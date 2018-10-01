Комитет по казачеству не располагает данными о выдаче книг о Краснове

Ростов-на-Дону, , 09:47 — REGNUM Комитет по межнациональным вопросам, религии и казачеству администрации Ростова-на-Дону не располагает информацией о выдаче книг об атамане-коллаборационисте Петре Краснова в единый день голосования, 9 сентября 2018 года, молодым избирателям. Об этом говорится в официальном ответе за подписью председателя комитета Юлии Акининой на запрос ИА REGNUM.

«Представители участковых избирательных комиссий в комитет по межнациональным вопросам, религии и казачеству для консультаций о выдаче сувениров молодым избирателям не обращались. Информацией о печатной продукции, выдаваемой на избирательных участках Ворошиловского района города Ростова-на-Дону комитет не располагает», — говорится в письме.

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ИА REGNUM отмечает, что комитет по межнациональным вопросам, религии и казачеству является функциональным подразделением аппарата администрации города, осуществляющим взаимодействие с национально-культурными объединениями, религиозными организациями и казачьими обществами города, направленное на сохранение культурно-исторического национального наследия на территории города.

От работников комитета требуются «выработка и реализация единой политики администрации города по межнациональным вопросам, религии и казачеству, взаимодействие с городскими структурами национально-культурных, религиозных, казачьих обществ, взаимодействие с органами власти и управления, участие в противодействии экстремистской деятельности в пределах своей компетенции».

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ИА REGNUM сообщало, что ранее общественники обратились к жителям России с призывом не допустить новой попытки реабилитации предателя Родины — русского гитлеровца, донского атамана Петра Краснова. По мнению авторов обращения, инцидент с раздачей книг о Краснове, зафиксированный на избирательных участках Ворошиловского района Ростова-на-Дону в единый день голосования, 9 сентября 2018 года, является своего рода попыткой реабилитации атамана-коллаборациониста.

«Данный факт говорит о недоработке существующих инструментов обеспечения сувенирами избирательных участков и халатности ответственных сотрудников. Подобные проступки необходимо пресекать, иначе молодое поколение получит новых героев — сторонников нацизма и военных преступников», — отмечено в обращении.

Напомним, в единый день голосования молодым избирателям Ростова-на-Дону в качестве сувенира были вручены книги Станислава Зверева о русском гитлеровце. Редакция ИА REGNUM направила официальные запросы в избирательную комиссию Ростовской области, администрацию Ворошиловского района Ростова-на-Дону, министерство общего и профессионального образования региона, комитет по молодежной политике Ростовской области, войсковое казачье общество «Всевеликое войско Донское» по вопросу выдачи книг об атамане-коллаборационисте молодым избирателям в единый день голосования. Ранее официальный ответ поступил в редакцию из молодёжного комитета, который дистанцировался от инцидента.

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