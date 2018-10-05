Медведев поручил разработать план поставок топлива на внутренний рынок РФ

Москва, , 14:01 — REGNUM Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ до 10 октября должны разработать план поставок нефтепродуктов на внутренний рынок страны на период с 2018 по 2019 год. Об этом свидетельствуют документы, подписанные премьер-министром Дмитрием Медведевым и опубликованные на сайте правительства РФ.

Отмечается, что разработка плана ведомствами должна быть произведена совместно с крупнейшими нефтяными компаниями страны, причем запланированные объемы поставок топлива на внутренний рынок должны быть «не менее объемов реализации указанной продукции в соответствующий период 2017 года».

Как сообщало ИА REGNUM, Российский топливный союз направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо, в котором попросил отменить заморозку цен на автозаправочных станциях (АЗС). По словам главы организации Евгения Аркуши, в результате того, что крупные нефтекомпании не выполняют поручение об увеличении продаж на внутреннем рынке на 3%, биржевые цены на нефтепродукты опять начали расти.

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