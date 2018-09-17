Молодёжный комитет дистанцировался от истории с выдачей книг о Краснове

Ростов-на-Дону, 17 сентября 2018, 09:05 — REGNUM Редакция ИА REGNUM получила официальный ответ на запрос в комитет по молодежной политике Ростовской области по вопросу выдачи книг об атамане-коллаборационисте Петре Краснове в единый день голосования. На избирательных участках Ворошиловского района Ростова-на-Дону произведение «Генерал Краснов. Как стать генералом» из серии историко-биографических книг «След в истории» ростовского издательства «Феникс» выдавали впервые голосующим избирателям.
Из официального ответа следует, что орган исполнительной власти Ростовской области, осуществляющий функции по реализации государственной молодежной политики, дистанцировался от истории с выдачей книг о пособнике фашистов.
«Согласно Положению о комитете по молодежной политике Ростовской области (далее — комитет), утвержденным постановлением Ростовской области
ИА REGNUM напоминает, что в единый день голосования, 9 сентября, в Ростове-на-Дону молодым горожанам, молодым избирателям в качестве сувенира были вручены книги о русском гитлеровце — донском атамане, ставшем в годы Великой Отечественной войны пособником фашистов, Петре Краснове.
Ранее по теме: Выборы как инструмент пропаганды фашизма?
По словам кандидата исторических наук, президента Центра этнических и международных исследований Антона Бредихина, выдача книг о коллаборационисте продемонстрировала безответственность в работе по патриотическому воспитанию молодёжи. Вместе с тем, как заявил ростовский политтехнолог Сергей Смирнов, пропаганду фашизма никто проводить не собирался, а выбор издания, по его мнению, — просто ошибка. При этом он задался вопросом — почему такая книга вообще была издана?
Читайте также: «Книги о пособнике Гитлера — пиар коллаборационизма», — эксперт
Читайте ранее в этом сюжете: «Зачем издательство выпустило книгу о русском гитлеровце?» – Эксперт