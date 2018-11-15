Албин отверг намёк на донос, из-за которого сидит Оганесян

Санкт-Петербург, , 12:47 — REGNUM Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин категорически отвергает подозрения в том, что он стал автором некоего «доноса», после которого правоохранительные органы привлекли к уголовной ответственности бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна. Об этом Албин написал в Facebook в ответ на то, что Оганесян в суде прозрачно намекнул на действующего вице-губернатора как причину своих бед.

И Албин, и Оганесян в разное время были кураторами строительства стадиона на Крестовском острове Петербурга («Зенит-Арена», ныне стадион «Санкт-Петербург»). Оганесян с 2016 года находится под стражей в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупных размерах и получении взяток при строительстве стадиона.

Игорь Албин в своем комментарии напомнил, что Марат Оганесян ранее написал явку с повинной и заключил соглашение со следствием, признавая часть предъявленных обвинений. Чиновник резко отверг намёки на донос.

«Друзья, неужели вы верите в эту чушь? Я русский офицер, честь имею! А Марата жаль и его семью жаль. Желаю ему оставаться мужиком и достойно выдержать любое испытание. Здоровья желаю и крепости духа. А ещё желаю оказаться на свободе и доказать свою невиновность», — написал Игорь Албин.

Ранее в СМИ появилось изложение высказываний Оганесяна в ходе заседания суда, на котором решался вопрос о продлении ему меры пресечения. Согласно публикациям, Оганесян заявил, что стал жертвой доноса со стороны не названного им влиятельного чиновника, который менял свою фамилию.

Как известно, Игорь Албин в 2014 году поменял свою фамилию, отказавшись от ранее носимой им фамилии Слюняев.

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