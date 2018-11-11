На минувшей неделе в Санкт-Петербурге состоялись сразу два форума — Инвестиционный и Культурный. Но не они определяли информационную повестку в городе. Политическую жизнь Северной столицы продолжает форматировать приход в Смольный Александра Беглова и борьба со злоупотреблениями в структурах городской власти, которая станет одним из главных аргументов на предстоящих выборах губернатора.

Дарья Драй ИА REGNUM Остановка трамвая «Чижик»

Про Мокрецова пишем, кто в уме?

Если начало ноября стало в Петербурге временем новых назначений — были назначены новый полпред, начальник аппарата губернатора и группа его новых советников, то в середине месяца пришла пора отставок. Первым крупным событием такого рода стало известие о предстоящей отставке вице-губернатора Михаила Мокрецова. Чиновник подтвердил, что написал заявление об увольнении по собственному желанию с 21 ноября.

Мокрецов пришел в Смольный в апреле 2013 года, имея за плечами серьезный опыт работы в федеральной власти. С 2007 по 2010 годы он руководил Федеральной налоговой службой, с 2010 года был начальником аппарата министра обороны Анатолия Сердюкова, а в 2011 году несколько месяцев занимал пост замминистра обороны. Перед приходом в Смольный работал в полпредстве президента в СЗФО. То есть был одним из «тяжеловесов» в команде экс-губернатора Георгия Полтавченко.

В правительстве города он курировал блок имущественных отношений, ключевые для городской экономики комитет по финансам, комитет по экономической политике и стратегическому планированию. Знаком влиятельности Мокрецова при предыдущем губернаторе стал тот факт, что именно он инициировал слияние исторически значимого для города комитета по управлению городским имуществом и комитета по земельным ресурсам, на базе которых учредили комитет имущественных отношений (КИО).

В августе 2017 года вице-губернатор Мокрецов занял еще и должность председателя КИО, воспользовавшись возможностью такого совмещения, специально созданной Смольным и одобренной Заксобранием. Как сообщало ИА REGNUM, оппозиционные депутаты тогда были убеждены, что новый закон приняли «под конкретного человека», имя которого, однако, не называлось. Кстати, до сих пор Мокрецов остается единственным таким совместителем среди вице-губернаторов.

Mil.ru Михаил Мокрецов

Главным итогом деятельности Мокрецова наблюдатели называют реализацию проекта «Невская ратуша» — в этот бизнес-центр, построенный структурами ВТБ, переехали ряд комитетов и учреждений городской власти, освободив помещения в привлекательных городских локациях, которые могут быть выгодно сданы в аренду или проданы коммерческим структурам.

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В последние два года заметно активизировалась работа по освобождению городской недвижимости от недобросовестных арендаторов. Была «зачищена» от незаконных павильонов и киосков Сенная площадь, снесены несколько самовольно возведенных торговых центров.

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В то же время нестабильность поступлений от использования городской недвижимости до сих пор остается одной из нерешенных проблем, оказывающей негативное влияние на бюджет. В конце октября глава Контрольно-счетной палаты Петербурга Вадим Лопатников возмущался тем, что КИО в проекте бюджета-2019 прогнозирует поступления арендной платы с учетом крайне низких коэффициентов собираемости вместо того, чтобы «начать должным образом администрировать арендные платежи», что позволит увеличить доходы города не менее чем на 1,2 млрд рублей. Кроме того, аудиторы упрекнули КИО в отсутствии работы с арендаторами по договорам аренды, которые уже расторгнуты городом. «Цифры здесь гораздо больше», — отмечал Лопатников.

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Как стало известно, 21 ноября, в предполагаемый последний день своей работы в Смольном, Михаил Мокрецов представит в Законодательном собрании законопроект «О Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года». Ранее этот документ уже подвергался критике со стороны оппонентов действующей власти. То, что Стратегию доверили представить уходящему Мокрецову, дает возможность новому руководству Смольного в дальнейшем «умыть руки», избежав персональной ответственности за последствия принятия «сырого» документа.

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…Тем временем СМИ и наблюдатели гадают, кто последует вслед за первым после прихода в Смольный Беглова высокопоставленным отставником. 15 ноября издание ЗАКС.ру сообщило, что вице-губернатор — глава администрации губернатора Александр Говорунов якобы уже подготовил заявление об отставке. В пресс-службе Говорунова изданию сообщили, что тот продолжает в полной мере исполнять свои обязанности, но фактически оставили открытым вопрос об отставке, заявив: «Когда время подойдёт, все всё узнают. Если оно подойдёт».

Gov.spb.ru Александр Говорунов

Отметим, что именно Говорунов, занимающий сейчас второй по значимости пост в Смольном, после своего назначения в апреле 2014 года многократно исполнял обязанности губернатора во время отпусков и командировок Георгия Полтавченко. Слухи о скорой отставке Говорунова резко усилились после недавнего назначения Любови Совершаевой главой аппарата губернатора Санкт-Петербурга. Совершаевой также прочили должность Говорунова, то есть де-факто первого зама губернатора, но пока такое назначение не состоялось. Однако оно еще вполне возможно в случае ухода Говорунова.

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Наконец, на минувшей неделе в который раз «отправляли» в отставку самого медийного среди вице-губернаторов — Игоря Албина — наверное, рекордсмена по количеству подобных слухов среди членов городского правительства. Сразу после отставки Полтавченко и назначения врио губернатора Беглова Игорю Албину в СМИ и анонимных каналах в Telegram прочили и увольнение с перспективой стать фигурантом уголовных дел, и пост в одной из федеральных структур, и назначение врио губернатора Мурманской области. И вот вновь Албину напророчили отставку, на фоне предстоящей проверки расходования средств в ходе финальной части 10-летней эпопеи по достройке стадиона «Санкт-Петербург Арена».

Появлению этой версии явно способствовали слова экс-куратора «стройки века», бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна, уже два года находящегося под стражей по уголовному делу о мошенничестве и получении взяток в ходе работ на стадионе. 12 ноября на суде по очередному продлению меры пресечения Оганесян недвусмысленно дал понять, что считает Албина источником своего несчастья. Спустя два дня Игорь Албин публично отверг намёк Оганесяна, назвав его «чушью».

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Что же касается версий о скорой отставке, то в аппарате вице-губернатора корреспонденту ИА REGNUM заявили о нежелании комментировать слухи, распространяемые не имеющими серьезной репутации СМИ и подающиеся в скандальном стиле. А депутат Заксобрания от «Яблока» Борис Вишневский успел даже высказать свое сожаление, если предположения об уходе Албина всё-таки подтвердятся, и упрекнуть в еще не состоявшейся отставке Албина действующего главу города.

Тем временем сам Игорь Албин в день появления публикации о его уходе был избран председателем попечительского совета межрегионального отделения ДОСААФ Санкт-Петербурга и Ленинградской области и все-таки прокомментировал «Петербургскому дневнику» своё отношение к очередным «проводам». «Меня столько раз назначали, переназначали, увольняли, повышали, казнили, что я не способен прокомментировать эти слухи. Они, как ветер, откуда приходят — неизвестно, куда уходят — неведомо», — сказал Игорь Албин.

Gov.spb.ru Игорь Албин (в центре)

…То, что новые отставки в составе правительства Петербурга последуют в ближайшее время, сомнений не вызывает: Александр Беглов не может пойти на выборы с чужой командой. Масштабного обновления в коридорах власти стоит ждать уже после вероятной победы в сентябре, но ряд важнейших постов вокруг врио губернатора некоторым из нынешних чиновников явно придется освободить задолго до выборов. Будет ли этот уход «почетным» или «скандальным» — зависит не только от самих городских политиков, но и от тех, кто курирует Петербург на федеральном уровне.

«Чижик» под присмотром ФСБ

На минувшей неделе стало известно об обысках и следственных действиях в структурах, причастных к реализации амбициозного проекта по созданию сети частного трамвая под брендом «Чижик». Этот проект реализуется структурами, подконтрольными «Группе ЛСР» на принципах концессии. Причем в ряде СМИ он упорно подаётся чуть ли не как создание «новой трамвайной сети», в то время как жителям Красногвардейского района, где и осуществляется проект, хорошо известно, что ради «Чижика» была полностью разрушена ранее имевшаяся там трамвайная инфраструктура.

Как сообщало ИА REGNUM, первая очередь проекта была запущена в марте 2018 года, после многомесячного переноса первоначально намеченных сроков. Смольный неоднократно грозил партнерам по проекту разрывом отношений в случае продолжения срыва сроков, впрочем, в возможность такого фиаско для «ЛСР» никто не поверил. Между тем отсутствие нормального общественного транспорта в микрорайонах, дожидающихся «Чижика», сильно раздражает местных жителей, которые еще не забыли о том, что когда-то у них был обычный трамвай.

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Это раздражение явно беспокоит нового главу Смольного. Через две недели после своего назначения Александр Беглов на встрече с председателем совета директоров «Группы ЛСР» Андреем Молчановым потребовал максимально ускорить выполнение намеченных планов. В начале декабря 2018 года хозяева «Чижика» должны запустить движение на втором этапе проекта, а к осени 2019 года полностью заместить новыми путями ранее существовавшие в районе трамвайные линии, добавив к ним дополнительный отрезок.

«Это очень важно для жителей Красногвардейского района, для всех петербуржцев», — подчеркнул 19 октября Александр Беглов.

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Возможно, еще более убедительным аргументом, чем слова врио губернатора, для активизации усилий всех сторон, вовлеченных в проект частного трамвая, станут действия правоохранительных структур. 14 ноября стало известно о том, что сотрудники ФСБ провели обыски в ГУП «Горэлектротранс», отвечающем в целом за трамвайную сеть в Петербурге. В ФСБ и на предприятии от детальных комментариев отказались, но СМИ сообщили, что госбезопасность приходила за документами по концессионному соглашению о «Чижике».

Уже на следующий день сотрудники ФСБ наведались в офисы компании «ЛСР-строй», участвующей в трамвайном проекте в роли генподрядчика. В компании уточнили, что речь идет о расследовании деятельности ООО «МК-20СХ», одного из бывших подрядчиков в проекте, находящегося в состоянии банкротства. По данным «Делового Петербурга», этой компании со стороны «ЛСР-строй» были авансом перечислены 726 млн рублей, которые были потрачены подрядчиком нецелевым образом. Это уже привело к кадровым решениям в «ЛСР». Возможно, деньги ушли «не туда» не за просто так, и теперь следователи ФСБ ищут подтверждение этой версии.

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…Проект частного трамвая, несмотря на свою локальность, является знаковым для Петербурга, объявившего о планах строительства еще нескольких трамвайных линий на основе концессий — в Колпино, Шушары и Славянку, в Петергоф и Белоостров. Некоторые из этих трамвайных проектов начали буксовать, не успев начаться. История с «Чижиком» покажет, способны ли в городе добиваться четкой реализации не только привлекательных для бизнеса, но и социально значимых проектов, используя для этого средства убеждения и принуждения.