Петербург получит 2 млрд руб. при переезде чиновников в «Невскую ратушу»

Санкт-Петербург, , 17:21 — REGNUM Петербургская казна может получить около 2 млрд рублей после продажи зданий городских комитетов и ведомств, которые перебрались в офисный комплекс «Невская ратуша». Об этом сообщил 27 августа вице-губернатор Петербурга Михаил Мокрецов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Однако, по словам Мокрецова, Смольный хотел бы получить большую сумму и попытается это сделать. Для этого правительство готово провести аукцион и роуд-шоу.

Комитет имущественных отношений уже включил программу приватизации государственного имущества Петербурга на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов здания-памятники, которые покинут комитеты. Туда попал дом № 16 на Вознесенском проспекте после переезда «финансовых» ведомств Смольного, общая площадь составляет 4,5 тыс. кв. метров.

Кроме того, на торги выставят дом № 20 по улице Чайковского площадью 2,5 тыс. кв. метров, где располагался комитет по природопользованию. В программу приватизации на следующий год также входят здание в Петергофе на Санкт-Петербургском проспекте, СПб ГУПРЭП «Парголово», здание в 3,2 тыс. кв. метров на Гороховой улице, 47, литера В, а также Дом Витцеля — объект культурного наследия регионального назначения площадью 293 кв. петров в Сестрорецке на Парковой улице, 14, литера Б.

Напомним, в 2006 году при губернаторе Валентине Матвиенко в Смольном началось обсуждение создания административно-делового комплекса в Центральном районе. Инициатором проекта «Невской ратуши» выступило правительство, управляющим стала компания ЗАО «ВТБ-Девелопмент», финансовым партнером — банк ВТБ. Стройку начали в 2010 году, первую очередь бизнес-центра ввели в эксплуатацию в 2013 году. Согласно договору, Петербург обязался выкупить у «ВТБ-Девелопмент» весь объект за 14 млрд рублей.

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