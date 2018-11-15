Еще одна провинция Китая планирует сотрудничать с Татарией

Гуанчжоу, Китай, , 13:54 — REGNUM Перспективы межрегионального сотрудничества между Татарией и провинцией Гуандун обсудили сегодня на встрече глава республики Рустам Минниханов и вице-губернатор провинции Оуян Вэймин. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Татарии.

Встреча прошла в рамках рабочего визита Минниханова в город Гуанчжоу. Гуандун — это ведущий экономический центр и экспортная база Китая, а также крупнейший производственный регион мирового значения. Сегодня провинция является одной из самых крупных в Китае, ее население составляет более 104,3 млн человек. На протяжении почти 30 лет провинция занимает первое место в Китае по уровню промышленного производства: в 2017 году данный показатель составил $1,4 трлн. Гуандун также является ведущим внешнеторговым регионом КНР. В прошлом году общий объем импорта и экспорта превысил $1 трлн.

По мнению главы Татарии, есть хорошие перспективы развития сотрудничества сторон в сфере высоких технологий, машиностроении, электронике, энергетике, биомедицине, робототехнике и других отраслях.

«Также следует усилить работу и по гуманитарным направлениям, в частности, в образовании, научно-технической сфере, а также в области туризма», — полагает Минниханов.

Вице-губернатор провинции Гуандун в числе приоритетных направлений сотрудничества обозначил сферу высоких технологий. По его словам, на территории провинции расположены многие высокотехнологичные производства — здесь производится 47% всех смартфонов в мире, 35% — жидкокристаллических мониторов и экранов телевизоров, 30% кондиционеров, а также 20% всей робототехники Китая.

В ходе визита Минниханов посетил завод по производству автомобилей GAC в Гуанчжоу. Компания основана в 1997 году и входит в десятку крупнейших автопроизводителей КНР. GAC реализует легковые автомобили под торговой маркой Trumpchi, легковые и грузовые автомобили под маркой Gonow, внедорожники под маркой Changfeng Auto, автобусы под маркой GAC Bus. В 2019 году компания планирует выйти на российский рынок. Минниханов отметил высокий уровень организации производства на предприятии и широкий модельный ряд выпускаемых транспортных средств, с руководством компанией обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

Также делегация Татарии посетила государственную компанию Beiqi Foton Motor, которая занимается проектированием и производством грузовых автомобилей, автобусов, спортивных автомобилей и сельскохозяйственной техники. На встрече с руководством Beiqi Foton Motor стороны рассмотрели различные варианты развития сотрудничества, в частности, в сфере развития рынка газомоторного топлива.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2008 году Татария заключила соглашение о сотрудничестве с провинцией Шаньдун. За 10 лет взаимодействия было сделано очень многое.

Среди основных партнеров Татарии Китай находится на седьмом месте. Экспорт сторон по итогам 2017 года вырос в 2,15 раза — до 260,4 млн долларов США, а импорт в 1,21 раза — до 204,6 млн долларов США.

В августе в Казани открылось Генеральное консульство КНР.