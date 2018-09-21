Барское плечо и набивание карманов: что происходит с ценами на бензин

Светлана Шаповалова, , 13:19 — REGNUM

Участники нефтяного рынка, автомобилисты и аграрии, которые в разгар уборочной и посевной кампаний вынуждены покупать ГСМ по грабительским ценам, так и не дождались адекватных мер по стабилизации цен на моторное топливо.

Стопроцентный рост

В условиях ослабления рубля, которое спровоцировали антироссийские санкции и растущая цена мировой нефти, вертикально интегрированным нефтяным компаниям (ВНИКам) по-прежнему невыгодно продавать нефтепродукты в России. В то время как объем их производства, судя по последним данным Росстата, падает уже вторую неделю.

Объемы выпуска нефтепродуктов С 10 по 16 сентября 2018 г. Август 2018 г. Справочно 2017 г. Бензин автомобильный тысяч тонн 699,2 3426,9 38 027 96,2 95,3 97,8 95,1 Топливо дизельное тысяч тонн 1472,4 6581,6 76 823 99,6 95,6 95,9 100,9

Эти факторы уже создали ощутимую напряжённость на Санкт-Петербургской сырьевой бирже: оптовая цена моторного топлива вновь существенно выросла (c июня 2018 года — более чем на 12%).

О том, что государству не удалось удержать розничные цены, даже несмотря на имеющиеся договорённости с руководителями крупнейших нефтяных компаний об их заморозке, можно понять даже по общему мониторингу цен, осуществлённому Росстатом.

Динамика потребительских цен на бензин автомобильный и дизельное топливо (по данным еженедельного мониторинга цен, осуществляемого в одной тысяче АЗС, расположенных в центрах субъектов Российской Федерации) в процентах 3 сентября 10 сентября 17 сентября 17 сентября 2018 г. к концу к предыдущей дате регистрации августа 2018 г. декабря 2017 г. Бензин автомобильный 100,0 100,0 100,0 100,0 108,8 в том числе: марки АИ-92 100,0 100,0 100,0 100,0 109,1 марки АИ-95 100,0 100,0 100,0 100,0 108,9 марки АИ-98 100,0 100,0 100,0 100,1 107,4 Дизельное топливо 100,0 100,1 100,1 100,1 109,9

Также анализ еженедельной статистики свидетельствует о постепенном увеличении числа российских столиц с подорожавшим моторным топливом. Если с 3 по 9 сентября таковых насчитывалось 17, то с 10 по 16 сентября — уже 21.

Более всего цены выросли в Кызыле — на 0,8%, Чите, Симферополе, Севастополе и Благовещенске — на 0,5−0,7%. Хотя ещё двумя неделями раньше подорожание топлива отмечалось в 10−11 центрах субъектов РФ.

Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо по Российской Федерации рублей за литр На дату регистрации 3 сентября 10 сентября 17 сентября Бензин автомобильный 43,21 43,22 43,22 41,33 41,34 41,34 44,53 44,54 44,54 49,84 49,86 49,88 Дизельное топливо 44,45 44,48 44,51

В целом с декабря 2017 года бензин в России подорожал на 8,8%, а дизельное топливо — на 9,9%, а с начала лета 2018 года моторное топливо вздорожало более чем на 10%. А вот прибыль от продажи российской нефти за рубеж в этот же период превысила $71.241.000.000, что, по данным таможенников, на 33,9% больше, чем в 2017 году. Вероятно, поэтому государство не спешит ограничивать экспорт, предпочтя ручное управление внутреннем рынком.

С барского плеча

Ручной управленческий метод взял на вооружение и Минсельхоз РФ. Кинув аграриям «с барского плеча» 5 вместо подтверждённых 12 миллиардов рублей на компенсацию роста цен на ГСМ, новый глава ведомства Дмитрий Патрушев заявил, что крестьяне и этой сумме должны быть рады.

«Да, сумма ущерба была нами посчитана, она составляла порядка 12 млрд, но при этом надо четко понимать, что мы с вами живем в рыночной экономике, они (аграрии), когда принимали решение о том, что они занимаются сельскохозяйственным бизнесом, брали на себя определенные риски, понимали, что цены на разное сырьё могут колебаться», — заявил Патрушев 19 сентября в ходе «правительственного часа».

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В таком случае хотелось бы узнать, какие риски взял на себя Минсельхоз и собирается ли отвечать за дисбаланс на зерновом рынке? Если учесть, что доля затрат на ГСМ в производстве сельхозпродукции в среднем составляет 10−20%, то цена зерновых, по разным оценкам, должна была подняться примерно на 10−15%. Однако же в Сибири за тонну пшеницы 3-го класса дают всё те же 6−7 тысяч рублей, тогда как в других регионах на фоне плохих прогнозов об итогах уборочной цены в разы выше (9900−12 850 рублей). Ответит ли профильное министерство за разорившихся аграриев и спекулянтов-перекупщиков или опять всё спишет на «невидимую руку рынка»?

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Опять «заморозка»

Напомним, соглашение о заморозке топливных розничных цен начало действовать с июня 2018 года, но уже с середины сентября, когда произведённого топлива стало не хватать, ВНИКи, судя по приведённым выше статистическим данным, стали понемногу отпускать розничные цены. Вероятно, это и стало причиной, по которой премьер Дмитрий Медведев на совещании в Сочи по стимулированию добычи нефти заявил о том, что лимит повышения цен на бензин уже выбран, и призвал не допустить повторения майских событий со взлетевшими ценами.

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По сути, правительство вновь призвало нефтяников к «заморозке».

Сверхприбыль и 600 миллиардов в придачу

Также правительство, несмотря на возражения Минфина, намерено поддержать нефтяников рублём, причём уже в этом году. Речь идёт о так называемой демпфирующей надбавке, которая позволит нефтяным компаниям получить из бюджета около половины дополнительной выручки, которую они могли бы заработать, экспортируя бензин, а не поставляя его на внутренний топливный рынок по более низким ценам.

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Напомним, налоговым маневром в нефтяной отрасли (с 2019 по 2024 год предполагается поэтапное снижение экспортных пошлин на нефть до нуля и пропорциональный рост НДПИ) предусмотрена компенсация за поставку топлива на внутренний рынок. Со следующего года эта демпфирующая надбавка должна составить 60% разницы между экспортными ценами и фиксированной ценой 56 000 руб. за одну тонну бензина и 50 000 руб. за одну тонну дизельного топлива. Но нефтяники попросили увеличить компенсацию, а курирующий ТЭК вице-премьер Дмитрий Козак поддержал предложение снизить фиксированную цену на топливо на 10%, что увеличит субсидию нефтяникам до 630 млрд рублей.

Интересно, что Минфин ранее выступал против такой схемы. В частности, замминистра финансов Илья Трунин обращал внимание, что 630 млрд рублей — это сумма будущих сборов государства от увеличения ставки НДС на 2 процентных пункта.

«С нашей точки зрения, это было бы очень странно — вернуть нескольким нефтяным компаниям то, что со всего населения будет взято в виде повышения НДС», — цитируют «Ведомости» слова замминистра.

Но после известного совещания у Медведева Минфин заявил о готовности обсуждать вопрос снижения фиксированной в законе цены при расчете демпфирующей компоненты для того, чтобы не допустить подорожания топлива в 2019 году.

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Карман шире

Как известно, новый виток бензинового ажиотажа спровоцирован несколькими факторами. Помимо уже названных, макроэкономических, существуют и вполне субъективные, такие как сезонная остановка нефтеперерабатывающих заводов на ремонт и всё та же пресловутая договорённость с ВНИКами о заморозке розничных цен на АЗС.

Изначально заявлялось, что это будет временная мера, поскольку обе стороны несут существенные потери. Государство — в виде недополученных налогов, нефтяники — в виде недополученной прибыли. А что теперь?

Нефтяники, как известно, компенсируют выпадающие доходы на оптовом рынке, загоняя тем самым в финансовую западню 60% коммерческого сектора (независимые АЗС). Дошло до того, что мелкооптовая стоимость топлива стала выше розничной, а это прямая дорога к их разорению.

В этом случае существует реальная опасность того, что АЗС ВНИКов не сможет обеспечить топливом всех потребителей, а так и до коллапса недалеко. Но вместо реального решения бензинового кризиса правительство решило помочь нефтяникам ещё больше набить карманы в обмен на сдерживание розничных цен. Ничего хорошего от такой политики ждать не приходится.