В пригороде Петербурга снесли незаконный торговый комплекс

Санкт-Петербург, , 09:16 — REGNUM Представители властей Санкт-Петербурга с помощью тяжелой техники снесли незаконно размещенный на земельном участке торговый комплекс в городе Колпино, на улице Веры Слуцкой. Он был построен еще в начале 2000-х годов, получив временное разрешение, но так и не был легализован как капитальное строение.

Помещения торгового центра сдавались в аренду под ресторан, пекарню, кафе, магазины, салон красоты, фитнес-клуб и другие коммерческие учреждения.

Как сообщили в городском комитете по контролю за имуществом Санкт-Петербурга, еще 22 июня текущего года предпринимателям, распоряжавшимся торговым комплексом, выдали уведомления об освобождении незаконно занятого земельного участка в срок до 21 сентября. Однако к этому сроку земельный участок площадью 6575 кв. м оставался занят строением.

Тогда в дело вступили сотрудники госучреждения «Центр повышения эффективности использования государственного имущества». При поддержке полиции и ОМОН 21 сентября они приступили к демонтажу здания.

Судя по опубликованным на сайте комитета фотоснимкам, здание уже практически разрушено, и после вывоза строительного мусора будет решена судьба освободившегося участка городской территории. По данным СМИ, одним из претендентов на участок является местный православный приход, который планирует построить здесь храм.

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