Слабеющий рубль и дорожающая нефть по-прежнему являются основными причинами, по которым нефтяники предпочитают экспорт насыщению внутреннего топливного рынка. Напряжённости ситуации придали плановые ремонты НПЗ и сокращение объемов производства нефтепродуктов. В итоге цена тонны топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже вернулась к взрывным майским показателям.

Иван Шилов ИА REGNUM Заправка бензином

В условиях образовавшегося дефицита и растущих оптовых цен некоторые независимые компании, чтобы не разориться, были вынуждены нарушить июньское обещание о заморозке цен на АЗС. Особенно наглядно это было видно в Санкт-Петербурге, где стоимость солярки на этой неделе превысила 50 рублей за литр. И это несмотря на недавние заявления регуляторов об отсутствии оснований для роста цен и даже заявление о намерении оштрафовать главу Российского топливного союза Евгения Аркушу, ранее предупреждавшего о предстоящем росте цен на бензин.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Цены на бензин

Читайте также: Цена дизтоплива на некоторых заправках Санкт-Петербурга превысила 50 рублей

Напомним: о том, что бензиновый ажиотаж обострится уже осенью, говорил ранее и президент Независимого топливного союза Павел Баженов:

«Считаю, что осенью, несмотря на усилия властей, стоимость АИ-95 пробьет 50 рублей за литр. Необходимо действовать и принимать меры по системной реформе топливного рынка, так как другого выхода нет. Чем дольше регуляторы будут оттягивать принципиальное решение по либерализации цен и снижению акцизов на бензин и дизельное топливо для выравнивания условий как для экспортной альтернативы, так и для внутреннего рынка, тем тяжелее будет «откат» в виде взрывного неконтролируемого роста цен».

Однако же, как и в 2017 году, когда стоимость бензина начала свой рост, мнение экспертов государевы люди предпочли не заметить.

Отрасль с «золотыми яйцами»

В ситуацию вновь был вынужден вмешаться президент Владимир Путин. В ходе недавней встречи с работниками сельхозпредприятия «Рассвет» в Ставропольском крае он пообещал продолжить сдерживать цены на моторное топливо в стране и призвал нефтяные компании не использовать благоприятную мировую конъюнктуру «по полной программе» во вред внутреннему рынку.

По мнению главы государства, ситуация, когда работающие в России нефтяные компании пытаются «заработать все что можно», ссылаясь на необходимость «по полной программе» использовать мировую конъюнктуру, «не совсем справедливая».

«Мы, конечно, поддерживали и будем поддерживать отрасль, которая нам несет золотые яйца, я имею в виду нефтяников, но все-таки они не должны злоупотреблять тем положением, которое они имеют», — сказал Путин.

Цистерны с нефтью

Тем временем, по свидетельствам местных жителей, в ряде регионов РФ уже наблюдаются очереди за бензином на АЗС, принадлежащих вертикально интегрированным нефтяным компаниям (ВНИКам). Что вполне понятно: сейчас только ВНИКИ могут позволить себе держать более низкие цены, чем независимые.

Разориловка

Напомним, цены на бензин в России взлетели летом 2018 года из-за рухнувшего рубля и значительно возросших мировых цен на нефть. При средней цене почти $70 за восемь месяцев 2018 года нефтяники заработали примерно $80 млрд. Выпадающие доходы от сдерживания цен на АЗС, действующего в обмен на снижение топливных акцизов, ВНИКи компенсируют за счет оптовых цен и экспорта, но у независимых компаний (а это 60 процентов рынка) выбора не осталось: либо разоряться, либо поднимать цену на АЗС.

По оценке вице-президента Российского топливного союза Юрия Матвейко, розничные цены на топливо уже подняли некоторые частные АЗС в Санкт-Петербурге, Алтайском крае, Новосибирске и в Москве. Не исключено, что в ближайшее время этот рост продолжится.

Читайте также: На АЗС Читы вздорожал бензин

По оценке Независимого топливного союза, убытки владельцев независимых АЗС и АЗС крупных нефтяных компаний составили по меньшей мере 12 млрд руб. — и только за май. В начале октября президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша в письме, направленном в адрес вице-премьера Дмитрия Козака, указал, что крупные нефтекомпании не выполняют поручение об увеличении продаж на внутреннем рынке на 3%, биржевые цены на нефтепродукты опять начали расти. Также глава РТС отметил, что, если не отменить заморозку цен на топливо, частные АЗС будут вынуждены торговать в убыток.

Читайте также: РТС попросил правительство России разморозить цены на АЗС

Но правительство вновь не проявило особой расторопности. Всё, что мы увидели, — это поручение премьер-министра Дмитрия МедведеваМинэнерго и Федеральной антимонопольной службе совместно с крупнейшими нефтяными компаниями разработать план поставок нефтепродуктов на внутренний рынок страны на период с 2018 по 2019 год. А где штрафы? Наказания за неисполнения обязательств?

Rosneft.ru Бензовоз «Роснефть»

Читайте также: Медведев поручил разработать план поставок топлива на внутренний рынок РФ

Что будет дальше

Если Россия «не включит» механизм по сокращению экспорта нефти, то внутренний рынок нефтепродуктов и в дальнейшем будет зависеть от колебаний курса национальной валюты и мировой нефти. Слабо верится в так называемый налоговый маневр в нефтяной отрасли.

Напомним, с 1 января 2019 года акцизы на бензин и дизельное топливо в РФ поднимутся на 3,7 тысячи и 2,7 тысячи рублей за тонну соответственно, и министр экономического развития РФ Максим Орешкин недавно признал, что это неизбежно подстегнет рост цен на топливо.

Влиять на ценовую политику АЗС будет и рост НДС — со следующего года налог вырастет на 2%, что также не может не сказаться на розничных ценах. Но Дмитрий Козак почему-то уверен, что решить вопрос позволит «справедливое распределение недополученных доходов между нефтяными компаниями и государственным бюджетом».

«С учетом сверхдоходов бюджета от роста цен на нефть нам удастся удержать розничные цены на внутреннем рынке в пределах инфляции», — подчеркнул чиновник в интервью телеканалу «Россия 24».

Hdgallery.ru Доход

Также правительство, несмотря на возражения Минфина, намерено поддержать нефтяников рублём, причём уже в этом году. Речь идёт о так называемой демпфирующей надбавке, которая позволит нефтяным компаниям получить из бюджета около половины дополнительной выручки, которую они могли бы заработать, экспортируя бензин, а не поставляя его на внутренний топливный рынок по более низким ценам.

Читайте также: Барское плечо и набивание карманов: что происходит с ценами на бензин

«Не совсем понятно, как этот демпфер будет работать, пока то, что говорит премьер, и то, что делают наши нефтяные компании, — это две разнонаправленные вещи», — отметил Юрий Матвейко в интервью «Газете.Ру».

Эксперты, которых цитирует «Фонтанка.ру», говорят, что объективные факторы для дальнейшего повышения цен на бензин назрели давно: помимо роста акцизов, в ближайшее время произойдет переход на зимнее дизельное топливо, которое оптом дороже на 15%. Таким образом, цена может подняться еще минимум на 4 рубля уже к февралю 2019 года.

В целом, по данным Росстата, с декабря 2017 года стоимость бензина в стране выросла на 9%, дизельного топлива — на 10,3%. А с 1 по 7 октября увеличение цен на автомобильный бензин отмечалось в 33 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего цены на него выросли в Иркутске — на 2,2%, Кызыле — на 1,3%, Чите — на 0,9%.