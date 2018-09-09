Выборы как инструмент пропаганды фашизма?

Ростов-на-Дону, , 23:17 — REGNUM В единый день голосования, 9 сентября, в Ростове-на-Дону горожанам, впервые принимающим участие в выборах, в качестве подарка были вручены книги о донском атамане, ставшим в годы Великой Отечественной войны пособником фашистов, Петре Краснове. Как уточняет ИА «Красная весна», печатная продукция поступила на избирательные участки № 1690 и № 1693 Ворошиловского района. Сколько экземпляров распространили члены участковых избирательных комиссий (УИК), неизвестно.

По информации издания, произведение писателя Станислава Зверева «Генерал Краснов. Как стать генералом» из серии историко-биографических книг «След в истории» ростовского издательства «Феникс» членам УИК выдали в районной администрации.

Председатель территориальной избирательной комиссии Ворошиловского района Виктор Колупаев пообещал разобраться в вопросе, каким образом книги о пособнике Гитлера, адресованные ростовской молодёжи, попали на избирательные участки.

ИА REGNUM напоминает, что атаман Всевеликого войска Донского Пётр Краснов в годы Великой Отечественной войны занимал пост начальника Главного управления казачьих войск Имперского министерства восточных оккупированных территорий нацистской Германии. После войны он был выдан советскому правительству, осуждён и приговорён к смертной казни. Приговор был приведён в исполнение в 1947 году.

После развала Советского Союза, в декабре 1997 года, Военная коллегия Верховного суда РФ признала Краснова «обоснованно осужденным и не подлежащим реабилитации». Но несмотря на это, в 2007 году на территории частного подворья казака Владимира Мелихова в станице Еланской открыли памятник генералу, сотрудничавшему с фашистами. На открытии присутствовали представители администрации Ростовской области, деятели Русской православной церкви.

Спустя год после открытия монумента прокуратура Шолоховского района, по запросу депутата Государственной думы Николая Коломейцева, возбудила административное дело по факту установки данного памятника. По мнению надзорного ведомства, основанием к сносу памятника является то, что данные скульптурные объекты являются объектами недвижимости, и их установка требует разрешения. Кроме того, по мнению прокуратуры, фигура Краснова восхваляет проявление фашизма. Прокуратура направила дело в суд.

В 2016 году в Ростовской области вокруг памятника разразился новый громкий скандал. Жители Дона, казаки войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское», общественники потребовали снести памятник.

«В станице Еланской уже не первый год открыто работает частный музей. Музей предназначен для демонстрации идей, идеологического влияния на посетителей, героизации истории и личностей, представленных в экспозиции. Добротно составленные экспозиции, подготовленные экскурсоводы, своя идеология с подменой понятий и исторических фактов. Именно туда приезжали чествовать Краснова и казаков-карателей СС и вермахта украинские националисты в 2009, 2010 годах. Туда сегодня приезжают взрослые и дети. Многие уезжают оттуда больными от услышанного и увиденного, где предателей России пытаются сделать героями», — комментировали ситуацию в пресс-службе Войска Донского.

По мнению реестровых казаков, «нельзя даже сравнивать казаков, истинных сынов России, которые воевали с гитлеровскими полчищами, многие сложили головы в этой борьбе, с кровавыми предателями, которые воевали против своего же народа ради победы фашизма».

"Это предательство оправдать невозможно никакими аргументами. Нельзя героизировать людей, воевавших против Родины. Чем Краснов отличается от Бандеры, Власова, Шухевича и других, которых мы признаем военными преступниками и осуждаем героизацию их», — отмечали в пресс-службе.

После обращения жителей региона и общественников, в мае 2016 года стало известно о поручении донского губернатора Василия Голубева проверить законность работы мемориального комплекса.

Согласно информации, размещённой на сайте частного музея, вход в хранилище после этого был закрыт с октября 2016 года по апрель 2017 года. Вместе с тем допуск посетителей к самому мемориалу был обеспечен. О сносе памятника сообщений не поступало.

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