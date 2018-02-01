21 «уголовный» эпизод и 18,4 тыс. пострадавших: дело банкира из Казани

Казань, , 06:45 — REGNUM Предварительное расследование уголовных дел, возбуждённых в отношении экс-председателя правления обанкроченного «Татфондбанка» Роберта Мусина, продлено до 16 февраля 2018 года. Два уголовных дела, включающие 21 эпизод, связанные с хищением средств из банка под видом кредитов юрлицам и мены ценных бумаг, объединены в одно производство, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Кроме хищения, экс-банкира обвиняют в том, что он злоупотреблял полномочиями. Это выразилось в замещении прав требования по кредитам на банковские облигации, расторжении залоговых договоров по кредитам. «Татфондбанк» в этих делах, возбуждённых по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») — четыре эпизода и ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями») — 17 эпизодов, признан потерпевшим.

Эпизоды были выявлены в течение 2017 года по заявлениям ЦБ РФ и конкурсного управляющего ТФБ.

Одновременно с этим проведено расследование дел по хищению средств из дополнительного офиса банка в Высокогорском районе. Обвинения предъявлены трём сотрудникам, дело ведёт районный отдел полиции.

Также в середине июля 2017 год были возбуждены уголовные дела по фактам хищения средств под видом выдачи кредитов, покупки ценных бумаг, прав требования по кредитам, а также вероятного преднамеренного банкротства ТФБ. Одновременно с этим проводится дальнейшая проверка обстоятельств банкротства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, банкир Мусин, несмотря на огромное количество предъявленных эпизодов, по четырём из которых ущерб — 24,5 млрд рублей, по ходатайству следствия 24 января 2018 года был отправлен под домашний арест. Ранее он ожидал вердикта суда в СИЗО. Свой шаг, который прокуратура РТ намерена обжаловать, следователь объяснил состоянием здоровья экс-банкира и его активным сотрудничеством.

Кроме того, в конце января 2018 года было прекращено уголовное преследование бывшего первого зампредседателя ТФБ Рамиля Насырова. Следствие объяснило это деятельным раскаянием.

Напомним, «Татфондбанк» на момент отзыва лицензии в марте 2017 года на 40% принадлежал республике. Банкротом крупнейший региональный банк признали в апреле прошлого года. На конец декабря 2017 года в реестр ТФБ включены более 17,7 тыс. кредиторов с общей суммой требований более 146,73 млрд рублей. Вне реестра заявлены требования ещё 715 кредиторами. Сумма их претензий — более 8,2 млрд рублей. Таким образом, у банка более 18,4 тыс. кредиторов с суммой требований свыше 154,94 млрд рублей.