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Губернатора Петербурга обяжут ежегодно отчитываться о «стратегии»

Политика

Для этого придется внести изменения в Устав города

Губернатора Петербурга обяжут ежегодно отчитываться о «стратегии»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Здание Смольного

Санкт-Петербург, 11 сентября 2018, 12:54 — REGNUM  Ежегодный отчет о реализации стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга должен будет представлять губернатор Северной столицы. Предусматривающий это законопроект о внесении изменений в Устав города поддержали 11 сентября депутаты Законодательного собрания Петербурга.

Согласно документу, главный городской чиновник будет обязан представлять в Заксобрание сводный годовой доклад о ходе реализации госпрограмм Санкт-Петербурга и оценке эффективности их выполнения, а также отчет о выполнении стратегии социально-экономического развития Петербурга.

Этим же законопроектом городскому правительству даются полномочия по подготовке ежегодных отчетов о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге утверждена стратегия социально-экономического развития города до 2035 года. В план мероприятий по ее реализации заложены все положения майского указа Владимира Путина 2018 года.

Результатом воплощения в жизнь Стратегии-2035 в Смольном называют валовый региональный продукт на уровне 19,5 трлн рублей, двукратный рост промышленного производства и производительности труда, суммарный объем прямых иностранных инвестиций в объеме 50 млрд долларов. Кроме того, в Петербурге, как ожидается, будут в среднем жить до 80 лет.

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Политическая жизнь Санкт-Петербурга
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