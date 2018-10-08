Громкая отставка, предпринимательская подноготная депутатов, митинг вкладчиков «лопнувших» банков и парламентские слушания по бюджету-2019 — и это далеко не всё, чем запомнилась прошедшая неделя в Татарии.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

У 25 депутатов Татарии общественная организация нашли признаки конфликта интересов и опубликовала подробности в докладе «Небезынтересно: зачем бизнесу мандат». В списке — депутаты Казанской городской думы и Госсовета РТ. Организация выявила, что «депутаты комиссий Казанской городской думы занимаются бизнесом в тех же областях — строительстве, ЖКХ, природопользовании и энергетике, — что и регулируют».

Талгата Абдуллина — руководителя Госжилфонда Татарии, созданного в 1995 году указом Минтимера Шаймиева, отправили в отставку на фоне сразу двух скандалов. Казанские СМИ пишут, что «глава ГЖФ нажил целую коалицию врагов — теперь ревизию его конюшен проведет верный финансист Рустама Минниханова»: на место главы фонда назначен экс-глава госкомитета по тарифам Марат Зарипов. Абдуллина называли человеком-эпохой — до 1997 года он работал председателем правления «Ак Барс Банка», но был уволен Минтимером Шаймиевым «с подачи Минниханова, который, будучи на посту министра финансов РТ, начал разбираться в вексельных схемах ключевого банка республики». Сам экс-глава Госжилфонда РТ в своём прощальном слове заявил, что его не сняли, а он сам ушел — «по собственному желанию».

Laborpains.org Отставка

На прошлой неделе делегация Татарии посетила с рабочим визитом Каир, в преддверии встречи Владимира Путина с президентом Египта. Рустам Минниханов во время командировки встретился с президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси, которого попросил рассмотреть возможность проведения одного из заседаний группы стратегического видения «Россия-Исламский мир» в Египте. Группу возглавляет глава Татарии, который отметил вклад главы Египта «в защиту мирного общества и эффективное противостояние проявлениям экстремизма и терроризма». На встрече с премьер-министром Египта Мустафой Мадбули Минниханов отметил, что Татария будет рада увеличить число студентов из арабских стран в рамках действующего двухстороннего сотрудничества в научно-образовательной сфере. Тем более, Болгарская исламская академия будет развивать сотрудничество с Университетом аль Азхар. Визит делегации Татарии, по мнению Минниханова, поднимет уровень отношений между странами на новую ступень развития.

Главный финансовый документ Татарии на 2019 год — бюджет республики — прошёл парламентские слушания и 18 октября будет вынесен на рассмотрение Госсовета РТ. Эксперты назвали бюджет сбалансированным, социально-направленным и программно ориентированным, а среди перспективных направлений, ориентированных на рост экономической активности, были названы наращивание объемов в обрабатывающих производствах, создание сети агропромышленных парков, в том числе и в сельской местности. Среди ключевых задач современной экономики было названо обеспечение развития малого и среднего бизнеса, чей оборот должен вырасти в 1,2 раза к уровню 2018 года — до 1,5 трлн рублей.

На прошлой неделе в республике запустили первую очередь рыбоводческого комплекса и дали старт строительства второй очереди. По словам Рустама Минниханова, этот «проект позволит исключить стерлядь из Красной книги РТ».

Казанские автоперевозчики просят поднять цену проезда до 33 рублей, а в Татарии обсудили цели и принципы денежно-кредитной политики ЦБ РФ, заявив, что «стабильно низкая инфляция препятствует обесценению зарплаты и сбережений, позволяет постепенно снижать ставки в экономике».

Власти Татарии пообещали удержать цены на хлеб на прежнем уровне, не допустив роста цен на социальный продукт, а также поддержали ранее отметавшиеся предложения ввести для нового бизнеса налоговые каникулы. Поводом для пересмотра позиции стала «активная миграция бизнеса из региона», но сам по себе режим в бюджете 2019 года не учтён.

Между тем минсельхоз Татарии зафиксировал увеличение спроса на сырое молоко и повышение закупочных цен, которые в последние полгода снижались из-за неограниченного ввоза дешевого сухого молока из Белоруссии. Но на сегодня всё равно производители работают «на пределе себестоимости молока».

Молоко

Языковой спор по иску директора школы «СОлНЦе» к профильным министерствам с требованием признать частично недействующими федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) начального, основного и среднего образования, так как в них нет указания на предметную область «Государственные языки республик РФ», а также требованием обязать ответчиков принять новые варианты ФГОС завершился отказом Верховного суда РФ. В суде Павел Шмаков заявил, что «чрезвычайно важно, чтобы у родителей, детей и директоров не было неопределенности, не возникало почвы для конфликтов» и добавил, что «идут межнациональные конфликты». Шмаков намерен обжаловать вердикт суда.

Активная дискуссия развернулась в республике по вопросу наименования главных «воздушных ворот» Казани, а также второго аэропорта — Бегишево. Звучат предложения назвать аэропорт «загадочным для приезжих словом «Алга», что в переводе с татарского значит «вперёд», именем известных выходцев из Татарии, включая первого главу региона Минтимера Шаймиева, и в честь известных политдеятелей, в том числе Леонида Брежнева. Есть в списке кандидатов также Чингисхан и царица Сююмбике.

Кредиторы двух «лопнувших» банков Татарии вышли на митинг в прошедшие выходные. В публичном мероприятии приняли участие около 200 человек, хотя число кредиторов обоих банков превышает 20 тыс. человек. Они требовали у экс-главы «Татфондбанка» раскаяться — «Мусин, раскайся! Куда вывел деньги?», выражали недовольство тем, как ведётся следствие по делу ТФБ, и потребовали от главы Татарии Рустама Минниханова «изыскать средства для выкупа всех требований кредиторов банков-банкротов», а также «привлечь всех виновных в банкротстве к ответственности».

Скандальное дело по избиению четырёхлетнего мальчика воспитательницей детсада завершилось. Ее приговорили к одному году исправительных работ, запретили два года заниматься педагогической деятельностью и удержали 10% заработка. Женщина вины не признала, ей вменялось, что она била ребенка ладонью, связкой ключей и тапочкой, после чего «накрыла его лицо подушкой и удерживала в таком положении не менее пяти секунд», и в завершение издевательства — заперла малыша в темноте в служебном кабинете.

Конфликт интересов

Международная общественная организация «Трансперенси Интернешнл» нашла конфликт интересов в Госсовете Татарии и Казанской городской думе. Итоги своей работы они опубликовали в докладе «Небезынтересно: зачем бизнесу мандат», который довольно быстро разошелся по казанским СМИ.

«Депутаты комиссий Казанской городской думы занимаются бизнесом в тех же областях — строительстве, ЖКХ, природопользовании и энергетике, — что и регулируют», — сообщается на официальном сайте организации, которая уже не в первый раз делает такое исследование по российским регионам.

Всего конфликт интересов был найден в работе 25 депутатов Татарии, и по всем фактам представители организации обращались в прокуратуру. Например, было обращение по бывшему члену комиссии по градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству Казанской городской думы, ныне главе комитета ЖКХ Казани Дмитрию Анисимову, «который одновременно — учредитель ООО «Управляющая Компания Миллениум»».

"В составе комиссии и как глава комитета Анисимов мог принимать решения по вопросам капремонта домов, благоустройства придомовых территорий, размера оплаты услуг ЖКХ в Казани. Мы обратились по этому поводу в прокуратуру, которая не обнаружила у Анисимова признаков личной заинтересованности. К сожалению, то же касается и 25 депутатов Казани и Татарстана: во всех случаях прокуратура не обратила внимание на наши аргументы и не установила наличие признаков конфликта интересов», — отметили в организации «Трансперенси Интернешнл».

Hans Капитальный ремонт дома

По словам одного из авторов доклада, руководителя «Трансперенси Интернешнл — Россия» в Калининграде Игоря Сергеева, по Казани и Госсовету «ответы были абсолютно одинаковые, слово в слово, запятая в запятую — только фамилии заменены» и «очень странно, что 26 случаев были рассмотрены и одинаково квалифицированы».

На это в комментариях изданию «Реальное время» в пресс-службе мэрии Казани заявили, что по ситуации с Анисимовым — он был совладельцем УК «Миллениум» до 2 марта 2018 года, то есть «на момент вступления в должность председателя комитета ЖКХ 14 мая 2018 года им самим была исключена возможность конфликта интересов».

В комментариях изданию Игорь Сергеев отметил, что «если у тебя есть строительный бизнес и ты работаешь в думе на непостоянной основе, ты можешь его вести», «но если при этом ты занимаешь место в строительной комиссии, ты должен либо передать бизнес в доверительное управление, либо не входить в профильную комиссию, если ее решения соприкасаются с твоим карманом».

Напомним, по итогам декларационной кампании 2017 года чиновники региона допустили 980 нарушений, а в сфере противодействия коррупции надзорные ведомства выявили около 2,5 тыс. нарушений. Эти сведения Рустам Минниханов озвучил на майском заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции, уточнив, что «все это негативно влияет на имидж республики и доверие к власти».

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Человек-эпоха и его уход

12 октября 2018 года в Татарии официально объявили о смене директора Госжилфонда РТ, созданного в 1995 году указом первого главы республики Минтимера Шаймиева. В задачи фонда входила разработка инструментов расселения аварийного фонда, позднее к этим целям добавилась и социальная ипотека. 63-летний депутат Госсовета РТ Талгат Абдуллин, занимавший свой пост с 1997 года, отправлен в отставку «в связи с переходом на новое место работы». Его кресло занял теперь уже бывший председатель государственного комитета РТ по тарифам, работавший на этом месте с 2012 года Марат Зарипов.

46-летний Зарипов родился в Казани, окончил Казанскую сельскохозяйственную академию, работал в банке «Мета-Импекс», в департаменте по управлению целевыми фондами министерства финансов Татарии, в казначействе региона, а с 2000 по 2012 годы был главой управления Федерального казначейства по РТ.

Уход Абдуллина проходил на фоне двух скандалов. В одностороннем порядке Госжилфонд РТ расторг договор о социальной ипотеке с многодетной матерью, обвинив ее в невыплатах обязательных платежей.

«По мнению соципотечницы, ГЖФ решил разорвать договор из-за ее протестной активности. Она и ряд других участников программы социальной ипотеки открыто критиковали затягивание сроков сдачи домов в ЖК «Салават күпере», писали стопки писем в различные ведомства, проводили протестные акции», — пишет со ссылкой на саму жительницу Казани издание Idel.Реалии.

Цитата их видео «Талгат Абдуллин «Никто не говорит, что мы сменили генподрядчиков на «Салават Купере»» (Татар-информ) Талгат Абдуллин

Когда скандал получил республиканскую огласку, Рустам Минниханов поручил главе фонда, которым тогда еще был Талгат Абдуллин, разобраться в ситуации.

«Вчера Рустам Нургалиевич [Минниханов] дал жесткое поручение руководителю фонда, чтобы он разобрал всю эту ситуацию, сделал заявление для прессы и объяснил, с чем это связано. Безусловно, мы не поддерживаем такие решения», — подчеркнула голос Казанского кремля Лилия Галимова 11 октября на брифинге.

Второй скандал, затронувший Госжилфонд РТ, касается подрядчика одного из домов соципотечного микрорайона «Салават Купере». В отношении главы ООО «БарсЭлитСтрой+» Завдята Камалова было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Год назад он заключил договор подряда с фондом на сумму 406,4 млн рублей, которая и была перечислена компании, но подтвердить документально расходы в размере 101,9 млн рублей он не смог, хотя утверждает, что средства потрачены на строительство.

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Между тем сам Талгат Абдуллин в комментариях казанским СМИ говорит, что его не отправили в отставку, а он сам ушел, по собственному желанию. Это косвенно подтверждает и Лилия Галимова.

«Учитывая огромный опыт Талгата Абдуллина, ему будет предложена новая работа, о которой мы сообщим дополнительно», — сказала она на брифинге.

Есть данные, что Абдуллина пригласили в правительственную компанию — АО «Связьинвестнефтехим».

Обсуждая вопрос отставки Абдуллина, эксперты отмечают, что это был человек-эпоха, но он успел нажить себе много врагов.

«Рустам Минниханов, отправивший накануне в отставку первого исполнительного ди⁠ректора ГЖФ, не впервые увольняет Талгата Абдуллина. Размышляя о причинах и следствиях этого события, эксперты заметили, что в первый раз это произошло еще в 1997 году. Тогда первый президент РТ Минтимер Шаймиев уволил Абдуллина с поста предправления «Ак Барс Банка» с подачи Минниханова, который, будучи на посту министра финансов РТ, начал разбираться в вексельных схемах ключевого банка республики», — пишет портал «Бизнес-онлайн» и добавляет, что «глава ГЖФ нажил целую коалицию врагов — теперь ревизию его конюшен проведет верный финансист Рустама Минниханова».

Те, кто работал с Абдуллиным, в своих комментариях называют его человеком-эпохой и сожалеют об отставке.

«Я еще не разговаривал с Абдуллиным, для меня это полная неожиданность. Не знаю, что послужило причиной. Да, были у него в последние дни два неудачных действия: с Иннополисом и расторжения договоров с соципотечниками. Но это нормально, кто не работает, тот не ошибается. Я всегда говорил и говорю, что Абдуллин — гениальный человек, просто гений! Я с ним знаком лет 35—40, и где бы он ни работал, всегда мы у него учились. Он сделал с нуля ГЖФ, «Ак Барс Банк», в свое время Милли Меджлис. Жилищный фонд превратил в огромное предприятие. Не знаю, мне пока так сложно комментировать… Это такая утрата! Он не умер, конечно, и Абдуллин знает, чем будет заниматься, я уверен. Но у меня как будто что-то оборвалось внутри. Это же человек-эпоха!» — цитирует соратника экс-главы Госжилфонда РТ Якова Геллера издание «Реальное время».

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Египетский вояж Минниханова

На прошлой неделе Рустам Минниханов посетил с двухдневным рабочим визитом Египет. В аэропорту Каира его встретили министр промышленности и торговли Египта Амр Нассар и временный поверенный в делах России в Египте Светлана Зубова.

Помимо этого, у главы республики состоялась рабочая встреча с президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси. Она прошла в преддверии официального визита главы Египта в Россию.

«Арабская Республика Египет — давний и важный партнер Российской Федерации. Я знаю, в ближайшие дни вы намерены посетить нашу страну и у вас запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным. В этом году отмечается 75-летие установления дипломатических отношений между нашими странами и ваш визит станет важным историческим событием, который поднимет уровень наших отношений на новую ступень развития», — заявил Рустам Минниханов в своём приветственном слове, в котором также отметил, что целью визита делегации республики в Каир является «изучение новых возможностей экономического сотрудничества в рамках российско-египетских отношений».

President.tatarstan.ru Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с Президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси. 2018

Он также обратился к главе Египта с просьбой рассмотреть возможность проведения одного из заседаний группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» в Египте. Рустам Минниханов возглавляет группу по поручению Владимира Путина, в её составе 56 экспертов из 28 стран.

«Во всем мире признан ваш неоценимый вклад в защиту мирного общества и эффективное противостояние проявлениям экстремизма и терроризма. Благодаря вашей мудрой политике в Египте сегодня мир, стабильность и порядок. Уважаемый господин президент, в этой связи, прошу вс рассмотреть возможность проведения одного из заседаний группы в Каире», — обратился Минниханов к Абдель Фаттаху Ас-Сиси.

Также у главы Татарии состоялась встреча с премьер-министром Египта МустафойМадбули.

«Между Татарстаном и Египтом действуют соглашения о межвузовском сотрудничестве. Сегодня в наших образовательных учреждениях обучается большое количество студентов из арабских стран, в том числе из Египта обучаются 55 человек. Будем только рады увеличению их числа», — отметил Минниханов на встрече.

Просьба была озвучена очень своевременно: Болгарская исламская академия будет развивать сотрудничество с Университетом аль Азхар. Делегацию последнего власти Татарии пригласили в гости — и принять участие в торжествах Изге Болгар жыены, посвящённых празднованию принятия ислама Волжской Болгарией в 922 году.

Экономика недели

Главным событием недели в сфере экономики стали парламентские слушания по проекту республиканского бюджета на 2019 год. Депутаты Госсовета РТ, которые в первом чтении должны рассмотреть проект 18 октября, отметили, что проект «сбалансированный, социально-направленный и программно-ориентированный».

Открывая мероприятие, министр экономики РТ Фарид Абдулганеев отметил, что в 2018—2019 годах прогнозируется рост мировой экономики на уровне 103%, но в это же время эксперты прогнозируют рост рисков в мировой экономике, которые угрожают перспективам роста в условиях протекционистской политики.

В Татарии прогноз социально-экономического развития республики базируют на сценарии, где среднегодовая стоимость нефти марки «Urals» в 2019 году будет на уровне 63,4 доллара за баррель, а к 2024 году снизится до 53,5 доллара. В качестве базы для прогноза берётся курс доллара, который будет расти с 63,2 рублей в 2019 году до 68 рублей в 2024 году. По итогам 2018 года профильное ведомство прогнозирует объем валового регионального продукта на уровне 2 трлн 228,8 млрд рублей. По данным министра, в 2019—2024 годах рост экономики прогнозируется в диапазоне 102−103,6%, что превышает среднероссийскую динамику.

Добыча нефти

Фарид Абдулганеев также отметил, что «основной вклад в рост экономической активности будет обеспечен запланированным наращиванием объемов в обрабатывающих производствах, в частности вводом новых мощностей».

"Перспективным направлением также является создание сети агропромышленных парков, в том числе и в сельской местности. В этом году начато строительство «пилотного» проекта в Заинске», — добавил министр.

На сегодня министерство отмечает «снижение прибыли в обрабатывающих производствах, сельском хозяйстве, строительстве и торговле». По итогам текущего года объем прибыли оценивается на уровне 467,7 млрд рублей, в 2024 году прогнозируется умеренный рост — до 510,9 млрд рублей в 2024 году. Ставку власти Татарии делают на реализацию инвестиционных проектов крупных предприятий, новых резидентов ОЭЗ и ТОСЭР. При этом ключевой задачей современной экономики Фарид Абдулганиев видит обеспечение развития малого и среднего бизнеса. По прогнозу, оборот малых и средних предприятий увеличится в 1,2 раза к уровню 2018 года — до 1,5 трлн рублей.

«Потенциал для реального роста в сфере малого и среднего предпринимательства имеется», — сказал министр.

К вопросу поддержки малого и среднего бизнеса в регионе решили подойти с особой внимательностью, для чего даже пересмотрели свою позицию по обнуления налогов для начинающих бизнесменов.

«Власти Татарстана, ранее отметавшие предложения ввести для бизнеса налоговые каникулы, кардинально пересмотрели свою позицию», — пишет газета «Коммерсантъ».

Министр экономики Фарид Абдулганиев на слушаниях сообщил, что идея обнулить налоги для начинающих предпринимателей уже обсуждалась с главой региона и нашла поддержку.

«Поводом стала активная миграция бизнеса из региона. О сроках ввода каникул и их условиях пока не сообщается. Более того, этот режим не учтен в проекте бюджета республики на 2019 год. В предпринимательском сообществе надеются на реализацию инициатив правительства, напоминая, что «лучше поздно, чем никогда», — пишет издание.

Также на прошлой неделе в Казани прошла коммуникационная сессия о целях и принципах денежно-кредитной политики ЦБ РФ. В ней принял участие замдиректора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Липин. В частности на мероприятии обсудили сентябрьское решение Банка России по ключевой ставке, которая вперыые за долгое время была поднята, а также обсудили роль немонетарных факторов инфляции и важность скоординированных действий органов власти по уменьшению их влияния, а также иные вопросы денежно-кредитной политики ЦБ РФ.

«Низкая инфляция — необходимое условие для достижения экономического роста и повышения уровня жизни граждан. Стабильно низкая инфляция препятствует обесценению зарплаты и сбережений, позволяет постепенно снижать ставки в экономике. На этом фоне растет кредитование, в т. ч. долгосрочное. Предприятия вкладываются в развитие и технологии, благодаря чему растет экономика и доходы граждан», — отметил первым заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

Интересному инвестиционному проекту дали старт в регионе на прошлой неделе. Была запущена первая очередь рыбоводческого комплекса «Биосфера-Фиш» и дан старт строительства второй очереди. Рустам Минниханов на церемонии открытия отметил, что проект позволит исключить стерлядь из Красной книги.

«Наша мечта приближается к реальности. Мы — регион, который имеет богатые водные пространства, но, к сожалению, в части разведения рыбы пока слабоваты, хотя по ее потреблению — молодцы. И вот хороший сигнал — комплекс по производству миллиона мальков стерляди. Проект позволит исключить ее из Красной книги. Понятно, что стерляди становится все меньше, если мы не будем заниматься ее разведением», — сказал Минниханов.

Проект комплекса позволит производить 5 млн мальков стерляди в год для воспроизводства рыбных запасов вод Волго-Вятского региона, а также 1 млн мальков форели для посадочного материала и 50 тонн товарной рыбы осетровых в год. Объем инвестиций составит около 625 млн рублей.

Еще одно важное событие в сфере экономики региона — это возможное повышение цен на проезд в общественном транспорте. Госкомитет по тарифам Татарии сообщил, что в ведомство поступил запрос на анализ деятельности перевозчиков, по итогам которого оно должно определить необходимость повышения тарифов. Перевозчики настаивают на росте платы с 25 до 33 рублей

«Речь пока идет только об оценке и анализе деятельности перевозчиков для выявления необходимости пересмотра существующих тарифов. Сами перевозчики предлагают пересмотреть тариф до 33 рублей за наличный расчет», — цитирует пресс-службу ведомства издание «Татар-информ».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Общественный транспорт переполнен

Напомним, тариф на проезд в Казани последний раз повышали в марте 2016 года, тогда рост был с 20 до 25 рублей.

Но не только при обсуждении платы за проезд на прошлой неделе поднимался вопрос ценообразования. Республиканские власти пообещали сдерживать рост цен на хлеб, несмотря на падение урожая зерна в регионе на четверть. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия республики Марата Ахметова, в случае объективной необходимости правительство региона готово предоставить субсидии мукомолам и пекарями на социальный хлеб.

«Между тем в регионе хлеб уже подорожал. Например, цена «дарницкого» за июль — сентябрь увеличилась на 1,7%», — пишет газета «Коммерсантъ».

А вот в сфере молочного производства, наоборот, приятные новости.

Напомним, более полугода в регионе наблюдался спад закупочных цен на молоко, что было вызвано массовым завозом дешевого сухого молока из Белоруссии. Вопросом даже пришлось заняться региональным властям. Глава Татарии Рустам Минниханов на форуме в Сочи в феврале 2018 года обратился к Дмитрию Медведеву с просьбой ограничить «запуск сухого молока», так как оно бьет по сельхозпроизводителям. Закупочные цены снизились в среднем на 3 рубля 16 копеек с литра — при средней стоимости 18,66 рубля за литр.

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По данным Марата Ахметова, озвученным 9 октября 2018 года на брифинге, «в последнее время несколько увеличивается спрос на сырое молоко, средние закупочные цены на него повышаются».

"По животноводству выдержали свои показатели небольшого роста. Хотя ситуация на рынке по молоку складывалась достаточно депрессивная. Для Татарстана производство 1 млн 850 тыс. тонн молока очень чувствительно. Наши соседи — Самара, Ульяновск, Марий Эл, Чувашия — даже не почувствовали, а когда у нас производство товарного молока в сутки 4 тыс. т — это очень чувствительно», — отметил Ахметов и добавил, что от продажи молока за девять месяцев республика получила почти на 3,5 млрд рублей выручки меньше, чем в 2017 году и по-прежнему «закупочные цены на молоко к прошлому году на 2 рубля 30 копеек в среднем по республике ниже» и работа идет на пределе себестоимости молока.

За язык в суд

Верховный суд РФ рассмотрел административный иск директора школы «СолНЦе» Павла Шмакова, в котором он требовал частично признать недействующими федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) начального, основного и среднего образования, так как в них нет указания на предметную область «Государственные языки республик РФ», а также обязать ответчиков принять новые варианты ФГОС, включив в них предметную область. Ответчиками выступали Министерство просвещения, Миннауки и Минюст России. Судья отклонил требование, но Шмаков намерен обжаловать вердикт.

Представитель генпрокуратуры РФ выступила против требований иска, так как «нет правовых оснований для удовлетворения заявленных требований».

"Федеральным законом «Об образовании» подразумевается возможность вводить преподавание и изучение государственных языков РФ, но не обязанность», — цитирует сотрудника прокуратуры издание «Бизнес-онлайн».

Надпись на двух государственных языках РТ в Казанском метрополитене

Напомним, вопрос преподавания татарского языка особо остро начали обсуждать осенью 2017 года, когда после поручений президента РФ была проведена массовая прокурорская проверка школ республики, в том числе на предмет добровольности преподавания и изучения родных языков. Тогда по результатам проверки было выявлено множество нарушений, но у родителей в итоге появилась возможность выбирать в качестве родного любой язык, а не только татарский. Свыше 115 тыс. родителей выбрали для своих детей родным языком русский.

В ноябре 2017 года прокурор Татарии Илдус Нафиков на заседании Госсовета РТ поставил точку в споре добровольности изучения татарского языка в школах региона — «Министерство образования и науки Российской Федерации разработало вариант учебного плана, где конкретизирована возможность изучения государственных языков республик добровольно, на основе письменного согласия родителей, в пределах двух часов в неделю».

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В августе 2018 года президентом РФ был подписан закон о родных языках, в котором закреплено правило «свободного выбора языка образования» для ребенка после соответствующего заявления его родителей.

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Напомним, ранее Павел Шмаков был привлечен к административной ответственности и оштрафован на 10 тыс. рублей за отказ исключить татарский язык из обязательной программы школы. После этого он и обратился с иском, касающимся ФГОС.

«Чрезвычайно важно, чтобы у родителей, детей и директоров не было неопределенности, не возникало почвы для конфликтов. Идут межнациональные конфликты. Меня в первую очередь беспокоит не правовая ситуация, не политическая ситуация, а конфликты среди людей», — цитирует выступление Шмакова в суде издание.

Примечательно, что власти республики через замруководителя пресс-службы главы региона Лилию Галимову заявили, что дело Шмакова — это его частная инициатива и они не хотели бы, чтобы это было как-то связано с их деятельностью.

Воздушный нейминг: новое имя для аэропорта Казани

В рамках проекта «Великие имена» с 11 октября в Татарии стартвал сбор предложений по наименованию аэропорта Казани и Бегишево.

«Аэропорт Набережных Челнов предлагают назвать в честь генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева (чье имя в свое время носил автоград), первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, летчика Александра Епанешникова, поэта Мусы Джалиля и даже Ивана Шишкина», — пишет издани еchelny-biz.

Гендиректор аэропорта Бегишево Сергей Романцов, на вопрос о возможных кандидатах отметил, что, на его взгляд, «достойных кандидатов много».

"К примеру, Дмитрий Иванович Менделеев — выдающийся русский учёный, в честь которого был назван город Менделеевск. Иван Иванович Шишкин — всемирно известный художник — родился, вырос и писал в Елабуге. Ну, а если сузить выбор до персоналий, связанных с авиацией, то на ум приходит имя выдающегося авиаконструктора Андрея Николаевича Туполева, чей вклад в развитие авиационной отрасли просто бесценен», — добавил он.

Clever Life Терминал 1А международного аэропорта «Казань»

Помимо этого, предлагается назвать аэропорты Татарии именем известной царицы Сююмбике, Чингисхана.

Депутат Госдумы РФ Александр Сидякин в комментариях изданию «Бизнес-онлайн» отметил, что не стал бы «называть аэропорт каким-то именем, а переименовал бы его для многих приезжих в загадочное слово «Алга»».

"Тогда можно было бы объяснять каждому приезжему, что «алга» в переводе с татарского — это «вперед». Татарстан всегда нацелен на движение, на достижение амбициозных целей, на стремление быть лидером. Это бы и республику в целом олицетворяло. Это бы было хорошим штрихом к нашей аутентичности, к культуре. Плюс ко всему это слово краткое, хорошо пишется и на латинице. Мне кажется, оно бы привлекало этим и откладывалось бы в головах гостей», — добавил он.

Напомним, многие предложения не пройдут отборочный этап, так как по условиям конкурса, имена политиков и государственных деятелей современности (за последние 100 лет) рассматривать не будут. Помимо этого, выбирая из предложенных кандидатов будут брать в расчёт и историческая связь с республикой.

Всего в проекте участвуют 45 международных аэропортов России.

В Татарии заявки принимались до 14 октября 2018 года, а итоги объявят 5 декабря.

Митинг вкладчиков

12 октября 2018 года в Казани прошёл митинг кредиторов, обанкроченных весной 2017 года «Татфондбанка» и «Интехбанка», на который пригласили главу Татарии Рустама Минниханова, главу Центробанка Эльвиру Набиуллину и еще нескольких чиновников республики. Приглашение осталось без ответа, но по итогам публичного мероприятия участники, которых собралось около 200 человек, приняли обращение к главе республики.

«Собравшиеся в заключение решили обратиться к президенту Татарстана Рустама Минниханову с требованием изыскать средства для выкупа всех требований кредиторов банков-банкротов и привлечь всех виновных в банкротстве к ответственности. Они также предложили рассмотреть возможность запуска программы для физлиц о выделении кредита в 3 млн рублей под 5% годовых на 5 лет. Такая программа уже действует для юридических лиц-пострадавших в ТФБ и Интехе», — пишет издание Idel.Реалии.

Владимир Маковский. Крах банка. 1881

Среди требований, который были на плакатах участников, — «Мусин, раскайся! Куда вывел деньги?», «В. В. Путин, помогите кредиторам первой очереди», «Крупнейшие компании, верните деньги, которые вы выводили из банков».

Проведение митинга участники обосновали тем, что конкурсная масса пополняется очень медленно.

«Виной тому — последние решения судов, которые встают на сторону крупных региональных компаний — ГЖФ, ПСО «Казань», «Нэфиса», в результате чего они не возвращают средства в конкурсную массу. Мы посещаем все судебные заседания, на которых видим схемы вывода денег, залогового имущества, всех поручителей по договорам… Во главе этих компаний стоят депутаты, известные предприниматели, и они уходят от ответственности», — цитирует лидера актива кредиторов Елену Косоурову издание РБК.

Она уточнила, что кредиторы из-за этих судебных решений не досчитались 35 млрд рублей.

«На фоне таких судебных решений, которые мы воспринимаем, как плевок в лицо, больше мы уже не получим», — добавила Косоурова.

Помимо этого, вкладчиков не устраивает как ведётся следствие.

Напомним, в целом у обоих банков насчитывается на сегодня более 20 тыс. кредиторов. Помимо формирования конкурсной массы в рамках процедуры банкротства идёт расследование уголовных дел, связанных с событиями, предшествующими отзыву лицензии и банкротству. По ряду эпизодов подозреваемым проходит бывший глава ТФБ Роберт Мусин.

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За избиение ребенка — год исправительных работ

Завершились судебные слушания по делу бывшей воспитательницы детского сада № 283 в Казани, которую обвиняли в избиении четырёхлетнего мальчика. В деле из трёх изначально вменяемых статей уголовного кодекса РФ к приговору осталась лишь одна — «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации». Обвинения по статьям «Угроза убийством» и «Незаконное лишение свободы несовершеннолетнего» в отношении 42-летней женщины были сняты. В итоге ее приговорили к одному году исправительных работ, на два года запретили педагогическую деятельность и удержали 10% заработка.

Насилие над детьми

Напомним, ЧП случилось 24 ноября 2017 года, когда воспитатель уложила воспитанников старшей группы в спальную комнату на «тихий час».

«Однако один из детей — 4-летний мальчик не спал и мешал спать другим детям. За это воспитательница стала бить его по ягодицам и ногам рукой, затем связкой ключей и тапкой. Но женщине этого показалось мало, она накрыла его лицо подушкой и удерживала в таком положении не менее 5 секунд. После этого за руки и ноги вытащила из спальной и, выключив свет, заперла в своем служебном кабинете», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по РТ.

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