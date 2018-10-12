Минниханов уволил главу Госжилфонда Татарии

Казань, , 22:24 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов отправил в отставку главу Госжилфонда республики Талгата Абдуллина. Его место займет руководитель Госкомитета по тарифам Марат Зарипов.

«Учитывая огромный опыт Талгата Абдуллина, ему будет предложена новая работа, о которой мы сообщим дополнительно», — цитирует представителя казанского Кремля Лилию Галимову «Татар-информ».

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По словам Абдуллина, он ушел по собственному желанию, сообщает «Реальное время».

"Меня не сняли, я сам заявление подал, по собственному желанию, сегодня. У всего есть начало, у всего есть конец, сколько можно?» — прокомментировал уход с поста Абдуллин. Чем он будет заниматься в дальнейшем, чиновник не уточнил.

Абдуллин возглавлял Госжилфонд при президенте Татарии с 1997 года. Учреждение курирует реализацию социальных программ, связанных со строительством жилья. В частности, программу социальной ипотеки, программу расселения из аварийного жилищного фонда, программу строительства арендного жилья.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2014—2015 годах обанкроченный «Татфондбанк» выдал пять кредитов под 15% на общую сумму 600 млн рублей ООО «Автопаркинг». Компания создана в декабре 2011 года, но с декабря 2017 года находится в стадии ликвидации. Правительственный фонд выступил по кредитам ООО «Автопаркинг» третьей стороной, чьим имуществом обеспечивались обязательства по кредитным договорам. Договор об ипотеке между банком и фондом был заключен 6 мая 2018 года. Предметом залога выступил участок площадью 49 192 кв. м в Приволжском районе Казани. По данным публичной кадастровой карты, его стоимость составляет 258,288 млн рублей, разрешенное использование — для иных видов использования, характерных для населенных пунктов, а по документу — парки, скверы, набережные.

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За десять дней до ввода в банке временной администрации соглашение об ипотеке было расторгнуто, а кредиты остались без обеспечения. Это соглашение позднее конкурсный управляющий банка признал недействительным через суд, участок снова стал залогом, а так как сам заемщик к этому моменту погасить долги не смог, то банк обратился в суд с требованием к поручителю — о взыскании задолженности в размере 735,249 млн рублей и обращении взыскания на заложенный участок.

Теперь Госжилфонд обязан погасить перед обанкроченным «Татфондбанком» чужие долги, отдав свыше 735 млн рублей и участок в Казани площадью почти 5 га.

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