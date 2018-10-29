В Петербурге не могут «выбить» 10 млрд руб. за аренду городского имущества

Санкт-Петербург, , 17:05 — REGNUM Долги арендаторов перед петербургской казной за аренду городского имущества ежегодно сохраняются на уровне около 10 млрд рублей, и Смольный не в состоянии получить эти деньги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 29 октября глава Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга Вадим Лопатников.

Он подчеркнул, что виной тому системные ошибки в работе комитета имущественных отношений (КИО) и Фонда городского имущества.

«Если мы подробно изучим задолженности по расторгнутым уже арендным договорам, то суммы там превышают уже 10 млрд рублей. Понятно, что претензионная работа со стороны КИО должна вестись. Но когда мы постараемся взыскать эти деньги, и как быстро судебные органы решат эту проблему в пользу города, я пока не представляю. Потому что объем очень большой», — сказал Лопатников.

По его словам, ситуация практически не меняется на протяжении последних 6−7 лет: даже если какую-то часть суммы удается вернуть в бюджет, то общий долг прирастает за счет новых неплательщиков.

«Где-то фирмы закрылись, где-то обанкротились, где-то не найти уже концов. Если уже нет человека, нет фирмы — «нет проблемы». Но как-то эту работу надо вести! Мы не говорим, что это основные источники дополнительных доходов, но хотя бы на будущее не делайте таких ошибок. Мы их предупреждаем из года в год. Но такие системные ошибки встречаются очень часто», — заключил Лопатников.

Депутат Законодательного собрания от «Единой России» Андрей Васильев 29 октября предложил КСП проинспектировать инвестиционные договоры между городом и крупными налогоплательщиками. В частности, его беспокоит эффективность таких шагов, как передача стадиона на Крестовском острове в аренду клубу «Зенит» за 1 рубль.

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Вадим Лопатников заметил, что процесс такой проверки будет непростым из-за законодательства о коммерческой тайне.

«Это очень сложно. Мы посмотрим, как депутаты нам на 2019 год сформулируют эту задачу. Проверять чисто инвестиционные договоры очень сложно в зависимости от того, какую степень секретности они имеют, ведь все-таки существует закон о коммерческой тайне, и мы не всегда в состоянии посмотреть документы», — заметил глава КСП.

Впрочем, ведомство имеет право проверить главных распорядителей бюджета, городские комитеты, которые сдают в аренду имущество Петербурга или реализуют его на коммерческих условиях.

«Мы можем посмотреть, насколько эффективно и правильно Фонд имущества города или комитет имущественных отношений сдает в аренду или распоряжается той или иной городской собственностью», — добавил Лопатников.

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