Среда, 10 Октября 2018 года
11:25:54 МСК

На АЗС Читы вздорожал бензин

Экономика

С начала октября 2018 года в столице Забайкальского края больше всего увеличилась цена АИ-92

На АЗС Читы вздорожал бензин
Горбаруков Александр © ИА REGNUM
Цены на бензин

Чита, 10 октября 2018, 10:27 — REGNUM  Как и предупреждали некоторые аналитики и участники топливного рынка, предпринятых российским правительством мер по сдерживанию цен на бензин оказалось недостаточно, и с начала октября 2018 года на АЗС вновь начали ощутимо дорожать бензин и дизельное топливо. Очередное свидетельство тому — информацияЗабайкалкрайстата, известившего, что повышение цен на бензин автомобильный марки АИ-92 составило 1,0%, на бензин марок АИ-95 и АИ-98 — 0,8%. Дизельное топливо подорожало на 0,9%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цены на АЗС стали отпускать и в других регионах. К примеру, 8 октября неформальную договоренность с правительством о заморозке цен на дизель нарушила «Петербургская топливная компания», подняв за сутки цену дизтоплива сразу на 8 процентов. В результате стоимость литра так необходимого для окончания посевной кампании нефтепродукта превысила 50 рублей.

Динамика потребительских цен на бензин и дизельное топливо в Чите с 1 по 8 октября 2018 года:

(в рублях за литр)

17

сентября

24

сентября

1

октября

8

октября

Бензин автомобильный марки АИ-92
43,23
43,23
43,27
43,68
Бензин автомобильный марки АИ-9544,9844,9744,9745,34
Бензин автомобильный марки АИ-9847, 6847, 7247, 7248, 12
Дизельное топливо49, 2049, 2449, 2449, 70

Причиной такого непослушания стали рекордно подскочившие на бирже оптовые цены. На рынке сложилась отрицательная маржинальность при продаже дизельного топлива, и заправки, которые продолжают торговать по прежним ценам, начинают работать в убыток.

Читайте ранее в этом сюжете: Цена дизтоплива на некоторых заправках Санкт-Петербурга превысила 50 рублей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Бензиновый ажиотаж
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить