эта цифра изменилась, установлен уровень 81 на 19%, — сказал Минниханов. — На уровне федеральных министерств варьируют цифру от 50 до 81%, нужно четко расписать, чтобы вольностей не было. Мы подписываем соглашения с федеральными министерствами, наш объем финансирования 19%, хотя официально было озвучено, что федеральные органы власти софинансируют до 95%».

Он добавил, что «нужны четкие целевые показатели, которые должны быть увязаны с финансовым обеспечением», в том числе это касается детских дошкольных мест, так как при возведении детсадов федеральный бюджет выделяет по программе лишь средства на ясельную часть, а на деле детсад — это комплекс, а не только ясли. Это ведёт к тому, что объем софинансирования строительства детсада со стороны федерального бюджета не превышает 65%.

Казанские издания, комментируя критику со стороны Комарова, отметили, что слова о медицине и баснословных вложениях при плохих результатах стоит расценивать как предупреждения.

«Эти слова многие расценили как предупреждение. Ведь на этом же совещании президент РТ Рустам Минниханов поднял вопрос о необходимости более четко прописать условия софинансирования нацпроектов федеральным центром и регионами. А полпред, по сути, напомнил, что в развитие татарстанской медицины, в частности онкологии, в прошлые годы из федерального бюджета уже были вложены баснословные суммы, которые не обеспечили ожидаемой отдачи», — пишет издание «Реальное время».

Tatarstan.ru Рустам Минниханов и Игорь Комаров

Из визита полпреда в Казани некоторые сделали выводы, что отношения с Комаровым вряд ли будут такими же тёплыми, как были с бывшим полпредом Михаилом Бабичем.

«Похоже, отношения с новым полпредом у Татарстана не сложатся. После большой любви с Михаилом Бабичем, который беспрестанно хвалил нашу республику, Комаров в первый свой приезд в Казань подверг нас жесткой критике, — отмечает в своём сообществе в соцсетях издание InKazan. — В общем, первый блин оказался комом взаимных обвинений. Последний раз такое было, когда полпредом в ПФО был Сергей Кириенко. Республиканское правительство в лице тогдашнего президента Татарстана Минтимера Шаймиева отказывалось признавать эту структуру и всячески показывало ей свое неуважение. Злые языки утверждают, что именно эти действия сегодня аукнулись Татарстану».

Примечательно, что, комментируя итоги визита Игоря Комарова в Казань, голос Казанского кремля Лилия Галимова заявила, что никакой критики не слышала.

«Все предложения Комаровым были услышаны, очень хорошее рабочее совещание. Никакой критики не слышала, нормальный рабочий процесс. Собрались, не чтобы похвалить, а высказать предложения, чтобы они были учтены. Для того совещание и было», — заявила Галимова.

Кадровые перестановки

Сразу три рокировки прошли в республиканских ведомствах на прошлой неделе.

Айрат Шафигуллин, занимавший должность секретаря Совета безопасности Татарии, назначенный на неё в 2014 году, перешёл на другую работу. Его назначили руководить управлением ФАС по Татарии на время до согласования кандидатуры полпредством.

Ранее этот пост занимал Александр Груничев, указом главы республики назначенный на должность председателя государственного комитета региона по тарифам.

«Вам удалось вывести республиканское управление в лидеры России по реализации антимонопольного законодательства. Благодаря успехам УФАС по РТ под вашим руководством, а также работе Учебно-методического центра ФАС России, Казань по праву считается второй антимонопольной столицей страны», — отметил статс-секретарь, заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский, представляя Груничева новому коллективу.

Он также выразил уверенность, что с назначением Айрата Шафигуллина УФАС по РТ не только сохранит свои наработки, но и приумножит несомненные достижения.

«Тем не менее для Груничева, который за 12 лет во главе антимонопольного ведомства нагулял немалый аппаратный вес, переход из федеральной структуры в республиканскую выглядит скорее понижением. Особенно для человека, который, как говорят, в какой-то момент метил и на федеральный уровень — на пост замруководителя федерального ФАС», — отмечает издание «Бизнес-онлайн» со ссылкой на свои источники, добавляя, что «зато теперь два ведомства будут работать в плотной связке».

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Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

Траур

На прошлой неделе после продолжительной болезни ушла из жизни супруга первого главы региона Минтимера Шаймиева, мать двоих долларовых миллиардеров — 79-летняя Сакина Шаймиева.

В официальном некрологе республиканских властей отмечалось, что общественность понесла тяжелую утрату.

«Для супруги Минтимера Шариповича Шаймиева никогда не была важна публичность. Журналисты из многих уголков мира и страны в течение многих лет тщетно пытались уговорить ее сфотографироваться в качестве «первой леди» Татарстана. Сакина Шакировна всегда считала, что татарской женщине полагается быть скромной. В своей книге «В тени Минтимера» Сакина Шакировна о любимом муже написала: «Я свое предназначение всегда видела и вижу в создании надежного и комфортного тыла для моего власть предержащего мужа. Для меня очень важно всегда оставаться собой. Мое участие в делах мужа сводится к сочувствию и сопереживанию». Она считала, что жена президента — это такая же женщина, как и все. С той лишь разницей: желает того или нет, она несет тяжелый груз ответственности — быть самым близким человеком лидера», — отмечалось в некрологе.

На этой же неделе, 17 ноября, республика почтила память жертв крушения самолёта «Боинг-737». Вспомнив поимённо всех жертв авиакатастрофы, собравшиеся почтили их память минутой молчания и возложили цветы к мемориалу в аэропорту Казани, где и упал самолёт.

Напомним, трагедия произошла 17 ноября 2013 года. Авиалайнер Boeing 737−500, выполнявший рейс U9−363 по маршруту Москва — Казань, потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Казани. Погибли все находившиеся на борту 50 человек — 44 пассажира и 6 членов экипажа. Среди погибших — сын главы Татарии Рустама Минниханова.

Акценты экономики

Сфера экономики Татарии на прошлой неделе получила нового инвестора. Убыточный республиканский завод по производству минеральных удобрений будут спасать силами компании из Сингапура.

«Российский фонд прямых инвестиций, сингапурская Indorama Corporation и татарстанский нефтетрейдер «Ядран-Ойл» договорились о совместных инвестициях в запредельно убыточный завод минеральных удобрений «Аммоний», — пишет издание «Бизнес-онлайн», уточняя, что речь идет о $800 млн, взамен инвесторы получат контроль над предприятием.

Tatarstan.ru Комплекс ОАО «Аммоний»

Отметим, Indorama поможет производителю выйти на азиатские рынки сбыта.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в своём пресс-релизе сообщил, что соглашение между сингапурской компанией Indorama Corporation и уполномоченной правительством республики компанией «Ядран-Ойл» было подписано 14 ноября на полях встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Сингапура Ли Сянь Луна. В Сингапуре в эти дни проходил 13-й Восточноазиатский саммит и переговоры лидеров стран — членов АСЕАН.

Взаимовыгодное сотрудничество может быть налажено у Татарии и с Ассоциацией итальянских промышленников в России Confindustria Russia, которая объединяет порядка 150 итальянских компаний, работающих на российском рынке. Делегация на неделе посетила Казань. На встрече были рассмотрены вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между республикой и Италией в рамках российско-итальянских отношений. Участники обсудили условия, необходимые для увеличения объемов взаимной торговли, обозначили перспективные отрасли для более тесного взаимодействия региональных и итальянских компаний.

Ещё один важный визит в Казань был со стороны представителей Узбекистана. Впервые столицу Татарии посетил посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов. На встрече с властями региона стороны обсудили развитие связей с узбекскими компаниями. Отметим, за 2017 год двусторонний внешнеторговый оборот между республикой и Узбекистаном составил 92 млн долларов США.

«Основными сферами нашего взаимовыгодного сотрудничества являются нефтехимия, машиностроение, автомобилестроение, энергетика, сельское хозяйство, информационные технологии. Налажен прочный обмен в области науки, образования, культуры, спорта и туризма», — сказал исполняющий обязанности премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

Делегация высокопоставленных чиновников республики на прошлой неделе также не сидела в своих рабочих кабинетах, во главе с Рустамом Миннихановым посетив Дагестан и Китай.

В Махачкале состоялось заседание группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», которую возглавляет Минниханов.

Tatarstan.ru Заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир»

Президент РФ Владимир Путин в своей приветственной телеграмме к участникам встречи отметил, что она «посвящена очень важной проблематике — противодействию террористической и экстремистской идеологии, в том числе через работу с молодежью, координацию усилий в сферах образования и просвещения».

"Уверен, что вы обменяетесь полезным практическим опытом, наметите перспективные формы и направления совместной деятельности», — отметил глава государства.

Рустам Минниханов предложил создать академию молодых лидеров, чтобы скоординировать подготовку высококвалифицированных молодых кадров, предложив в рамках академии разработать программу подготовки молодых людей с организацией курсов как в России (на базе Болгарской исламской академии), так и в государствах исламского мира, заинтересованных в реализации проекта.

«Это позволило бы использовать опыт и богатый интеллектуальный потенциал наших государств для подготовки специалистов нового поколения. Вероятно, в содержательной части целесообразно было бы сделать упор на вопросах синтеза современных технологий и традиционных ценностей, партнерства цивилизаций и вопросах управления в условиях многополярного мира. Важно подготовить нашу молодежь к новой реальности и новому миропорядку, ответственному и честному отношению как к собственной стране, так и к своим партнерам, от этого будет зависеть будущее человечества», — подытожил он.

Сразу же после прибытия в Махачкалу Рустам Минниханов встретился с главой Дагестана Владимиром Васильевым. На встрече стороны обсудили текущие вопросы развития межрегионального сотрудничества.

Напомним, на сегодня сотрудничество между регионами развивается в рамках соглашения и плана мероприятий о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, которые были подписаны 5 февраля 2018 года в ходе рабочего визита Рустама Минниханова в Махачкалу.

Отметим, именно Дагестан и Татария поделили в этом году национальную премию председателя группы «Россия — Исламский мир», которая присуждается за вклад в приумножение и распространение знаний об исламе, достижение взаимопонимания между народами России и гармонизацию государственно-конфессиональных отношений.

Tatarstan.ru Рустам Минниханов и Ришат Хамидуллин

По решению жюри обладателями премии 2018 года стали Ришат Хамидуллин из Татарии с фильмом «Просто о главном», включающим социальные ролики антиэкстремистской направленности, направленные на профилактику межрелигиозной и межнациональной нетерпимости, и Хаджимурад Раджабов (Дагестан) с документальным проектом «Человек и вера» о духовно-нравственном и патриотическом воспитании молодежи, пропаганде в обществе культуры межконфессионального диалога, укреплении мира и взаимоуважения.

Визит в Китай имел более экономический уклон, в рамках него состоялось подписание ряда соглашений. Меморандум о сотрудничестве между министерством информатизации и связи РТ и компанией Huawei подписали глава ведомств РоманШайхутдинов и вице-президент Huawei по глобальному сотрудничеству Жу Вейхуа. По этому документу компания начнёт работу по открытию на территории республики своего научно-исследовательского центра. Также о взаимодействии с Huawei договорилась компания «Татнефть».

В провинции Гуандун Рустам Минниханов посетил один из крупнейших автомобильных заводов страны — компанию Beiqi Foton Motor. Государственная китайская компания проектирует и производит грузовики, автобусы, спортавтомобили и сельхозтехнику. В ходе беседы стороны рассмотрели различные варианты развития сотрудничества, в частност, в сфере развития рынка газомоторного топлива.

А тем временем в Набережных Челнах начинают сборку китайских автобусов под брендом Lotos. Уже в декабре АО «Раритэк холдинг» планирует начать мелкосерийное сборочное производство автобусов Lotos-105, разработанных для России совместно с китайской компанией Beiqi Foton Motor. С января 2019 года компания рассчитывает перейти к их серийному выпуску по заказам потребителей.

На встрече с вице-губернатором провинции Гуандун Оуяном Вэймин был поднят вопрос взаимовыгодного взаимодействия. Глава Татарии увидел перспективы развития сотрудничества в сфере высоких технологий, машиностроении, электронике, энергетике, биомедицине, робототехнике и других отраслях.

«Также следует усилить работу и по гуманитарным направлениям, в частности, в образовании, научно-технической сфере, а также в области туризма», — добавил Рустам Минниханов.

Tatarstan.ru Визит на завод

В свою очередь Оуян Вэймин отметил в качестве приоритетов сферу высоких технологий.

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Референдум как тренировка перед «большими выборами»

18 ноября в 844 сельских и городских поселениях Татарии прошли ежегодные референдумы по самообложению. Явка была 565 640 человек, что составило 68,87% от общего числа избирателей, внесенных в список. Референдумы признаны состоявшимися в 838 поселениях (явка свыше 50%), несостоявшимися — в шести поселениях, в них явка была ниже 50%. Для справки: в 2017 году местные референдумы не состоялись в 14 сельских поселениях.

«Голосование проходит спокойно, в штатном режиме», — отмечал Центризбирком Татарии.

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Напомним, почти пять лет в республике внедряется схема финансирования насущных нужд местных бюджетов посредством кошелька жителей, и на каждый собранный с жителей рубль бюджет республики добавляет четыре рубля. Самообложение — добровольный взнос граждан, но хотя в большинстве территорий принимается решение «за» него, по факту — собираемость очень низкая. В 2016 году с подачи кабинета министров РТ в действующее административное законодательство власти пытались внести норму, позволяющую штрафовать за неуплату таковых взносов. Такое законотворчество поддержки у жителей не нашло, и документ «убрали под сукно».

Ещё одной неприятной тенденцией в Татарии стало самообложение пенсионеров, а кое-где и ветеранов Великой Отечественной войны. Для них попросту не предусмотрели льготу — освобождение от взноса.

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Tatarstan.ru Референдум

Местные референдумы, прошедшие 18 ноября 2018 года, интересны ещё и тем, что это своего рода тренировка перед «большими выборами» 2019 года, когда жители республики будут выбирать Госсовет РТ в полном составе.

«Это репетиция перед выборами в Госсовет РТ в 2019 году. Проба пера, оценка сил, называйте как хотите. Активисты попытались дискредитировать, избирком очень грамотно все эти попытки отразил. Такое легкое сражение, — писал телеграм-канал «Еду в Татарстан» 18 ноября. — России нужна оппозиция, власть нужно контролировать, и в последние годы это даёт свои плоды, выборы стали выигрывать не во время голосования, а до него. Сами выборы проходят безупречно. Но тех, кто сейчас присутствуют в качестве наблюдателей на участках, называть оппозицией нельзя. Это люди, которые отрицают всё, при этом сами не предлагая ничего. Всё разрушить, а дальше будь что будет — вот их тактика. Если оппозиция не перейдет к конструктиву и добросовестной конкуренции, на что-то рассчитывать в 2019 году им нельзя. С деструктивом во власти бороться научились, оппозиция только себе хуже сделает. Очень показательный и значимый день сегодня, не только для жителей сёл, для всей республики. Впереди нас ждёт Большой выбор».

Единороссы Татарии перед выборами в Госсовет озаботились своим рейтингом, который существенно снизился, этому поспособствовал в том числе «рост социального недовольства» из-за пенсионной реформы.

«Менее года остаётся до выборов нового состава республиканского парламента. Для «Единой России» подготовка к этой кампании является ключевой задачей. Мы не можем не учитывать, что влияние на общественно-политическую ситуацию оказывает ряд негативных факторов, таких как общее обострение международной обстановки, информационное и экономическое давление на страну, рост социального недовольства в силу отдельных непопулярных, но жизненно важных решений нашего правительства. Это не должно нас смущать, именно в этих условиях должны проявляться сильные стороны нашей партии», — заявил Рустам Минниханов на конференции единороссов.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг партии «Единая Россия»

Действующий спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на мероприятии отметил падение рейтинга, добавив, что игнорировать данные социологов «было бы сегодня прятаньем головы в песок».

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев в комментариях изданию «Коммерсантъ» отметил, что регион «несколько лет назад был одним из лидеров в России по социальному благополучию населения», но, «судя по выступлениям руководства республики, сейчас это не так».

Он также не исключил, что «личный рейтинг Минниханова также снизился», и этим объясняет озабоченность властей региона.

Скандалы с налётом коррупции и «вкусом» взятки

Глава Нижнекамска Айдар Метшин на пресс-конференции по вопросам профилактики коррупции в органах местного самоуправления назвал «талантливым человеком» главного архитектора города Эмиля Сиразетдинова, который в 2016 году был осуждён за взятку. Тогда чиновник сохранил не только свободу, но и должность, отделавшись штрафом в 280 тыс. рублей. «Взяткой» выступил телевизор, который, по мнению следствия, был получен за согласование вывески на фасаде ТЦ «Олимп». Приговор вступил в силу в январе 2017 года.

Айдар Метшин отметил, что чиновник некоторое время «не работал в качестве главного архитектора», а приговор суда «для него стал серьезным уроком». При этом градоначальник добавил, что не оправдывает поступка подчинённого, но считает, что нельзя ставить на нём крест.

«Ставить на нем крест и закрывать судьбу человека талантливого, способного, нужного с точки зрения результата работы для большого количества людей, совсем неправильно», — цитирует мэра издание «Коммерсантъ».

Также на прошлой неделе в целом по республике подвели итоги по коррупции в органах власти, и оказалось, что число госслужащих, которые за девять месяцев 2018 года были привлечены к ответственности, относительно этого же периода 2017 года выросло на 20%.

Главный советник отдела антикоррупционных проверок управления главы региона по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов на пресс-конференции отмечал, что к дисциплинарной ответственности привлекли 252 государственных служащих. С начала года в ходе 724 проверок по результатам декларационной кампании было выявлено 360 нарушений.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Сирот порождает алкоголизм родителей

Благотворительный фонд «Нужна помощь» на основании данных за 2017 год составил и опубликовал рейтинг проблем сиротства в регионах России. Оказалось, что для национальных республик характерен низкий уровень масштабов сиротства, в них детей-сирот, потерявших родителей, практически всегда передают под опеку родственникам. В Татарии за 2017 год зафиксировано 8580 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, но лишь 593 из них нуждались в семейном устройстве.

Уполномоченная по правам детей в республике Гузель Удачина прокомментировала проблему сиротства в регионе, отметив среди основных причин — алкоголизм родителей.

«У нас достаточно стабильно общее количество детей-сирот. Я восемь лет уполномоченный, и за этот период не произошло увеличения числа детей-сирот, оно колеблется на отметке около 12 тысяч. На сегодняшний день у нас 11 456 детей-сирот. Это 1,4 процента от общего детского населения в республике, — цитирует Удачину издание «Idel.Реалии».

Она отметила, что основная часть сирот — это так называемые социальные сироты, те дети, чьих родителей лишили или ограничили в родительских правах.

«Главной причиной неблагополучия в семье сегодня является алкоголизм родителей. Именно в таких семьях обычно происходят преступления против половой неприкосновенности, другие насильственные действия в отношении детей. В колониях для подростков и в спецшколах нет ни одного мальчишки из благополучной семьи», — резюмировала детский омбудсмен.

Между тем на днях Госалкоинспекция РТ обнародовала данные по розничной реализации алкогольной продукции за девять месяцев 2018 года. Относительно результатов 2017 года показатель в республике был на прежнем уровне — свыше 40 млн литров крепкого алкоголя, а в Казани вырос на 1% — до более 15 млн литров.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Алкоголь

Медуниверситет разом поредел

Казанский медицинский университет получил печальную известность на прошедшей неделе — из него разом были отчислены почти 150 студентов-двоечников.

«В КГМУ отчислили за неуспеваемость более сотни студентов второго — пятого курсов. Самой массовой чистке подверглись факультеты педиатрии и лечебного дела, где многие младшекурсники во время сессии срезались на анатомии. Студенты в коридорах вуза с возмущением обсуждают «беспрецедентное по масштабам» отчисление, а их родители судорожно обзванивают деканаты», — пишет издание «Вечерняя Казань».

Ректор Алексей Созинов на «публичном приёме» разъяснил ситуацию.

«Учебный план, по которому обучаются нынешние студенты, был утвержден в июне 2017 года. Им предусмотрен итоговый контроль знаний по предмету или части предмета «анатомия человека». То есть вуз установил, что зачет по анатомии является обязательным. Это право образовательной организации. Потому что мы хотим, чтобы студенты в конечном итоге стали хорошими врачами», — заявил он, добавив, что начиная с января из вуза за академическую задолженность отчислили 228 студентов, а в целом, с учётом иных причин, — 417 студентов.

«Платникам», отчисленным в этом «потоке», обещают вернуть внесённые средства за вычетом двух месяцев.

Махинации на тендерах

Неожиданное решение для многих, в том числе и гособвинения, вынес Советский районный суд Казани по делу о тендерах по нанесению дорожной разметки, возбуждённому по факту махинаций. Все обвиняемые, которых к тому моменту осталось четверо, были оправданы, хотя перед этим они год провели под домашним арестом. Обвинитель просил для фигурантов от 4,5 до 5 лет лишения свободы. Вменяемая по делу сумму махинаций составляла 44,5 млн рублей.

Тендеры были объявлены в 2015 году исполкомом Казани на общую сумму 145 млн рублей. Работы по нанесению дорожной разметки должны были провести в нескольких районах столицы Татарии. Победителями тендеров несколько лет являлись одни и те же компании — «Гром» и «Автогаз».

"Рассчитывая, что и в 2015 году контракт уйдет к ним, не дожидаясь проведения тендера, по устной договоренности с администрацией районов они начали наносить разметку», — отмечает издание «Реальное время».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

В 2015 году тендер прошло весьма странно — цена упала на 50% за минуту. Следствие считает, что её роняло ООО «Стройтелеком» через подставные фирмы, чтобы реальным претендентам выгоднее было не брать такой контракт, но руководство «Автогаза» и «Грома» стояло до последнего, все-таки выиграв тендер.

«Однако заключить договор подряда победители аукциона не смогли: выяснилось, что из-за изменений регламента торгов представить банковскую гарантию нужно было в сокращенные сроки. Для согласования «Автогазу» не хватало двух дней, а что касается «Грома», у финуправления исполкома возникли замечания к имеющейся банковской гарантии. В результате обе фирмы были признаны уклонившимся от заключения контракта, а договор подписывали со «Стройтелекомом», но уже по максимальной цене. Фактически «Стройтелеком» работы не выполнял, приглашая на субподряд тех же проигравших победителей — «Гром» и «Автогаз», — добавляет издание со ссылкой на материалы дела и уточняет, что, по данным следствия, разницу «руководство «Стройтелекома» выводило следующим образом: субподрядчики выполняли весь объем работ, тогда как в договоре была отражена лишь их часть», после чего компания заключала ещё один контракт с подставной фирмой, переводя ей со счета «Стройтелекома» оставшиеся деньги.

По версии следствия, общая сумма похищенных средств составила 44 млн рублей.

Фигурантами по делу проходили экс-начальник отдела муниципального заказа финуправления исполкома Казани Юрий Синников, его тесть Андрей М. — экс-директор и учредитель ООО «Стройтелеком», бывший замдиректора по экономическим вопросам в этой фирме Татьяна М. и начальник отдела по благоустройству и работе с жилыми массивами Советского района Денис В.

«Ранее в разряд свидетелей перевели экс-главу Советского района Рустема Гафарова, ныне первого замруководителя исполкома Казани, и бывшего замглавы исполкома Казани Мансура Хафизова», — уточняет издание.

Судья, заслушав стороны обвинения и защиты, «пришел к выводу о недоказанности причастия к указанным преступлениям этих лиц» и добавил, что «в их отношении должен быть вынесен оправдательный приговор».