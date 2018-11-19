«Проба пера» перед «большим выбором»: в Татарии прошли референдумы

Казань, , 04:02 — REGNUM В Татарии 18 ноября 2018 года прошли референдумы по самообложению в 844 сельских и городских поселениях. Последняя озвученная явка на 18:00 составила почти 64%, не обошлось без заявлений о нарушениях, но ни одно из них официально не подтвердилось. Данные по итогам Центризбирком РТ пока не обнародовал, но эксперты уже назвали единый день референдумов репетицией перед выборами в Госсовет РТ в 2019 году, своего рода «проба пера, оценка сил», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, с 2013 года в Татарии начали активно внедрять самообложение — добровольный взнос граждан, решение по которому они должны принять на референдуме. Последний считается состоявшимся, если на него пришли не менее половины совершеннолетних жителей территории. Таким же большинством голосов решается и судьба взноса, являющегося целевым.

Татария — самый активный регион в России, где внедряется схема самообложения, в 2016 году на него пришлось 86% всех средств, собранных по стране самообложением. Интерес районных властей понятен — на каждый собранный рубль республиканская казна добавляет ещё четыре рубля. Между тем не обходится и без проблем.

Несмотря на официально высокую явку и голосование за взносы, в сельских поселениях и городских округах неактивно выплачивают это «добровольное участие». Дошло до того, что в 2016 году с подачи региональных властей неуплате взноса пытались придать статус административного правонарушения с наказанием в виде штрафа. Такое законотворчество поддержки у жителей не нашло и документ «убрали под сукно», но активнее самооблагаться жители не стали. В ряде муниципалитетов власти стали выносить предупреждения, угрожая административным наказанием, хотя таковым это не является.

Ещё одним веянием времени стало то, что по большинству территорий Татарии под самообложение попали и не самые богатые социальные группы — пенсионеры, многодетные семьи, одинокие родители, а кое-где и ветераны Великой Отечественной войны.

Читайте также: С шапкой по миру: самообложение в России

А также: «Бабушек пожалейте»: как добровольный взнос превратился в принудиловку

Не добавляет популярности самообложению и то, что проверки Счётной палаты РТ в разных районах вскрыли факты не использования средств, собираемых с не самого богатого населения региона. То есть фактически деньги, собираемые под видом острой нужды и помощи сограждан, например, в починке тротуаров, лежали без дела не по одному году.

Читайте также: «Искажение финансовой отчётности»: Буинский район под рукой экс-замминистра

А также: Из кошелька пенсионера — «в стол» чиновника: самообложение в Татарии

18 ноября референдумы прошли в 844 городских и сельских поселениях. В этот день в регионе работали 44 территориальные избирательные комиссии и 1644 участковые избирательные комиссии, было задействовано свыше 10 тыс. членов избирательных комиссий. Участки работали с 7:00 до 20:00, на утро дня голосования в списках избирателей значились 821 228 жителей, из которых 0,65% проголосовали досрочно (5345 избирателей). Явка на 18:00 — за два часа до закрытия участков составляла 63,75% (523 558 человек).

Центризбирком Татарии сообщал о том, что на участках всё тихо и спокойно, а в соцсетях и от общественных организаций летели сообщения о нарушениях. Последние были проверены специалистами ЦИК РТ, но не нашли подтверждений.

«Групповых и массовых посещений избирательных участков № 1756, 1757 зафиксировано не было. Бюллетени выдавались строго в соответствии со списками избирателей по предъявлении удостоверяющего личность документа», — отмечал ЦИК РТ по ситуации в Лаишевском районе.

С ряда участков поступила информация о том, что работники ООО «Ферекс» просят у комиссии справку о том, что они приняли участие в голосовании. ЦИК РТ на это направил руководству компании письмо «о недопустимости подобных действий и необходимости незамедлительно провести проверку». В результате выяснилось, что 18 ноября у предприятия является рабочим днём, а «отдельные работники ООО «Ферекс», проживающие в Столбищенском сельском поселении, на территории которого проводится референдум по самообложению, отпросились с работы для участия в голосовании». Справку запрашивали для «подтверждения уважительной причины своего отсутствия на рабочем месте».

Новым веянием в вопросе самообложения на референдумах этого года стало размещение в ряде поселений стендов с отчётом о том, куда были направлены ранее собранные средства.

«Свои результаты голосование принесло: власти научились отчитываться о проделанной работе перед населением посредством вывешивания стендов, ЦИК РТ стал реагировать на сообщения наблюдателей, а последние — провели тренировку перед грядущими выборами в Госсовет Татарстана в следующем году и показали, как общество может контролировать, казалось бы, сложную для наблюдения республику», — пишет издание Idel.Реалии.

По сообщениям республиканских СМИ, по ряду участков референдумы не состоялись. Официально ЦИК РТ пока не обнародовал итоги, нет их и в системе ГАС «Выборы».

"В этом году референдум для наблюдателей вполне может стать новой иллюстрацией того, что делает контроль с результатами голосования. Уже несколько активистов сообщили о несостоявшихся референдумах на своих участках в Лаишевском, Пестречинском и других районах», — отмечало издание.

Читайте также: В Татарии под самообложение попали и ветераны войны

Звучат мнения, что единый день референдумов стал своего рода репетицией, в том числе и для оппозиции, перед предстоящими большими выборами в Госсовет Татарии, которые пройдут в 2019 году.

«Это репетиция перед выборами в Госсовет РТ в 2019-м году. Проба пера, оценка сил, называйте как хотите, — пишет телеграм-канал «Еду в Татарстан», — России нужна оппозиция, власть нужно контролировать, и в последние годы это даёт свои плоды, выборы стали выигрывать не во время голосования, а до него. Сами выборы проходят безупречно. Но то, что сейчас присутствует в качестве наблюдателей на участках называть оппозицией нельзя. Это люди, которые отрицают всё, при этом сами не предлагая ничего. Всё разрушить, а дальше будь что будет — вот их тактика».

Эксперты добавляют, что «если оппозиция не перейдет к конструктиву и добросовестной конкуренции, на что-то рассчитывать в 2019-м году им нельзя», так как «с деструктивом во власти бороться научились, оппозиция только себе хуже сделает» и 18 ноября — «очень показательный и значимый день», а впереди жителей Татарии «ждёт Большой выбор».