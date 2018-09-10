«Книги о пособнике Гитлера – пиар коллаборационизма», – эксперт

Ростов-на-Дону, , 19:25 — REGNUM Книги о пособнике Гитлера — донском атамане Петре Краснове, которые члены избирательной комиссии Ворошиловского района Ростова-на-Дону выдавали молодым избирателям, показали безответственность в работе по патриотическому воспитанию молодёжи. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин.

«Для Дона личность Краснова всегда была неоднозначной. Почему этот вопрос возник сейчас, и книги об атамане Краснове оказались на избирательном участке? На мой взгляд, это недочёт ответственного комитета по межнациональным, религиозным вопросам и казачеству городской администрации. Если бы к столь важным моментам, как организация выдачи книг по истории Дона, ими привлекались эксперты по казачеству, то такой ситуации не произошло бы. Но и в работе с районными администрациями у них, видимо, также есть недопонимание или отсутствие взаимодействия как такового», — отметил эксперт.

По словам собеседника агентства, во властных структурах явно существует кадровая проблема.

«Мы видим, что работа по развитию духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи на территории Ростова-на-Дону — это сфера деятельности администрации города, в частности, комитета. Здесь как раз был допущен недочёт, ошибка, которую, к сожалению, не устранили. Очевидно, что здесь существует проблема кадрового потенциала. Сотрудники администрации должны были выбрать те книги, те исследования, которые соответствовали бы текущей повестке дня, но никак не пиарили бы коллаборациониста», — сказал Антон Бредихин.

ИА REGNUM напоминает, что в единый день голосования, 9 сентября, в Ростове-на-Дону горожанам, впервые принимающим участие в выборах, в качестве подарка были вручены книги о донском атамане, ставшим в годы Великой Отечественной войны пособником фашистов, Петре Краснове. Печатная продукция поступила на избирательные участки № 1690 и № 1693 Ворошиловского района. Сколько экземпляров распространили члены участковых избирательных комиссий (УИК), пока неизвестно.

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