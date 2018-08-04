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Путин подписал закон «Об изучении родных языков»

Политика

Согласно законопроекту, федеральные государственные образовательные стандарты теперь должны предоставлять гражданам возможность обучения на родном языке

Москва, 4 августа 2018, 08:12 — REGNUM  Закон об изучении родных языков подписан президентом России Владимиром Путиным. Данный документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно законопроекту, федеральные государственные образовательные стандарты теперь должны предоставлять гражданам возможность обучения на родном языке из числа языков народов проживающих на территории Российской Федерации.

Также в законопроекте закреплено правило «свободного выбора языка образования» для ребенка после соответствующего заявления его родителей. Это касается как обучения в школе, так и в детском саду.

Кроме этого, законопроектом устанавливается право свободного изучения родного языка, включая русский и государственных языков национальных республик Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что данный законопроект был одобрен Госдумой и Советом Федераций.

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