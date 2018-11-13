Минниханов назначил главу комитета по тарифам и УФАС по Татарии

Казань, , 23:23 — REGNUM Экс-секретарь Совета безопасности Татарии Айрат Шафигуллин возглавил управление Федеральной антимонопольной службы в республике. Указ об освобождении Шафигуллина от должности секратаря Совбеза подписал глава республики Рустам Минниханов.

Александр Груничев, который являлся руководителем УФАС, назначен председателем Госкомитета Татарии по тарифам.

ИА REGNUM напоминает, ранее руководителем комитета по тарифам был Марат Зарипов. Однако в октябре он был назначен на должность главы Госжилфонда Татарии вместо Талгата Абдуллина.