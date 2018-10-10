На АЗС Читы вздорожал бензин

Чита, , 10:27 — REGNUM Как и предупреждали некоторые аналитики и участники топливного рынка, предпринятых российским правительством мер по сдерживанию цен на бензин оказалось недостаточно, и с начала октября 2018 года на АЗС вновь начали ощутимо дорожать бензин и дизельное топливо. Очередное свидетельство тому — информацияЗабайкалкрайстата, известившего, что повышение цен на бензин автомобильный марки АИ-92 составило 1,0%, на бензин марок АИ-95 и АИ-98 — 0,8%. Дизельное топливо подорожало на 0,9%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цены на АЗС стали отпускать и в других регионах. К примеру, 8 октября неформальную договоренность с правительством о заморозке цен на дизель нарушила «Петербургская топливная компания», подняв за сутки цену дизтоплива сразу на 8 процентов. В результате стоимость литра так необходимого для окончания посевной кампании нефтепродукта превысила 50 рублей.

Динамика потребительских цен на бензин и дизельное топливо в Чите с 1 по 8 октября 2018 года: (в рублях за литр) 17 сентября 24 сентября 1 октября 8 октября Бензин автомобильный марки АИ-92 43,23 43,23 43,27 43,68 Бензин автомобильный марки АИ-95 4 4 , 98 4 4 , 97 4 4 , 97 45,34 Бензин автомобильный марки АИ-98 47 , 68 47 , 72 47 , 72 48 , 12 Дизельное топливо 49 , 20 49 , 24 49 , 24 49 , 70

Причиной такого непослушания стали рекордно подскочившие на бирже оптовые цены. На рынке сложилась отрицательная маржинальность при продаже дизельного топлива, и заправки, которые продолжают торговать по прежним ценам, начинают работать в убыток.

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