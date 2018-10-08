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Цена дизтопива на некоторых заправках Санкт-Петербурга превысила 50 рублей

Экономика

Дефицит топлива, сложившийся на внутреннем раннем топливном рынке, как никогда обострился из-за сезонных ремонтов НПЗ экспортных аппетитов нефтяников

Цена дизтопива на некоторых заправках Санкт-Петербурга превысила 50 рублей
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
АЗС

Санкт-Петербург, 8 октября 2018, 11:07 — REGNUM  Ситуация на внутреннем рынке моторного топлива далека от стабилизации. Яркий пример тому — в конце прошлой недели стоимость дизельного топлива на одной из АЗС в Санкт-Петербурге превысила 50 рублей за литр, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По оценке вице-президента Российского топливного Союза Юрия Матвейко, дефицит топлива, сложившийся на внутреннем раннем топливном рынке сейчас как никогда обострился.

«За прошедшую неделю цена моторного топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже поднималась трижды. Причины всё те-же: экспорт для нефтяников более привлекателен, нежели насыщение внутреннего рынка. Также напряжённость с топливом создали сезонные ремонты НПЗ.

На заправках, принадлежащих вертикально интегрированным нефтяным компаниям, цена дизтоплива и бензина меньше потому, что им проще сдержать обещание о заморозке розничных цен, данное правительству в обмен на снижение топливных акцизов. Ведь выпадающие в рознице доходы они компенсируют на опте и экспорте нефтепродуктов. Но у независимых АЗС не осталось выбора: они вынуждены поднять цену, чтобы окончательно не разориться», — пояснил Юрий Матвейко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, цены на бензин взлетели летом 2018 года из-за рухнувшего рубля и значительно возросших цен мировой нефти. При средней цене почти в $70, за восемь месяцев 2018 года нефтяники заработали примерно на $80 млрд.

Дорогая нефть позволяет решать правительству две задачи — сводить с профицитом федеральный бюджет и пополнять резервы, но при этом страдают обычные потребители и аграрии, для которых литр дизтоплива в посевную и уборочную кампании стал поистине «золотым».

Читайте ранее в этом сюжете: Бензин по 100 рублей? Что происходит на рынке нефтепродуктов

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Бензиновый ажиотаж
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