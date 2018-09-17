Молодёжный комитет дистанцировался от истории с выдачей книг о Краснове

Ростов-на-Дону, , 09:05 — REGNUM Редакция ИА REGNUM получила официальный ответ на запрос в комитет по молодежной политике Ростовской области по вопросу выдачи книг об атамане-коллаборационисте Петре Краснове в единый день голосования. На избирательных участках Ворошиловского района Ростова-на-Дону произведение «Генерал Краснов. Как стать генералом» из серии историко-биографических книг «След в истории» ростовского издательства «Феникс» выдавали впервые голосующим избирателям.

Из официального ответа следует, что орган исполнительной власти Ростовской области, осуществляющий функции по реализации государственной молодежной политики, дистанцировался от истории с выдачей книг о пособнике фашистов.

«Согласно Положению о комитете по молодежной политике Ростовской области (далее — комитет), утвержденным постановлением Ростовской области от 24.11.2011 №156, у комитета отсутствуют полномочия давать оценку правомерности действиям, происходившим на избирательных участках. Орган государственной власти не вправе выходить за пределы полномочий, установленных для него правовыми актами. Более того, комитет не является уполномоченным органом, в который могли бы обращаться представители участковых избирательных комиссий для консультаций», — говорится в письме за подписью председателя комитета по молодежной политике Ростовской области Юрия Лескина.

ИА REGNUM напоминает, что в единый день голосования, 9 сентября, в Ростове-на-Дону молодым горожанам, молодым избирателям в качестве сувенира были вручены книги о русском гитлеровце — донском атамане, ставшем в годы Великой Отечественной войны пособником фашистов, Петре Краснове.

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По словам кандидата исторических наук, президента Центра этнических и международных исследований Антона Бредихина, выдача книг о коллаборационисте продемонстрировала безответственность в работе по патриотическому воспитанию молодёжи. Вместе с тем, как заявил ростовский политтехнолог Сергей Смирнов, пропаганду фашизма никто проводить не собирался, а выбор издания, по его мнению, — просто ошибка. При этом он задался вопросом — почему такая книга вообще была издана?

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